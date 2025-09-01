Gia đình người dân tộc Dao Đỏ từ Lào Cai về Thủ đô xem diễu binh, xúc động khi được "tiếp tế"

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Gia đình người dân tộc Dao Đỏ từ Lào Cai về Thủ đô xem diễu binh, xúc động khi được "tiếp tế"

Minh Chiến

(NLĐO)- Từ Lào Cai về Hà Nội xem diễu binh, diễu hành, gia đình chị Triệu Thị Pham xúc động khi được người dân Thủ đô quan tâm, giúp đỡ.

Có mặt trên tuyến đường Điện Biên Phủ - Trần Phú (phường Ba Đình, Hà Nội) từ 8 giờ sáng ngày 1-9 để chờ xem diễu binh, diễu hành diễn ra sáng ngày Quốc khánh 2-9, chị Triệu Thị Pham (48 tuổi), người dân tộc Dao Đỏ bất ngờ với dòng người ùn ùn đổ về các tuyến phố trung tâm, gần với Quảng trường Ba Đình. Tại đây, gia đình chị Pham nổi bật với trang phục truyền thống của người dân tộc Dao Đỏ.

Gia đình người dân tộc Dao Đỏ từ Lào Cai về Thủ đô xem diễu binh, xúc động khi được "tiếp tế"- Ảnh 1.

Chị Triệu Thị Pham, người dân tộc Dao Đỏ, tươi cười khi chờ xem diễu binh, diễu hành. Ảnh: Minh Chiến

Chị Pham ở huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái cũ, nay là xã Quế Châu, tỉnh Lào Cai. Chị cùng gia đình gồm 5 người từ Lào Cai xuống Hà Nội để theo dõi Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9.

Theo chia sẻ của chị Pham, gia đình chị đi xe khách từ Lào Cai xuống Hà Nội ngày 31-8, sau đó thuê nhà nghỉ ngủ qua đêm. Đến sáng 1-9, cả gia đình đi tìm khu vực để theo dõi diễu binh, diễu hành nhưng hầu hết các tuyến phố trung tâm đều đã chật kín người.

Đến khoảng 8 giờ ngày 1-9, gia đình chị Pham chọn được vị trí tại đường Điện Biên Phủ - Trần Phú, nơi dự kiến khối xe bánh xích của Quân đội nhân dân Việt Nam sẽ đi qua.

Gia đình người dân tộc Dao Đỏ từ Lào Cai về Thủ đô xem diễu binh, xúc động khi được "tiếp tế"- Ảnh 2.

Chị Pham và người thân trên vỉa hè đường Điện Biên Phủ. Ảnh: Minh Chiến

"Tôi có xem thông tin trên truyền hình, được biết dịp này ở Hà Nội rất đông, nhưng khi xuống tận nơi chứng kiến, tôi rất bất ngờ khi đường nào cũng chật kín người dân"- chị Pham chia sẻ.

Năm 2010, chị Pham cùng gia đình cũng đã đến Hà Nội dự Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội. "Năm nay kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9, dù đường sá xa xôi, phải chờ đợi nhiều giờ, nhưng chúng tôi vẫn quyết tâm đi vì rất hiếm cơ hội được xem trực tiếp diễu binh, diễu hành"- chị Triệu Thị Pham nói.

Gia đình người dân tộc Dao Đỏ từ Lào Cai về Thủ đô xem diễu binh, xúc động khi được "tiếp tế"- Ảnh 3.

Chị Nguyễn Kim Xuyến "tiếp tế" trái cây cho gia đình chị Pham. Ảnh: Minh Chiến

Gia đình người dân tộc Dao Đỏ từ Lào Cai về Thủ đô xem diễu binh, xúc động khi được "tiếp tế"- Ảnh 4.

Chị Pham cho biết rất xúc động khi nhận được sự quan tâm, chia sẻ của nhiều người dân ở Thủ đô. Ảnh: Minh Chiến

Từ Lào Cai về Thủ đô, chị Pham xúc động khi nhận được nhiều tình cảm, sự quan tâm, sẻ chia của người dân Hà Nội cũng như những người cùng đi xem diễu binh, diễu hành. Trong đó, chị Nguyễn Kim Xuyến (trú phường Ba Đình, Hà Nội) đã "tiếp tế" trái cây, nước uống, một số thực phẩm cho gia đình chị Pham và một số người ở các tỉnh khác về Hà Nội.

Chị Xuyến bày tỏ chị rất xúc động và cảm phục trước tình cảm, tinh thần của nhiều người dân ở các tỉnh, thành phố khác về Thủ đô dịp này. Hòa trong không khí rộn ràng đại lễ của cả dân tộc, chị Xuyến cùng người thân mang nhãn, nước uống ra tặng một số người dân từ tỉnh khác về Hà Nội dịp này.

Tin liên quan

Xúc động chứng kiến cựu chiến binh 95 tuổi ngồi xe lăn tới xem diễu binh

Xúc động chứng kiến cựu chiến binh 95 tuổi ngồi xe lăn tới xem diễu binh

(NLĐO) - Cụ Nguyễn Văn Môn năm nay đã 95 tuổi, là cựu chiến binh từng tham gia kháng chiến chống Pháp và kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Vị trí 15 "Trạm khách: A80 Tự hào Việt Nam" phục vụ miễn phí người dân xem diễu binh

(NLĐO) - 15 "Trạm khách: A80 Tự hào Việt Nam" ở Hà Nội là nơi nghỉ ngơi, được hỗ trợ nước uống, quạt mát, chỗ ngồi… cho người dân xem diễu binh, diễu hành.

Nam sinh viên đạp xe 30 ngày từ TP HCM ra Hà Nội xem diễu binh A80

(NLĐO) - Ngay từ chiều 1-9, hàng vạn người dân đã ken đặc hai bên những tuyến đường các khối diễu binh, diễu hành A80 đi qua trong sáng mai 2-9.

Quảng trường Ba Đình lễ kỷ niệm Quân đội nhân dân Việt Nam diễu binh diễu hành Quốc khánh 2-9
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo