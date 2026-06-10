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Giáo dục

Chiều nay 10-6, làm thủ tục thi tốt nghiệp THPT, các thí sinh cần lưu ý những gì?

Yến Anh

(NLĐO)- Chiều nay 10-6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước sẽ làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) cho hay đến thời điểm hiện tại, các địa phương đã hoàn tất việc rà soát cơ sở vật chất, nhân lực và xây dựng đầy đủ các phương án dự phòng để sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026.

Lưu ý quan trọng khi làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT - Ảnh 1.

Chiều 10-6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước sẽ làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Ban Chỉ đạo thi cấp quốc gia tiếp tục quán triệt phương châm tổ chức kỳ thi với tinh thần "4 đúng, 3 không, 2 tăng cường". "4 đúng" gồm đúng quy chế, đúng quy trình, đúng vị trí chức trách và đúng thời điểm; "3 không" là không lơ là chủ quan, không gây áp lực quá mức cho thí sinh và không tự ý xử lý các tình huống bất thường; "2 tăng cường" là tăng cường trách nhiệm của người làm công tác thi và nâng cao ý thức chấp hành quy chế của thí sinh.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của kỳ thi hàng năm là bảo đảm tuyệt đối bí mật đề thi và phòng ngừa nguy cơ gian lận bằng thiết bị công nghệ cao. Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD-ĐT Huỳnh Văn Chương cho biết trong bối cảnh công nghệ ngày càng phát triển, các hình thức gian lận cũng trở nên tinh vi hơn. Vì vậy, bên cạnh việc nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ coi thi và thí sinh, Bộ GD-ĐT khuyến khích các địa phương tăng cường ứng dụng công nghệ nhằm phát hiện sớm các nguy cơ vi phạm.

Theo ông Huỳnh Văn Chương, việc làm lộ, lọt đề thi không chỉ là hành vi vi phạm quy chế thi mà còn có thể liên quan đến hành vi làm lộ bí mật nhà nước và sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Bộ Công an đã phối hợp tập huấn cho toàn bộ các địa phương về nhận diện các hình thức gian lận mới bằng công nghệ cao, hướng dẫn cán bộ coi thi kỹ năng phát hiện các thiết bị ngụy trang tinh vi có thể được sử dụng trong phòng thi.

Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng khẳng định con người là yếu tố quan trọng nhất. Cán bộ coi thi phải được tập huấn kỹ, nắm chắc quy chế, phát hiện và xử lý kịp thời các tình huống phát sinh, tuyệt đối không chủ quan.

Lưu ý quan trọng khi làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT - Ảnh 2.

Lịch thi tốt nghiệp THPT 2026

Chỉnh sửa sai sót trong ngày làm thủ tục

Theo quy định của Bộ GD-ĐT, trong buổi làm thủ tục dự thi, thí sinh phải có mặt tại phòng thi đúng thời gian quy định để làm thủ tục dự thi và sau đó xuất trình Thẻ Căn cước/CCCD/Hộ chiếu và giấy báo dự thi.

Nếu thấy có những sai sót về họ, tên đệm, tên, ngày, tháng, năm sinh, đối tượng ưu tiên, khu vực ưu tiên, phải báo ngay cho giám thị hoặc người làm nhiệm vụ tại điểm thi để xử lý kịp thời.

Trường hợp bị mất Thẻ Căn Cước/CCCD/Hộ chiếu hoặc các giấy tờ cần thiết khác, phải báo cáo ngay cho Trưởng Điểm thi để xem xét, xử lý.

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