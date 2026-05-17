Chiều tối nay, TPHCM và Nam Bộ tiếp tục mưa dông

Chiều tối nay, nhiều nơi ở TPHCM và Nam Bộ tiếp tục mưa dông

Gần 16 giờ chiều nay, 17-5, Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cho biết qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, ảnh ra đa thời tiết và định vị sét cho thấy vùng mây đối lưu đang phát triển và gây mưa kèm dông, sét trên các khu phố, tổ, ấp, thôn... thuộc nhiều phường/xã ở TPHCM và nhiều tỉnh, thành Nam Bộ.

Trong 3 giờ tới, mây đối lưu tiếp tục phát triển, gây mưa rào, kèm theo dông, sét, sau mở rộng sang các khu vực lân cận khác.

Theo dự báo, lượng mưa phổ biến ở TPHCM và Nam Bộ dao động từ 8-40mm, có nơi trên 50mm. Trong cơn dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh khoảng cấp 5-7 (8-21m/giây), mưa lớn gây ngập úng cục bộ.

Nguyên nhân gây mưa dông tại TPHCM và Nam Bộ chiều tối nay là do ảnh hưởng của nhiễu động gió Đông trên cao. Bên cạnh đó, gió Tây Nam hoạt động với cường độ yếu đến trung bình trên các vùng biển Nam Bộ, tạo điều kiện thuận lợi cho mây đối lưu phát triển và gây mưa dông trên diện rộng.