Pháp luật

Chiêu mạo danh đào tạo lái xe khiến hơn 170 học viên sập bẫy

HÀ NGUYỄN - TRẦN THÁI

(NLĐO) - Khi bị các học viên tố cáo và cơ quan chức năng vào cuộc, bị cáo bỏ trốn khỏi địa phương, tiếp tục dùng thủ đoạn tương tự để lừa đảo ở nơi khác.

Ngày 18-12, TAND TP HCM tuyên phạt bị cáo Võ Văn Hạt Tùng (SN 1989; quê Tiền Giang) 14 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", đồng thời tổng hợp với bản án 18 năm tù trước đó của TAND tỉnh Đắk Lắk, buộc bị cáo chấp hành hình phạt chung là 30 năm tù.

HĐXX cũng buộc bị cáo bồi thường hơn 1,13 tỉ đồng cho các bị hại là những học viên đã nộp tiền nhưng không được đào tạo, thi sát hạch như cam kết.

Mở trung tâm "chui", thu tiền rồi chiếm đoạt

Theo cáo trạng, khoảng tháng 10-2017, Võ Văn Hạt Tùng cùng Nguyễn Tuấn An và Đoàn Đức Chỉnh góp vốn mở Trung tâm Dạy nghề và Đào tạo lái xe Thiên Tâm tại số 179A Phạm Hùng, phường 4, quận 8 (nay là phường Chánh Hưng, TPHCM).

Trong đó, Tùng góp 250 triệu đồng (50% cổ phần), hai người còn lại mỗi người góp 125 triệu đồng. Việc góp vốn chỉ thỏa thuận miệng, không lập hợp đồng. Tùng được phân công tìm kiếm khách hàng, quản lý nhân sự và quảng cáo; các đồng phạm còn lại phụ trách đào tạo, hồ sơ và tổ chức thi sát hạch.

Võ Văn Hạt Tùng Lừa đảo đào tạo lái xe , 170 học viên mất tiền - Ảnh 1.

Bị cáo Võ Văn Hạt Tùng tại toà

Dù trung tâm hoạt động thua lỗ và không có giấy phép kinh doanh, từ tháng 5-2018, Tùng vẫn trực tiếp quản lý, cam kết "chịu trách nhiệm lời lỗ" và chỉ đạo nhân viên tiếp tục nhận tiền học viên.

Từ đó, 80 học viên đã nộp tiền đăng ký học và thi bằng lái xe ô tô, với tổng số tiền hơn 512 triệu đồng. Tuy nhiên, Tùng không tổ chức đào tạo, thi sát hạch như cam kết mà chiếm đoạt toàn bộ số tiền để sử dụng vào mục đích cá nhân. Các học viên sau đó làm đơn tố cáo đến Công an TPHCM.

Quá trình điều tra còn xác định, trước đó vào tháng 3-2018, Tùng thuê căn nhà tại số 80 Quốc lộ 1K, phường Linh Xuân, TPHCM để mở văn phòng tư vấn, hỗ trợ ghi danh đào tạo và sát hạch lái xe.

Mặc dù không có giấy phép kinh doanh, từ 17-3-2018 đến 3-11-2018, Tùng vẫn chỉ đạo nhân viên thu tiền của 91 học viên, với tổng số tiền hơn 617 triệu đồng, rồi chiếm đoạt sử dụng cá nhân. Toàn bộ số học viên này sau đó đã gửi đơn tố cáo đến cơ quan điều tra.

Bỏ trốn, phạm tội lần nữa

Sau khi bị các học viên tố cáo và cơ quan chức năng vào cuộc, Võ Văn Hạt Tùng bỏ trốn khỏi TPHCM, đến tỉnh Đắk Lắk.

Tại đây, Tùng tiếp tục thành lập trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe, mạo danh liên quan đến Trường Đại học Phòng cháy, chữa cháy – Bộ Công an, tiếp tục thu tiền của học viên với mục đích chiếm đoạt.

Hành vi này bị phát hiện và ngày 27-4-2022 TAND tỉnh Đắk Lắk đã tuyên phạt Tùng 18 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

chiếm đoạt tài sản giấy phép kinh doanh đào tạo lái xe
