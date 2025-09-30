Chìm tàu cá TP HCM ở cửa Gianh: Tìm thấy 3 thi thể, 6 ngư dân còn mất tích

VIDEO: Lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm 6 ngư dân trên 2 tàu cá TP HCM mất tích tại Quảng Trị

Chiều 30-9, Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị - cho biết vừa phát hiện thêm 1 thi thể thuyền viên trong vụ 2 tàu cá bị đứt neo, trôi dạt và chìm trên sông Gianh (Quảng Bình cũ, nay thuộc tỉnh Quảng Trị) khi bão số 10 quét qua.

Nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Tiến Sỹ (SN 1986, quê xã Diễn Châu, Nghệ An).

Trước đó, trong buổi sáng cùng ngày, người dân và lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 thi thể khác là anh Nguyễn Văn Cảnh (SN 1994, quê Lai Vung, Đồng Tháp) - thợ sửa máy và ông Trần Hoàng Thọ (SN 1984, quê An Giang) - thuyền trưởng.

Như vậy, tính đến chiều 30-9, 3 thi thể đã được tìm thấy. Hiện lực lượng chức năng vẫn đang khẩn trương tìm kiếm 6 ngư dân còn mất tích.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể ngư dân mất tích

Như Báo Người Lao Động liên tục thông tin, khoảng 23 giờ 30 ngày 28-9, hai tàu cá BV-92756.TS và BV-92754.TS của bà Nguyễn Thị Bé (trú TP HCM) với 13 ngư dân đang neo đậu tránh bão số 10 ở bờ Bắc sông Gianh (phường Bắc Gianh, Quảng Trị) bất ngờ bị đứt neo, trôi tự do giữa gió lốc và dòng nước xiết.

Trước đó một giờ, khi bão đã giảm cấp, 11 ngư dân quay lại tàu kiểm tra cùng 2 người đang trực bão trên tàu. Chỉ ít phút sau, sóng dữ ập tới, quật đứt dây neo rồi bị chìm.

Trong nỗ lực sinh tồn, 4 ngư dân bị sóng đánh dạt vào bờ dẫn đến kiệt sức, nhưng may mắn thoát chết. 9 người còn lại mất tích giữa đêm tối trong biển động dữ dội.

Đến sáng 29-9, tàu BV-92754.TS được phát hiện lật úp, trôi dạt gần bờ biển xã Bắc Trạch. Lực lượng cứu hộ đã huy động máy móc, phương tiện để tiếp cận và lên phương án trục vớt con tàu.

Danh sách ngư dân trên 2 tàu cá gặp nạn (cập nhật ngày 30-9): Được cứu sống 4 người: - Nguyễn Trọng Chí (1975, An Giang); - Sa LếH (tên gọi khác: Hiếu, 1989, An Giang); - Trần Quốc Chung (1985, Nghệ An); - Đồng Văn Thành (1985, Thanh Hóa). Đã tìm thấy thi thể (3 người, xác minh danh tính): - Trần Hoàng Thọ (1984, Rạch Giá, An Giang);

- Nguyễn Văn Cảnh (1994, Lai Vung, Đồng Tháp);

- Nguyễn Tiến Sỹ (1986, Diễn Châu, Nghệ An). Hiện còn mất tích (6 người): - Võ Văn Trải (1979, Kiên Giang);

- Đoàn Công Thành (2002, Long Hải – TP HCM);

- Lê Đức Quân (1997, Hậu Lộc – Thanh Hóa);

- Nguyễn Văn Sĩ (Nghệ An, chưa rõ năm sinh);

- Đặng Xuân Đức (1987, Long Hải – TP HCM);

