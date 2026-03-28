Hoạt hình "Hoppers" ăn khách rạp Việt

Theo thống kê của trang Box Office Vietnam, tính đến sáng 27-3, phim thu về gần 48 tỉ đồng, hiện đứng thứ hai trên bảng xếp hạng doanh thu phòng vé Việt tính theo ngày.

Cảnh trong phim “Hoppers”. (Ảnh do nhà phát hành cung cấp)

"Hoppers" do Daniel Chong đạo diễn, là dự án điện ảnh thứ 30 của hãng Pixar, gây chú ý nhờ thông điệp bảo vệ thiên nhiên, lối kể chuyện hài hước và hình ảnh sống động. Được ví như "phiên bản hoạt hình của Avatar", phim xoay quanh nhân vật Mabel Tanaka - cô gái yêu động vật, vô tình tiếp cận công nghệ "hop" (nhảy) tiên tiến, cho phép chuyển ý thức con người vào cơ thể robot động vật. Với sự trợ giúp của 2 vị giáo sư, Mabel đã thành công "nhảy" vào hình dạng một con hải ly, từ đó bước vào thế giới động vật và góp sức bảo vệ môi trường sống tự nhiên của chúng khỏi sự xâm lấn của con người.

Ý tưởng khoa học viễn tưởng kết hợp chất hài duyên dáng cùng câu chuyện nhiều nút thắt giúp phim gần gũi với người xem. Phim bước đầu thu về 248 triệu USD trên toàn cầu.

Nhiều cây bút phê bình phim nhận định đây là tác phẩm cho thấy hãng Pixar đang tìm lại phong độ, với nhịp kể giàu năng lượng, chất hài sôi động và màu sắc gợi nhớ giai đoạn được yêu thích nhất của hãng.