Quốc tế

Ngày chính phủ Mỹ mở cửa trở lại còn xa

Cao Lực

(NLĐO) - Hy vọng về việc nhanh chóng chấm dứt tình trạng chính phủ Mỹ đóng cửa đã phai nhạt vào ngày 3-10, khi các nghị sĩ Dân chủ quyết không nhượng bộ.

Vào ngày thứ ba của đợt đóng cửa, một cuộc bỏ phiếu khác tại Thượng viện nhằm thúc đẩy dự luật của Đảng Cộng hòa để mở lại chính phủ Mỹ đã thất bại với tỉ lệ 54-44.

Con số này thấp hơn nhiều so với ngưỡng 60 phiếu cần thiết để chấm dứt thủ tục tranh luận kéo dài và thông qua luật.

Trong khi đó, Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson (Cộng hòa) thông báo Hạ viện sẽ ngừng các hoạt động lập pháp vào tuần tới nhằm gây sức ép, buộc Thượng viện phải xử lý dự luật tài trợ chính phủ đã được Hạ viện thông qua.

Sau cuộc bỏ phiếu thất bại, các thượng nghị sĩ nhanh chóng rời Điện Capitol, không cho thấy dấu hiệu tiến triển thực sự nào trong việc chấm dứt tình trạng bế tắc tại Quốc hội.

Thay vào đó, cả hai bên đều chuẩn bị cho một "cuộc chiến" đóng cửa chính phủ kéo dài, đẩy hàng trăm ngàn công chức liên bang vào tình trạng bất định, đe dọa tác động lan rộng đến nền kinh tế, đồng thời trao cho chính quyền Tổng thống Donald Trump cơ hội tái cấu trúc bộ máy liên bang.

Đảng Dân chủ đề nghị Quốc hội gia hạn các khoản phúc lợi y tế, trong khi Đảng Cộng hòa từ chối cam kết bất kỳ điều gì cho đến khi chính phủ được mở lại.

Họ tìm cách buộc phe Dân chủ chấp nhận dự luật do Hạ viện thông qua, vốn chỉ mở lại chính phủ tạm thời, chủ yếu giữ nguyên mức chi tiêu hiện tại.

Chính phủ Mỹ đóng cửa: Tổng thống Donald Trump nói về “cơ hội chưa từng có” - Ảnh 1.

Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson (Cộng hòa, bên trái) và lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện John Thune (Cộng hòa) tại Điện Capitol, Washington, ngày 3-10. Ảnh: AP

Mặc dù Đảng Cộng hòa kiểm soát Nhà Trắng và cả hai viện Quốc hội, chiến thuật"câu giờ" thường được sử dụng trong Thượng viện khiến dự luật tài trợ chính phủ phải đạt ít nhất 60 phiếu ủng hộ trong tổng số 100 nghị sĩ.

Điều đó mang đến cho phe Dân chủ cơ hội hiếm hoi để tận dụng 47 ghế của mình nhằm đổi lấy các nhượng bộ về chính sách. Họ đã chọn tập trung vào vấn đề y tế, tin rằng đây có thể là chìa khóa để giành lại quyền lực ở Washington.

Đảng Dân chủ đang thực hiện một chiến lược mạo hiểm: bỏ phiếu để đóng cửa chính phủ như một cách giữ lập trường, theo AP.

Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ làm cho họ "phải trả giá đắt nhất có thể". Ông gọi tình trạng gián đoạn tài trợ chính phủ là "một cơ hội chưa từng có" để cắt giảm sâu rộng các cơ quan liên bang và có thể sa thải công chức, thay vì chỉ cho nghỉ việc tạm thời như thông lệ.

Mọi đợt đóng cửa, bất kể kéo dài bao lâu, đều có thể để lại những tác động sâu rộng đối với nền kinh tế Mỹ.

Theo Văn phòng Ngân sách Quốc hội (CBO), khoảng 750.000 công chức liên bang có thể phải nghỉ việc tạm thời, với mức thiệt hại ước tính 400 triệu USD tiền lương mỗi ngày.

Khoản thu nhập bị mất đó, cho đến khi chính phủ mở lại, có thể làm suy giảm nhu cầu tiêu dùng hàng hóa và dịch vụ trên diện rộng.

Nhà Trắng mở đầu cuộc họp báo ngày 3-10 bằng việc liệt kê những hậu quả mà tình trạng đóng cửa đã gây ra cho người dân Mỹ.

Thư ký báo chí Karoline Leavitt dẫn một báo cáo cho biết các gia đình quân nhân đã phải tìm đến cứu trợ lương thực khi binh lính không được trả lương.

"Cơn điên rồ này phải chấm dứt" - bà Karoline Leavitt tuyên bố.

Tin liên quan

Chính phủ Mỹ tạm đóng cửa có ảnh hưởng tới visa du học, xuất khẩu hàng sang Mỹ?

Chính phủ Mỹ tạm đóng cửa có ảnh hưởng tới visa du học, xuất khẩu hàng sang Mỹ?

(NLĐO)- Theo thông tin mới nhất từ Đại sứ quán Mỹ, trong thời gian Chính phủ Mỹ tạm đóng cửa, các hoạt động lãnh sự sẽ vẫn duy trì.

Tổng thống Donald Trump nói về “cơ hội chưa từng có" nhận từ Đảng Dân chủ

(NLĐO) - Thượng viện Mỹ sẽ bỏ phiếu lại về dự luật ngân sách ngắn hạn của Đảng Cộng hòa trong ngày 3-10 (giờ địa phương).

Chuyện gì xảy ra trong những lần chính phủ Mỹ đóng cửa trước đây?

(NLĐO) - Trong lịch sử đã có một số lần chính phủ Mỹ phải đóng cửa hoặc thoát khỏi nguy cơ này vào "phút 89".

