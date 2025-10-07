HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Chính phủ Mỹ đóng cửa: Tổng thống Donald Trump ra điều kiện mới

Anh Thư

(NLĐO) - Các cuộc đàm phán giữa Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa hầu như không diễn ra bất chấp những tác động tiêu cực của tình trạng đóng cửa chính phủ Mỹ.

Theo AP, hôm 6-10 Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẵn sàng đàm phán về các khoản ngân sách dành cho lĩnh vực chăm sóc sức khỏe mà Đảng Dân chủ kiên quyết bảo vệ trước đó, với điều kiện chính phủ phải được mở cửa trước.

Vấn đề này cũng là gút mắc chính khiến thỏa thuận về ngân sách không đạt được và khiến chính phủ phải đóng cửa từ ngày 1-10.

Chính phủ Mỹ đóng cửa: Tổng thống Donald Trump ra điều kiện mới - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh: AP

Đảng Dân chủ trước đó yêu cầu phải giá hạn các khoản trợ cấp chăm sóc sức khỏe, dự kiến hết hạn vào cuối năm nay.

"Chúng tôi đang có một cuộc đàm phán với Đảng Dân chủ, có thể dẫn đến những điều rất tốt đẹp. Và tôi đang nói về những điều tốt đẹp liên quan đến chăm sóc sức khỏe" - Tổng thống Mỹ nói với giới truyền thông.

Những bình luận này là một trong số ít dấu hiệu lạc quan kể từ khi chính phủ đóng cửa.

Các cuộc đàm phán giữa Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa hầu như không diễn ra bất chấp những tác động tiêu cực của tình trạng đóng cửa chính phủ.

Sau phát ngôn trên, ông Donald Trump viết trên trang mạng xã hội rằng những gì ông nói nhằm củng cố quan điểm của các nhà lập pháp Đảng Cộng hòa, theo đó phải chấm dứt đóng cửa chính phủ và vấn đề gia hạn trợ cấp chăm sóc sức khỏe sẽ được tiến hành riêng.

Trước đó, hai lãnh đạo Dảng Dân chủ tại Quốc hội là Chuck Schumer và  Hakeem Jeffries đều phủ nhận việc đàm phán với tổng thống Mỹ.

Ông Jeffries cho biết Nhà Trắng "hoàn toàn im lặng" kể từ cuộc họp tuần trước.

Ông Schumer thì nói rằng tuyên bố của ông Donald Trump không đúng sự thật, nhưng nếu nhà lãnh đạo Mỹ sẵn sàng hợp tác thì Đảng Dân chủ sẽ ngồi vào bàn đàm phán.

Nhà Trắng: Các nhân viên liên bang chỉ nghỉ việc tạm thời

Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đe dọa về việc sa thải hàng loạt công nhân viên chức trong các cơ quan liên bang khi chính phủ Mỹ đóng cửa, Nhà Trắng hôm 6-10 cho biết rằng họ được cho "nghỉ việc tạm thời".

Tuy nhiên, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt lưu ý rằng Văn phòng Quản lý và Ngân sách vẫn đang tiếp tục làm việc với các cơ quan để xác định xem ai sẽ phải bị sa thải nếu tình trạng đóng cửa này tiếp tục.

Theo đài Al Jazeera, hôm 5-10, Tổng thống Donald Trump dường như ám chỉ rằng những đợt sa thải đó "đang diễn ra ngay lúc này". Ông đổ lỗi cho Đảng Dân chủ về việc sa thải này.

