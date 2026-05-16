Thời sự

Sấm chớp liên hồi, mưa lớn đang trút xuống nhiều nơi ở TPHCM

ÁI MY

(NLĐO) - Cơn mưa giải nhiệt trút xuống nhiều nơi ở TPHCM kèm theo sấm chớp sau một ngày nắng nóng

Sau một ngày nắng nóng kéo dài, đến hơn 18 giờ ngày 16-5, mưa dông xuất hiện tại nhiều khu vực ở TPHCM.

Trong ngày, TPHCM duy trì nền nhiệt cao, nhiều thời điểm trời âm u nhưng chưa có mưa. Đến chiều tối, mưa dông bất ngờ xuất hiện trên diện rộng, được người dân ví như "cơn mưa giải nhiệt" sau cả ngày nắng gắt.

TPHCM: Sấm chớp liên hồi, mưa lớn trút xuống nhiều nơi - Ảnh 1.

Cơn mưa trút xuống nhiều nơi ở TPHCM từ hơn 18 giờ

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cho biết nguyên nhân gây mưa dông là do ảnh hưởng của nhiễu động gió Đông trên cao, kết hợp gió Tây Nam hoạt động với cường độ yếu đến trung bình trên vùng biển Nam Bộ. 

Cơ quan khí tượng cũng nhận định từ hôm nay, khu vực Nam Bộ chính thức bước vào mùa mưa.

TPHCM: Sấm chớp liên hồi, mưa lớn trút xuống nhiều nơi - Ảnh 2.
TPHCM: Sấm chớp liên hồi, mưa lớn trút xuống nhiều nơi - Ảnh 3.
TPHCM: Sấm chớp liên hồi, mưa lớn trút xuống nhiều nơi - Ảnh 4.

Người dân di chuyển trong cơn mưa

Qua theo dõi ảnh mây vệ tinh, radar thời tiết và định vị sét lúc hơn 18 giờ cho thấy mây đối lưu phát triển mạnh, gây mưa kèm dông, sét tại nhiều khu vực như Tân Mỹ, Tân Hưng, Phú Định, Diên Hồng, Bình Chánh, Hưng Long, Nhà Bè, Phước Thành và An Long.

Trong khoảng 3 giờ tới, mưa dông tiếp tục duy trì và có khả năng mở rộng sang các khu vực lân cận, trong đó có khu vực trung tâm thành phố.

Lượng mưa phổ biến từ 10-30 mm, có nơi trên 40 mm. Ngành khí tượng cảnh báo người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh cấp 5-7 và nguy cơ ngập úng cục bộ tại các khu vực trũng thấp.


Mưa lớn trên địa bàn phường Chánh Hưng


Mưa lớn ở đường Mai Chí Thọ, phường An Khánh - Video: Thái Hùng

Tin liên quan

Dự báo thời tiết hôm nay, 16-5: TPHCM và Nam Bộ mưa dông diện rộng

(NLĐO) - Theo dự báo thời tiết hôm nay, khu vực TPHCM và Nam Bộ xuất hiện mưa dông trên diện rộng, đánh dấu thời điểm Nam Bộ chính thức bước vào mùa mưa.

Thời điểm TPHCM và Nam Bộ chấm dứt nắng nóng gay gắt, chính thức bước vào mùa mưa

(NLĐO) - Từ giữa cuối tháng 5, Nam Bộ có khả năng xuất hiện mưa diện rộng, đánh dấu thời điểm quan trọng.

TP HCM: Khẩn trương phòng ngừa sự cố rò rỉ điện mùa mưa, ngập nước

(NLĐO) - Sự cố rò rỉ điện tại công viên ở TP Cần Thơ khiến 2 học sinh tử vong trong lúc triều cường gây ngập sâu.

