Gia đình người dân tộc Dao Đỏ từ Lào Cai về Thủ đô xem diễu binh, xúc động khi được "tiếp tế"

Có mặt trên tuyến đường Điện Biên Phủ - Trần Phú (phường Ba Đình, Hà Nội) từ 8 giờ sáng ngày 1-9 để chờ xem diễu binh, diễu hành diễn ra sáng ngày Quốc khánh 2-9, chị Triệu Thị Pham (48 tuổi), người dân tộc Dao Đỏ bất ngờ với dòng người ùn ùn đổ về các tuyến phố trung tâm, gần với Quảng trường Ba Đình. Tại đây, gia đình chị Pham nổi bật với trang phục truyền thống của người dân tộc Dao Đỏ.

Chị Triệu Thị Pham, người dân tộc Dao Đỏ, tươi cười khi chờ xem diễu binh, diễu hành. Ảnh: Minh Chiến

Chị Pham ở huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái cũ, nay là xã Quế Châu, tỉnh Lào Cai. Chị cùng gia đình gồm 5 người từ Lào Cai xuống Hà Nội để theo dõi Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9.

Theo chia sẻ của chị Pham, gia đình chị đi xe khách từ Lào Cai xuống Hà Nội ngày 31-8, sau đó thuê nhà nghỉ ngủ qua đêm. Đến sáng 1-9, cả gia đình đi tìm khu vực để theo dõi diễu binh, diễu hành nhưng hầu hết các tuyến phố trung tâm đều đã chật kín người.

Đến khoảng 8 giờ ngày 1-9, gia đình chị Pham chọn được vị trí tại đường Điện Biên Phủ - Trần Phú, nơi dự kiến khối xe bánh xích của Quân đội nhân dân Việt Nam sẽ đi qua.

Chị Pham và người thân trên vỉa hè đường Điện Biên Phủ. Ảnh: Minh Chiến

"Tôi có xem thông tin trên truyền hình, được biết dịp này ở Hà Nội rất đông, nhưng khi xuống tận nơi chứng kiến, tôi rất bất ngờ khi đường nào cũng chật kín người dân"- chị Pham chia sẻ.

Năm 2010, chị Pham cùng gia đình cũng đã đến Hà Nội dự Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội. "Năm nay kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9, dù đường sá xa xôi, phải chờ đợi nhiều giờ, nhưng chúng tôi vẫn quyết tâm đi vì rất hiếm cơ hội được xem trực tiếp diễu binh, diễu hành"- chị Triệu Thị Pham nói.

Chị Nguyễn Kim Xuyến "tiếp tế" trái cây cho gia đình chị Pham. Ảnh: Minh Chiến

Chị Pham cho biết rất xúc động khi nhận được sự quan tâm, chia sẻ của nhiều người dân ở Thủ đô. Ảnh: Minh Chiến

Từ Lào Cai về Thủ đô, chị Pham xúc động khi nhận được nhiều tình cảm, sự quan tâm, sẻ chia của người dân Hà Nội cũng như những người cùng đi xem diễu binh, diễu hành. Trong đó, chị Nguyễn Kim Xuyến (trú phường Ba Đình, Hà Nội) đã "tiếp tế" trái cây, nước uống, một số thực phẩm cho gia đình chị Pham và một số người ở các tỉnh khác về Hà Nội.

Chị Xuyến bày tỏ chị rất xúc động và cảm phục trước tình cảm, tinh thần của nhiều người dân ở các tỉnh, thành phố khác về Thủ đô dịp này. Hòa trong không khí rộn ràng đại lễ của cả dân tộc, chị Xuyến cùng người thân mang nhãn, nước uống ra tặng một số người dân từ tỉnh khác về Hà Nội dịp này.