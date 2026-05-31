Chiếu miễn phí nhiều phim dịp 1-6

Bên cạnh các tác phẩm hoạt hình chiếu rạp như "Trạng Quỳnh nhí: Truyền thuyết Kim Ngưu", "Wolfoo và cuộc đua tam giới", "Dế Mèn: Cuộc phiêu lưu tới xóm lầy lội"…, chương trình còn giới thiệu nhiều phim hoạt hình dành cho thiếu nhi trên nền tảng số như "Thử một ngày làm mẹ", "Những chiếc hộp bí ẩn", "Ước mơ của Wolfoo", "Chiếc loa Lucy" và "Wolfoo trong nhà hàng băng chuyền".

Phim hoạt hình “Dế Mèn: Cuộc phiêu lưu tới xóm lầy lội” được chọn chiếu giới thiệu trong dịp 1-6. Ảnh: BTC

Ngoài ra còn có các phim do Nhà nước đặt hàng với Công ty Cổ phần Hãng phim Hoạt hình Việt Nam như "Hiệp sĩ Nghé Vàng", "Chiến binh Mèo Mũi đỏ", "Chú Ốc sên bay"… Những tác phẩm được chọn mang nội dung giáo dục, khơi gợi lòng nhân ái, tinh thần sẻ chia, ý thức trách nhiệm và tình yêu quê hương, đất nước cho trẻ em.

Tuần phim chào mừng Ngày Quốc tế Thiếu nhi năm 2026 được triển khai với sự phối hợp của các Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, hệ thống trung tâm văn hóa, trung tâm văn hóa nghệ thuật tại các địa phương cùng Công ty TNHH Truyền hình FPT.

Đây là một trong những hoạt động văn hóa hướng tới trẻ em được tổ chức đồng bộ trên phạm vi cả nước, kết hợp giữa hình thức chiếu phim trực tiếp và nền tảng số nhằm mở rộng khả năng tiếp cận của trẻ em ở vùng sâu, vùng xa.