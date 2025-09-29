HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Khẩn trương trục vớt tàu cá có 9 ngư dân mất tích sau bão số 10 ở Quảng Trị

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Tàu cá bị sóng đánh lật úp, trôi dạt vào bờ biển ở Quảng Trị sau bão số 10. Các lực lượng cứu hộ gấp rút trục vớt để tìm kiếm ngư dân mắc kẹt

Nỗ lực tìm kiếm 9 ngư dân trên 2 tàu cá ở TP HCM mất tích ở Quảng Trị

Chiều tối 29-9, tại bờ biển thôn Thanh Hải, xã Bắc Trạch, tỉnh Quảng Trị, không khí khẩn trương bao trùm khi lực lượng chức năng tiến hành trục vớt 1 trong 2 tàu cá của TP HCM bị chìm sau bão số 10.

Tại hiện trường, ông Lê Ngọc Quang - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị và ông Trần Phong - Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo Cục cứu hộ cứu nạn - Bộ Tổng tham mưu, Quân khu 4 và các ngành chức năng, căng mắt theo dõi từng chuyển động của tàu, từng bước trục vớt thân tàu bị sóng đánh chìm sau bão.

Khẩn trương trục vớt tàu cá có 9 ngư dân TP HCM mất tích sau bão số 10 ở Quảng Trị- Ảnh 1.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác trục vớt tàu cá gặp nạn

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 23 giờ 30 phút ngày 28-9, hai tàu cá BV-92756.TS và BV-92754.TS với tổng cộng 13 thuyền viên, đang neo đậu tránh bão phường Bắc Gianh, thì bất ngờ bị đứt dây neo, trôi tự do trong đêm trên sông Gianh.

Sóng lớn cuốn mạnh, hai tàu bị chìm. Có 4 ngư dân may mắn bị sóng đánh vào bờ, trong khi 9 người mất tích, khiến công tác cứu hộ trở nên cấp bách, khẩn trương.

Sau đó, tàu BV-92754.TS, được phát hiện bị sóng đánh lật úp, trôi dạt gần bờ. Lực lượng cứu hộ dùng máy móc, phương tiện và đưa ra các phương án để cố gắng đưa tàu lên bờ.

Khẩn trương trục vớt tàu cá có 9 ngư dân TP HCM mất tích sau bão số 10 ở Quảng Trị- Ảnh 2.

Lực lượng chức năng đang trục vớt tàu cá

Khẩn trương trục vớt tàu cá có 9 ngư dân TP HCM mất tích sau bão số 10 ở Quảng Trị- Ảnh 3.

Khẩn trương trục vớt tàu cá có 9 ngư dân TP HCM mất tích sau bão số 10 ở Quảng Trị- Ảnh 4.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Ngọc Quang và Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phong liên tục trao đổi với các lực lượng tại hiện trường, động viên đội cứu hộ và chủ tàu cùng các ngư dân sống sót sau vụ chìm tàu.

Theo nguồn tin của Báo Người Lao Động, mục đích của việc trục vớt không chỉ dừng lại ở việc đưa con tàu lên bờ để hạn chế thiệt hại tài sản cho chủ tàu, mà quan trọng hơn là kiểm tra bên trong thân tàu đang lật úp, đề phòng trường hợp có ngư dân bị mắc kẹt.

Tình hình cứu hộ còn nhiều khó khăn khi sóng gió vẫn mạnh. Với sự nỗ lực liên tục của lực lượng chức năng và sự phối hợp khẩn trương từ nhiều phía, người dân hy vọng những thuyền viên mất tích sẽ sớm được tìm thấy và con tàu gặp nạn sẽ được trục vớt vào bờ an toàn.

Tính đến 20 giờ tối 29-9, việc trục vớt vẫn chưa có kết quả. 

Báo Người Lao Động Online sẽ tiếp tục cập nhật diễn biến việc trục vớt 2 con tàu gặp nạn.


Hải Phòng dông lốc khiến 8 người bị thương, trên 200 nhà dân bị tốc mái

Hải Phòng dông lốc khiến 8 người bị thương, trên 200 nhà dân bị tốc mái

(NLĐO)- Trận dông lốc vào trưa và chiều 29-9 tại TP Hải Phòng khiến 8 người bị thương, 202 nhà dân bị tốc mái...

Bão số 10 ở Quảng Trị: Hơn 227.000 hộ mất điện, công nhân xuyên đêm khôi phục

(NLĐO) – Sau bão số 10, hơn 227.000 hộ Quảng Trị mất điện. Ngành điện lực huy động tối đa công nhân, phương tiện để cấp điện trở lại nhanh nhất.

Cảnh sát căng dây, ngâm mình trong nước lũ giải cứu 22 người mắc kẹt trong bão số 10

(NLĐO)- Mưa lũ gây ngập lụt khắp nơi, lực lượng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Thanh Hóa đã căng dây ra dòng nước xiết, ngâm nước hàng giờ để cứu người

