HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ

Hoạt hình "Hoppers" ăn khách rạp Việt

M.Khuê

Phim hoạt hình "Hoppers" (tựa Việt: Cú nhảy kỳ diệu) ra rạp Việt từ ngày 13-3.

 Theo thống kê của trang Box Office Vietnam, tính đến sáng 27-3, phim thu về gần 48 tỉ đồng, hiện đứng thứ hai trên bảng xếp hạng doanh thu phòng vé Việt tính theo ngày.

Hoạt hình "Hoppers" ăn khách rạp Việt - Ảnh 1.

Cảnh trong phim “Hoppers”. (Ảnh do nhà phát hành cung cấp)

"Hoppers" do Daniel Chong đạo diễn, là dự án điện ảnh thứ 30 của hãng Pixar, gây chú ý nhờ thông điệp bảo vệ thiên nhiên, lối kể chuyện hài hước và hình ảnh sống động. Được ví như "phiên bản hoạt hình của Avatar", phim xoay quanh nhân vật Mabel Tanaka - cô gái yêu động vật, vô tình tiếp cận công nghệ "hop" (nhảy) tiên tiến, cho phép chuyển ý thức con người vào cơ thể robot động vật. Với sự trợ giúp của 2 vị giáo sư, Mabel đã thành công "nhảy" vào hình dạng một con hải ly, từ đó bước vào thế giới động vật và góp sức bảo vệ môi trường sống tự nhiên của chúng khỏi sự xâm lấn của con người.

TIN LIÊN QUAN

Ý tưởng khoa học viễn tưởng kết hợp chất hài duyên dáng cùng câu chuyện nhiều nút thắt giúp phim gần gũi với người xem. Phim bước đầu thu về 248 triệu USD trên toàn cầu.

Nhiều cây bút phê bình phim nhận định đây là tác phẩm cho thấy hãng Pixar đang tìm lại phong độ, với nhịp kể giàu năng lượng, chất hài sôi động và màu sắc gợi nhớ giai đoạn được yêu thích nhất của hãng. 

Nhà biên kịch Trần Kim Khôi tạo cú hích với phim hoạt hình "Ảo ảnh"

(NLĐO) - Từ ẩn dụ triết lý đến niềm đam mê sáng tạo, nhà biên kịch Trần Kim Khôi đã thể hiện đam mê và trách nhiệm với cộng đồng bằng phim hoạt hình "Ảo ảnh"

Phim hoạt hình Việt Nam chinh phục khán giả tại Triển lãm Thành tựu đất nước

(NLĐO)- Các suất chiếu phim của Hãng phim Hoạt hình Việt Nam luôn thu hút đông đảo khán giả, đặc biệt với những tác phẩm lịch sử được dàn dựng công phu.

Đạo diễn loạt phim hoạt hình "Doraemon" qua đời

(NLĐO) - Tsutomu Shibayama - đạo diễn của loạt phim hoạt hình "Doraemon" - qua đời vì bệnh ung thư phổi, hưởng thọ 84 tuổi.

Phim hoạt hình "Hoppers" bảo vệ môi trường môi trường sống khoa học viễn tưởng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo