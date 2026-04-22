Kinh tế

Thủ tướng yêu cầu tái cơ cấu hệ thống kinh doanh, phân phối xăng dầu

Lê Thúy

(NLĐO) - Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu khẩn trương xây dựng phương án rà soát, tái cơ cấu hệ thống kinh doanh, phân phối xăng dầu.

Sáng 22-4, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với Bộ Công Thương về tình hình triển khai các nhiệm vụ được giao năm 2026, những khó khăn, vướng mắc, những vấn đề nóng, quan trọng phát sinh trong thực tiễn và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thời gian tới và giải quyết một số đề xuất, kiến nghị.

Thủ tướng yêu cầu tái cơ cấu hệ thống phân phối xăng dầu năm 2026 - Ảnh 1.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với Bộ Công Thương sáng 22-4. Ảnh: VGP

Theo các báo cáo, ý kiến tại cuộc họp, thời gian qua, Bộ Công Thương đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong xây dựng, hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, thúc đẩy phát triển 3 trụ cột gồm công nghiệp; năng lượng; thị trường (xuất khẩu và tiêu dùng).

Thủ tướng ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của Bộ Công Thương trong triển khai nhiệm vụ, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, đạt được nhiều kết quả quan trọng, đặc biệt là trình cấp có thẩm quyền các quyết sách đột phá liên quan đến xăng dầu trong bối cảnh khó khăn; đóng góp tích cực vào thành tựu chung của cả nước trong thời gian qua.

Theo Thủ tướng, tình hình thế giới và khu vực dự báo tiếp tục biến động nhanh, phức tạp, khó lường, ảnh hưởng trực tiếp đến các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội và nhiệm vụ của ngành.

Trong khi đó, yêu cầu, nhiệm vụ phát triển đất nước trong giai đoạn mới là rất rõ, nhưng trách nhiệm thực hiện là lớn và nặng nề, nhất là việc bảo đảm mục tiêu tăng trưởng bền vững 2 con số.

"Việc thực hiện các mục tiêu đã đề ra, trong đó có mục tiêu tăng trưởng hai con số phụ thuộc nhiều vào chất lượng và hiệu quả hoạt động của ngành. Bộ, ngành Công Thương phải gánh vác nhiệm vụ trọng tâm, tiên phong xử lý các tồn tại và thúc đẩy các hoạt động sản xuất kinh doanh để đạt mục tiêu đề ra"- Thủ tướng nêu rõ.

Về các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh: Bộ Công Thương cần khẩn trương cụ thể hóa và tổ chức thực hiện kịp thời Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Kết luận số 18 của Trung ương… để triển khai các nội dung trên các lĩnh vực quản lý của Bộ Công Thương (năng lượng, xăng dầu, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, xuất khẩu, thị trường trong nước…); giao các chỉ tiêu, đầu việc, thời hạn hoàn thành cụ thể cho từng lãnh đạo bộ, đơn vị trong bộ, các tập đoàn kinh tế nhà nước, địa phương.

Về một số nhiệm vụ cụ thể, Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công Thương bảo đảm an ninh năng lượng và chuyển dịch năng lượng công bằng; Bộ, ngành Công Thương chịu trách nhiệm không để thiếu điện, xăng dầu trong mọi tình huống.

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương rà soát, cập nhật, bổ sung quy hoạch Điện VIII, bổ sung các dự án điện nền theo công nghệ mới, đẩy nhanh tiến độ các dự án điện; phối hợp chặt chẽ với Bộ Nông nghiệp và Môi trường trong vận hành hiệu quả, tối ưu hóa các hồ thủy điện. Khẩn trương xây dựng phương án rà soát, tái cơ cấu hệ thống kinh doanh, phân phối xăng dầu theo hướng giảm khâu trung gian, giảm chi phí; khẩn trương triển khai xây dựng kho dự trữ xăng dầu quốc gia; đẩy nhanh việc sử dụng xăng E10…

Giá xăng dầu tiếp tục giảm, dầu diesel giảm tới 3.185 đồng/lít

(NLĐO) - Từ 16 giờ ngày 21-4, liên bộ Công Thương - Tài chính điều hành giảm giá xăng dầu trong nước.

