Bạn đọc

Chiều nay 8-12, thủy điện lớn nhất miền Nam xả lũ

Nguyễn Tuấn

(NLĐO)- 14 giờ chiều nay (8-12), Công ty Thuỷ điện Trị An bắt đầu xả lũ đợt 3 xuống hạ du với tổng lưu lượng từ 500 m3/s đến 760 m3/s.

Theo Công ty Thủy điện Trị An, ghi nhận lúc 8 giờ ngày 7-12, tại hồ thủy điện Trị An, mực nước thượng lưu của hồ là 61,6 m, lưu lượng nước về hồ là 1.040 m3/s, lưu lượng nước xả qua đập tràn là 0 m3/s, lưu lượng nước qua tuabin phát điện là 179 m3/s.

Chiều nay, thủy điện Trị An xả lũ xuống hạ du đợt 3 - Ảnh 1.

Thuỷ điện Trị An xả lũ trước đó

Từ cơ sở lưu lượng nước về hồ Trị An, mực nước thượng lưu, thông tin xả điều tiết của các nhà máy thủy điện bậc trên và mực nước hạ du sông tại trạm thủy văn Biên Hòa sẽ xuống dần từ ngày 8-12.

Nhằm đảm bảo an toàn công trình và hạ du, Công ty Thủy điện Trị An tiến hành xả nước qua đập tràn điều tiết hồ chứa từ 14 giờ hôm nay 8-12. 

Lưu lượng nước xả qua đập tràn là 160 m3/s và lưu lượng nước qua tuabin phát điện từ 340 m3/s đến 600 m3/s (ứng với công suất từ 180 MW đến 300 MW tùy theo phương thức huy động của Điều độ Quốc gia).

Tổng lưu lượng nước xả xuống hạ du từ 500 m3/s đến 760 m3/s (tùy theo phương thức huy động của Điều độ Quốc gia).

Căn cứ theo diễn biến của thời tiết, lưu lượng nước về hồ, mực nước hồ Thủy điện Trị An, mực nước hạ du sông tại trạm thủy văn Biên Hòa, công ty có thể điều tiết linh hoạt lưu lượng nước qua đập tràn.

Phía công ty thông báo đến Ban Phòng thủ dân sự các cấp, các cơ quan chính quyền địa phương liên quan được biết để chỉ đạo, phối hợp và thông báo cho nhân dân vùng hạ du hồ chứa chủ động có biện pháp phòng ngừa, nhằm tránh những ảnh hưởng có thể xảy ra.

Thủy điện Trị An là công trình thủy điện lớn nhất miền Nam được xây dựng trên sông Đồng Nai đoạn qua tỉnh Đồng Nai. Công trình có 4 tổ máy, tổng công suất thiết kế 400 MW.

Hồ Thủy điện Trị An có dung tích hơn 2,7 tỉ m3 nước, ngoài chức năng chính sản xuất điện cung ứng cho lưới điện quốc gia, còn có chức năng đảm bảo nước cho sinh hoạt, nông nghiệp, đẩy mặn và điều tiết lũ vùng hạ lưu sông Đồng Nai.


