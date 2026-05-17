HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Chiều tối nay, TPHCM và Nam Bộ tiếp tục mưa dông

ÁI MY

(NLĐO) - Mây đối lưu đang tiếp tục phát triển mạnh, cơ quan khí tượng dự báo TPHCM và Nam Bộ tiếp tục mưa dông vào chiều tối nay

Mây đối lưu phát triển mạnh, TPHCM và Nam Bộ chiều tối nay tiếp tục có mưa dông - Ảnh 1.

Chiều tối nay, nhiều nơi ở TPHCM và Nam Bộ tiếp tục mưa dông

Gần 16 giờ chiều nay, 17-5, Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cho biết qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, ảnh ra đa thời tiết và định vị sét cho thấy vùng mây đối lưu đang phát triển và gây mưa kèm dông, sét trên các khu phố, tổ, ấp, thôn... thuộc nhiều phường/xã ở TPHCM và nhiều tỉnh, thành Nam Bộ.

Mây đối lưu phát triển mạnh, TPHCM và Nam Bộ chiều tối nay tiếp tục có mưa dông - Ảnh 2.

Mây đối lưu phát triển mạnh gây mưa ở TPHCM và Nam Bộ

Trong 3 giờ tới, mây đối lưu tiếp tục phát triển, gây mưa rào, kèm theo dông, sét, sau mở rộng sang các khu vực lân cận khác.

Theo dự báo, lượng mưa phổ biến ở TPHCM và Nam Bộ dao động từ 8-40mm, có nơi trên 50mm. Trong cơn dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh khoảng cấp 5-7 (8-21m/giây), mưa lớn gây ngập úng cục bộ.

Nguyên nhân gây mưa dông tại TPHCM và Nam Bộ chiều tối nay là do ảnh hưởng của nhiễu động gió Đông trên cao. Bên cạnh đó, gió Tây Nam hoạt động với cường độ yếu đến trung bình trên các vùng biển Nam Bộ, tạo điều kiện thuận lợi cho mây đối lưu phát triển và gây mưa dông trên diện rộng.

Người dân cần chủ động mang theo áo mưa, ô (dù) khi ra ngoài, đồng thời hạn chế di chuyển vào giờ mưa lớn để tránh bị mắc kẹt do ngập nước hoặc sự cố giao thông.

Lưu ý, các cơn mưa lớn thường đi kèm dông, sét và gió giật mạnh, vì vậy cần tìm nơi trú ẩn an toàn, tránh đứng dưới cây to, cột điện hoặc các vật dễ đổ.

Tin liên quan

Sấm chớp liên hồi, mưa lớn trút xuống nhiều nơi ở TPHCM

Sấm chớp liên hồi, mưa lớn trút xuống nhiều nơi ở TPHCM

(NLĐO) - Cơn mưa giải nhiệt trút xuống nhiều nơi ở TPHCM kèm theo sấm chớp sau một ngày nắng nóng

Đợt nắng nóng gay gắt sắp kết thúc, đề phòng mưa dông, lốc, sét và mưa đá

(NLĐO) - Dự báo từ ngày ngày mai 17-5, đợt nắng nóng diện rộng xảy ra nhiều khu vực trên cả nước sẽ kết thúc.

CLIP: Mưa gió kinh hoàng, nhiều nhà dân tốc mái, cây xanh gãy đổ la liệt

(NLĐO) - Trận mưa lớn kèm lốc xoáy khiến nhiều nhà dân bị tốc mái, cây xanh gãy đổ la liệt, gây cản trở giao thông trên nhiều tuyến đường.

Dự báo thời tiết Mùa mưa thời tiết nam bộ thời tiết tphcm mưa dông
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo