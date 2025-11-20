HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc

Từ 13 giờ hôm nay, thủy điện lớn nhất miền Nam tiếp tục tăng lưu lượng xả lũ xuống vùng hạ du

Uyên Châu

(NLĐO)-Từ chiều nay, tổng lưu lượng nước xả từ Thủy điện Trị An xuống vùng hạ du có thể lên đến 1.400 m3/s, nguy cơ ngập vùng trũng thấp ven sông

Ngày 20-11, thông tin từ Công ty Thủy điện Trị An, từ 13 giờ chiều nay, lưu lượng nước xả qua đập tràn được điều chỉnh tăng từ 640 lên 800 m3/s; lưu lượng nước qua tuabin phát điện từ 340-600 m3/s, nâng tổng lưu lượng nước xả xuống hạ du lên mức từ hơn 1100-1400 m3/s. Người dân cần có giải pháp phòng ngập có thể xảy ra.

Tùy diễn biến của thời tiết, lưu lượng nước về hồ, mực nước hồ Thủy điện Trị An, mực nước hạ du sông tại Trạm thủy văn Biên Hòa, phía công ty có thể điều tiết linh hoạt lưu lượng nước qua đập tràn.

Thuỷ điện lớn nhất miền Nam tiếp tục tăng lưu lượng xả lũ xuống vùng hạ du - Ảnh 1.

Thủy điện Trị An tăng lưu lượng xả lũ từ chiều nay

Vào lúc 7 giờ ngày 20-11, ghi nhận mực nước thượng lưu hồ thủy điện là hơn 61,775 m, lưu lượng nước về hồ là 1.3000 m3/s; lưu lượng nước xả qua đập tràn là 640 m3/s; lưu lượng nước qua tuabin phát điện là 564 m3/s.

Với lượng nước lớn đổ về, công ty phải tăng lượng xả qua đập tràn để đảm bảo an toàn công trình cũng như vùng hạ du.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, mực nước sông Đồng Nai hiện đang lên. Dự báo hôm nay, mực nước sông Đồng Nai tại Trạm Biên Hòa lên trên mức báo động I; đến ngày 21-11, mực nước tiếp tục lên xấp xỉ báo động 2.

Trong khi mực nước sông La Ngà (thượng nguồn hồ Trị An) đang ở mức cao. Dự báo ngày 20-11 sẽ lên trên mức báo động 1.

Do mực nước sông Đồng Nai đang lên, kết hợp Thủy điện Trị An xả lũ, những vùng trũng thấp ven sông có nguy cơ ngập lụt.

Thủy điện Trị An là công trình thủy điện lớn nhất miền Nam được xây dựng trên sông Đồng Nai đoạn qua tỉnh Đồng Nai. Công trình có 4 tổ máy, tổng công suất thiết kế 400 MW.

Hồ Thủy điện Trị An có dung tích hơn 2,7 tỉ m3 nước, ngoài chức năng chính sản xuất điện cung ứng cho lưới điện quốc gia, còn có chức năng đảm bảo nước cho sinh hoạt, nông nghiệp, đẩy mặn và điều tiết lũ vùng hạ lưu sông Đồng Nai.


Tin liên quan

Huế thông báo tăng lưu lượng xả lũ của thuỷ điện Hương Điền trong vòng một giờ tới

Huế thông báo tăng lưu lượng xả lũ của thuỷ điện Hương Điền trong vòng một giờ tới

(NLĐO) - Với lưu lượng điều tiết tăng dần lên 800-1.500 m3/s, dự kiến mực nước sông Bồ sẽ vượt mức báo động 2, người dân ở hạ du con sông này cần chú ý.

Thuỷ điện An Khê - KaNak tại Gia Lai tăng mức xả nước

(NLĐO)- Thủy điện An Khê - KaNak tại Gia Lai đã tăng mức xả dù lượng nước trong hồ đang rất thấp.

Huế vừa cho phép hai hồ thuỷ điện điều tiết với lưu lượng nước rất lớn về hạ du

(NLĐO) - Hai hồ thuỷ điện trên thượng nguồn sông Hương, sông Bồ, mỗi hồ sẽ xả lũ với lưu lượng cho phép tối đa 1.800 m3/s để sẵn sàng đón lũ mới.

tỉnh đồng nai xả lũ thuỷ điện Trị An Thuỷ điện lớn nhất miền Nam
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo