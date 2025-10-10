HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Trung ương cho ý kiến giới thiệu nhân sự Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Nội vụ

Bảo Trân

(NLĐO) - Trung ương Đảng cho ý kiến giới thiệu nhân sự để Quốc hội phê chuẩn các chức danh: Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Tổng Bí thư Tô Lâm vừa ký ban hành Nghị quyết số 73-NQ/TW Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (Hội nghị Trung ương 13).

Trung ương cho ý kiến giới thiệu nhân sự Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Nội vụ - Ảnh 1.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị Trung ương 13. Ảnh: Nhật Bắc

Theo Nghị quyết 73, sau khi xem xét và thảo luận các tờ trình, báo cáo của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương quyết nghị thông qua các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng: Dự thảo Báo cáo chính trị; dự thảo báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam; dự thảo báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng.

Ban Chấp hành Trung ương giao Bộ Chính trị căn cứ ý kiến thảo luận của Trung ương; ý kiến đóng góp của đại hội đảng bộ các cấp để tiếp thu, hoàn chỉnh các văn kiện, gửi xin ý kiến góp ý của đại biểu Quốc hội, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các đoàn thể nhân dân, cán bộ, đảng viên và nhân dân; chỉ đạo tiếp thu, hoàn chỉnh dự thảo các văn kiện trên trình Hội nghị Trung ương 15.

Đáng chú ý, Nghị quyết 73 nêu rõ Trung ương thống nhất giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV (Ủy viên chính thức và Ủy viên dự khuyết; tái cử và lần đầu tham gia) và nhân sự Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV (tái cử và lần đầu tham gia) để trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Trung ương cũng cho ý kiến về thời gian, nội dung và chương trình Đại hội; Quy chế làm việc và Quy chế bầu cử tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Giao Bộ Chính trị căn cứ ý kiến thảo luận của Trung ương chỉ đạo tiếp thu, hoàn chỉnh các dự thảo quy chế, các nội dung về tổ chức Đại hội XIV để trình Đại hội XIV của Đảng.

Nghị quyết 73 cũng nêu Trung ương bầu bổ sung 4 Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII; cho ý kiến về nhân sự để Bộ Chính trị quyết định giới thiệu tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV bầu các chức danh: Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội và phê chuẩn các chức danh: Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Trung ương cũng đồng ý để ông Lê Quang Huy, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XV, thôi giữ chức Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Trung ương thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét, cho ý kiến các báo cáo về tình hình công tác chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng; về những công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ Hội nghị Trung ương 12 đến Hội nghị Trung ương 13 và dự kiến một số công việc trọng tâm từ Hội nghị Trung ương 13 đến Hội nghị Trung ương 14; về cập nhật những diễn biến mới của tình hình thế giới, khu vực thời gian gần đây và quan điểm, chủ trương của ta; báo cáo tình hình đất nước 9 tháng đầu năm 2025; về công tác tài chính đảng năm 2024.

Tin liên quan

Tổng Bí thư: Trong giai đoạn cách mạng mới hiện nay rất chú trọng yếu tố "đức - sức - tài"

Tổng Bí thư: Trong giai đoạn cách mạng mới hiện nay rất chú trọng yếu tố "đức - sức - tài"

(NLĐO) - Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh việc rất chú trọng yếu tố "đức - sức - tài"; tuyệt đối không để lọt người chạy chức, chạy quyền, cơ hội, bè phái.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 13

(NLĐO) - Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị mỗi Ủy viên Trung ương Đảng tiếp tục nêu gương, "nói ít - làm nhiều - quyết liệt - hiệu quả".

Cách chức tất cả chức vụ trong Đảng đối với ông Đỗ Trọng Hưng

(NLĐO) - Ban Chấp hành Trung ương Đảng kỷ luật cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Đỗ Trọng Hưng.

kỷ luật ủy ban kiểm tra nhân sự Quốc hội bầu Cho thôi giữ chức vụ quốc hội phê chuẩn hội nghị trung ương 13 quy hoạch nhân sự Tổng Bí thư Tô Lâm
