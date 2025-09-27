HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Văn hóa - Văn nghệ

"Dế Mèn ngoại truyện" - bước ngoặt của nhạc kịch thuần Việt trên sân khấu hiện đại

Thùy Trang

(NLĐO) - Vở nhạc kịch đậm bản sắc Việt "Dế Mèn ngoại truyện" sẽ ra mắt vào ngày 25-10 tại Nhà thi đấu Quân khu 7.

Dế Mèn ngoại truyện: nhạc kịch thuần Việt

"Dế Mèn ngoại truyện" – Bước ngoặt của nhạc kịch thuần Việt trên sân khấu hiện đại - Ảnh 1.

"Dế Mèn ngoại truyện" còn được đạo diễn Phúc Hải và đạo diễn sân khấu Phúc Hùng định hình như một "điểm hẹn văn hóa"

Không chỉ là một dự án nghệ thuật, "Dế Mèn ngoại truyện" còn được đạo diễn Phúc Hải và đạo diễn sân khấu Phúc Hùng định hình như một "điểm hẹn văn hóa" dành cho cả gia đình.

Câu chuyện trưởng thành của chú Dế Mèn - với những chuyến phiêu lưu đầy thử thách - được kể lại bằng ngôn ngữ sân khấu mới mẻ nhưng vẫn giữ trọn giá trị nhân văn: lòng can đảm, tình bạn, tinh thần đoàn kết. Đây là những phẩm chất mà trẻ em Việt hôm nay cần được nuôi dưỡng, và cũng là niềm tin mà ê-kíp muốn truyền lại cho thế hệ mới.

"Dế Mèn ngoại truyện" không dừng lại ở một buổi diễn để thưởng thức, mà là một hành trình khám phá văn hóa.

Từng chi tiết trong vở diễn - từ bối cảnh làng quê, đồng cỏ, bờ tre, cánh đồng lúa - đều được chọn lọc để khơi gợi ký ức tuổi thơ và bản sắc Việt Nam.

Cha mẹ và con cái có thể cùng nhau trải nghiệm, để rồi tự hào hơn về những giá trị dân tộc khi ngồi bên nhau trong khán phòng.

Trải nghiệm văn hóa Việt ở Dế Mèn ngoại truyện

"Dế Mèn ngoại truyện" – Bước ngoặt của nhạc kịch thuần Việt trên sân khấu hiện đại - Ảnh 2.

Ê-kíp sản xuất khẳng định, mục tiêu lớn nhất của dự án không chỉ hướng đến khán giả trong nước mà còn tạo nên một "điểm đến văn hóa" mới cho du khách quốc tế. Bố cục sân khấu, dịch vụ đi kèm như phụ đề đa ngữ, tài liệu giới thiệu hay không gian trải nghiệm văn hóa đang được chuẩn bị kỹ lưỡng.

"Chúng tôi mong muốn khi nhắc đến Việt Nam, du khách sẽ nhớ ngay đến "Dế Mèn ngoại truyện" như một "signature show" (biểu diễn nghệ thuật đặc trưng và đỉnh cao) không thể bỏ qua. Đó vừa là nghệ thuật, vừa là lời chào đón đầy tự hào của văn hóa Việt" - đạo diễn Phúc Hùng chia sẻ.

Chính sự kết hợp hài hòa giữa yếu tố dân gian Việt Nam và kỹ thuật sân khấu hiện đại đã khiến dự án trở nên độc đáo: quen thuộc nhưng mới mẻ, truyền thống nhưng vẫn cuốn hút khán giả toàn cầu.

Bước tiến mới của nhạc kịch Việt

"Dế Mèn ngoại truyện" – Bước ngoặt của nhạc kịch thuần Việt trên sân khấu hiện đại - Ảnh 3.

"Dế Mèn ngoại truyện" đánh dấu bước ngoặt quan trọng của nhạc kịch Việt Nam: không sao chép mô hình phương Tây, mà xây dựng trên nền tảng văn hóa bản địa. Đây cũng là con đường để sân khấu Việt khẳng định vị thế, đa dạng hóa sản phẩm và tự tin hội nhập bằng chính bản sắc của mình.

Hai anh em nghệ sĩ Phúc Hải - Phúc Hùng vốn quen thuộc với khán giả múa đương đại và ballet, từng thành công với những tác phẩm lớn như "Kiều", "Carmen", "Hồ Thiên Nga"… Kinh nghiệm kể chuyện bằng ngôn ngữ hình thể, kết hợp mỹ cảm tinh tế, giúp họ có đủ nền tảng để tái tạo một "Dế Mèn ngoại truyện" đầy sức sống.

Phúc Hải, trong vai trò Giám đốc nghệ thuật, tập trung khai thác chất liệu dân gian để tạo nên "linh hồn" của tác phẩm. Trang phục, đạo cụ, âm nhạc đều được lựa chọn kỹ lưỡng, nhằm tái hiện một không gian sân khấu đậm hơi thở Việt Nam.

Trong khi đó, Phúc Hùng chú trọng vào cách kể chuyện hiện đại, áp dụng công nghệ ánh sáng và âm thanh tiên tiến để mang lại trải nghiệm hấp dẫn cho nhiều đối tượng khán giả, từ trẻ em đến người lớn.

Âm nhạc: linh hồn của vở diễn

"Dế Mèn ngoại truyện" – Bước ngoặt của nhạc kịch thuần Việt trên sân khấu hiện đại - Ảnh 4.

Điểm nhấn đặc biệt của "Dế Mèn ngoại truyện" chính là âm nhạc. Theo tiết lộ từ ê-kíp, nhiều thể loại truyền thống như chèo, tuồng, dân ca Bắc bộ… sẽ được nghiên cứu, chắt lọc và phối khí mới mẻ. Các chất liệu dân gian này hòa quyện cùng nhạc cụ phương Tây, tạo nên một không gian vừa quen vừa lạ, đủ để trẻ em thích thú, người lớn say mê, và du khách quốc tế cảm nhận được nét độc đáo của âm nhạc Việt Nam.

Sự dung hòa giữa hiện đại và truyền thống không chỉ giúp vở diễn tăng tính nghệ thuật mà còn khẳng định tầm nhìn lâu dài: xây dựng nhạc kịch Việt trên nền tảng văn hóa Việt, để người Việt có thể tự hào và du khách quốc tế tìm thấy một dấu ấn không thể trộn lẫn.

