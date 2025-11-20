Ngày 20-11, thông tin từ Công ty Thủy điện Trị An, từ 13 giờ chiều nay, lưu lượng nước xả qua đập tràn được điều chỉnh tăng từ 640 lên 800 m3/s; lưu lượng nước qua tuabin phát điện từ 340-600 m3/s, nâng tổng lưu lượng nước xả xuống hạ du lên mức từ hơn 1100-1400 m3/s. Người dân cần có giải pháp phòng ngập có thể xảy ra.

Tùy diễn biến của thời tiết, lưu lượng nước về hồ, mực nước hồ Thủy điện Trị An, mực nước hạ du sông tại Trạm thủy văn Biên Hòa, phía công ty có thể điều tiết linh hoạt lưu lượng nước qua đập tràn.

Thủy điện Trị An tăng lưu lượng xả lũ từ chiều nay

Vào lúc 7 giờ ngày 20-11, ghi nhận mực nước thượng lưu hồ thủy điện là hơn 61,775 m, lưu lượng nước về hồ là 1.3000 m3/s; lưu lượng nước xả qua đập tràn là 640 m3/s; lưu lượng nước qua tuabin phát điện là 564 m3/s.

Với lượng nước lớn đổ về, công ty phải tăng lượng xả qua đập tràn để đảm bảo an toàn công trình cũng như vùng hạ du.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, mực nước sông Đồng Nai hiện đang lên. Dự báo hôm nay, mực nước sông Đồng Nai tại Trạm Biên Hòa lên trên mức báo động I; đến ngày 21-11, mực nước tiếp tục lên xấp xỉ báo động 2.

Trong khi mực nước sông La Ngà (thượng nguồn hồ Trị An) đang ở mức cao. Dự báo ngày 20-11 sẽ lên trên mức báo động 1.

Do mực nước sông Đồng Nai đang lên, kết hợp Thủy điện Trị An xả lũ, những vùng trũng thấp ven sông có nguy cơ ngập lụt.

Thủy điện Trị An là công trình thủy điện lớn nhất miền Nam được xây dựng trên sông Đồng Nai đoạn qua tỉnh Đồng Nai. Công trình có 4 tổ máy, tổng công suất thiết kế 400 MW. Hồ Thủy điện Trị An có dung tích hơn 2,7 tỉ m3 nước, ngoài chức năng chính sản xuất điện cung ứng cho lưới điện quốc gia, còn có chức năng đảm bảo nước cho sinh hoạt, nông nghiệp, đẩy mặn và điều tiết lũ vùng hạ lưu sông Đồng Nai.



