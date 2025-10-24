HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Chiều nay 24-10, Quốc hội xem xét công tác nhân sự

Văn Duẩn - Minh Chiến

(NLĐO) - Theo chương trình Kỳ họp thứ 10, từ chiều nay 24-10, Quốc hội bắt đầu tiến hành họp riêng để xem xét công tác nhân sự theo thẩm quyền.

Trả lời tại họp báo trước Kỳ họp thứ 10 diễn ra hôm 17-10, bà Tạ Thị Yên, Phó chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội, cho biết trên cơ sở quyết định của Ban Chấp hành Trung ương và tờ trình của các cơ quan có thẩm quyền, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội sẽ xem xét quyết định một số nội dung nhân sự thuộc thẩm quyền như bầu, phê chuẩn bổ nhiệm, miễn nhiệm một số chức danh lãnh đạo chủ chốt trong bộ máy Nhà nước.

Quốc hội xem xét công tác nhân sự tại kỳ họp thứ 10 chiều nay - Ảnh 1.

Từ chiều nay 24-10, Quốc hội bắt đầu tiến hành họp riêng để thực hiện công tác nhân sự. Ảnh: Phạm Thắng

Theo bà Yên, đây là quy trình thường xuyên nhằm đảm bảo sự kế thừa, ổn định và hiệu quả hoạt động của bộ máy trong tình hình mới. Toàn bộ quy trình nhân sự được thực hiện theo đúng quy định của Hiến pháp, pháp luật, đảm bảo dân chủ, khách quan, minh bạch. Đại biểu Quốc hội sẽ thực hiện quyền và trách nhiệm trước nhân dân, cử tri thông qua việc bỏ phiếu kín, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ.

"Công tác nhân sự tại kỳ họp này là bước kiện toàn bộ máy cuối nhiệm kỳ, vừa chuẩn bị cho nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI, vừa tạo nền tảng cho bộ máy Nhà nước hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn dưới sự lãnh đạo của Đảng nên công tác nhân sự được thực hiện thận trọng, đúng quy trình"- bà Tạ Thị Yên nhấn mạnh.

Cũng theo bà Tạ Thị Yên, các cơ quan có thẩm quyền đang hoàn tất các quy trình, hồ sơ nhân sự theo đúng quy định. "Dự kiến công tác nhân sự được tiến hành vào ngày cuối trong tuần làm việc đầu tiên kỳ họp. Các bước sẽ đảm bảo dân chủ, khách quan, minh bạch"- bà Yên thông tin.

Về số lượng nhân sự cụ thể, bà cho biết căn cứ trên tờ trình của Chính phủ và giới thiệu của Bộ Chính trị, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ báo cáo cụ thể tại thời điểm trình nhân sự. Công tác nhân sự sẽ được chuẩn bị kỹ lưỡng, bài bản, thể hiện sự thống nhất.

"Đây không chỉ là bước kiện toàn bộ máy ở giai đoạn cuối nhiệm kỳ mà còn tạo nền tảng cho hoạt động hiệu lực, hiệu quả của bộ máy Nhà nước trong giai đoạn tiếp theo"- bà Yên tái khẳng định.

Theo dự kiến chương trình kỳ họp, từ chiều nay (24-10) và sáng mai (25-10), Quốc hội sẽ tiến hành xem xét công tác nhân sự theo thẩm quyền.

Trước đó, Tổng Bí thư Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết số 73-NQ/TW Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (Hội nghị Trung ương 13). Theo Nghị quyết này, Trung ương cho ý kiến về nhân sự để Bộ Chính trị quyết định giới thiệu tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV bầu các chức danh: Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội và phê chuẩn các chức danh: Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Chính phủ hiện do Thủ tướng Phạm Minh Chính đứng đầu và 7 Phó Thủ tướng: Nguyễn Hòa Bình (Phó Thủ tướng Thường trực), Trần Hồng Hà, Lê Thành Long, Hồ Đức Phớc, Bùi Thanh Sơn, Nguyễn Chí Dũng, Mai Văn Chính.

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai ngày 3-10, đại diện Ban Tổ chức Trung ương cho biết ông Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai, đang được thực hiện quy trình giới thiệu để bầu giữ chức Phó Thủ tướng nhiệm kỳ 2021-2026.

Bộ trưởng Nội vụ hiện là bà Phạm Thị Thanh Trà. Tại Quyết định số 2159/QĐ-TTg, ngày 28-9-2025, Thủ tướng Chính phủ tiếp nhận, bổ nhiệm ông Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Nội vụ.

Ngày 29-8-2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 1868/QĐ-TTg tiếp nhận ông Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng về công tác tại Bộ Ngoại giao, giao quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

Tin liên quan

Trung ương cho ý kiến giới thiệu nhân sự Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Nội vụ

Trung ương cho ý kiến giới thiệu nhân sự Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Nội vụ

(NLĐO) - Trung ương Đảng cho ý kiến giới thiệu nhân sự để Quốc hội phê chuẩn các chức danh: Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Phiên họp 50 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về công tác nhân sự

(NLĐO) - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết phiên họp 50 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến 4 vấn đề quan trọng, trong đó có công tác nhân sự.

kỳ họp thứ 10 công tác nhân sự nhân sự phó thủ tướng Bộ trưởng Bộ Nội vụ Quốc hội xem xét công tác nhân sự
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo