Quốc tế

Nỗi lo chính phủ Mỹ đóng cửa lâu dài

Hoàng Phương

Trong bối cảnh tranh cãi dai dẳng, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 5-10 tuyên bố việc sa thải nhân viên liên bang đã bắt đầu.

 Các nghị sĩ của cả Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ vẫn đang bất đồng mạnh mẽ về việc mở cửa lại chính phủ liên bang Mỹ, khiến một số chuyên gia dự báo tình trạng đóng cửa này có thể kéo dài nhiều tuần. Hiện tại, cả hai bên đều giữ nguyên lập trường và hầu như không có dấu hiệu thỏa hiệp nào. Trọng tâm của cuộc đối đầu là yêu cầu của Đảng Dân chủ về việc gia hạn các khoản trợ cấp chăm sóc sức khỏe dự kiến hết hạn vào cuối năm nay. Trong trường hợp không được gia hạn, hàng triệu người Mỹ có thu nhập thấp sẽ phải đối mặt với chi phí tăng vọt.

Trong bối cảnh tranh cãi dai dẳng, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 5-10 tuyên bố việc sa thải nhân viên liên bang đã bắt đầu. Cùng ngày, Giám đốc Hội đồng Kinh tế quốc gia Nhà Trắng Kevin Hassett cảnh báo chính quyền sẽ tiến hành sa thải hàng loạt nhân viên liên bang nếu Tổng thống Donald Trump đánh giá các cuộc đàm phán với phe Dân chủ tại Quốc hội vẫn "hoàn toàn bế tắc".

Nỗi lo chính phủ Mỹ đóng cửa lâu dài - Ảnh 1.

Ông Hakeem Jeffries, lãnh đạo phe thiểu số của Đảng Dân chủ tại Hạ viện, tại cuộc họp báo ở thủ đô Washington - Mỹ hôm 3-10 Ảnh: AP

Đã xuất hiện nỗi lo tình trạng đóng cửa chính phủ kéo dài đe dọa tác động tiêu cực đến tăng trưởng kinh tế Mỹ. Yếu tố này đã góp phần khiến giá vàng thế giới hôm 6-10 đạt mức cao kỷ lục mới khi các nhà đầu tư đổ xô tìm đến tài sản trú ẩn an toàn này. Theo trang The Guardian, giá vàng giao ngay có thời điểm tăng lên 3.944 USD/ounce. Một yếu tố khác tác động đến giá vàng là kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tiếp tục cắt giảm lãi suất trong năm nay. Thống đốc FED Stephen Miran gần đây thúc giục một lộ trình cắt giảm mạnh mẽ, viện dẫn tác động từ các chính sách kinh tế của chính quyền ông Donald Trump.

Giá vàng đã tăng 50% kể từ đầu năm đến giờ, sau khi tăng 27% trong năm 2024. Sự gia tăng này được thúc đẩy bởi các yếu tố như hoạt động mua vào mạnh mẽ của các ngân hàng trung ương, đồng USD suy yếu, các nhà đầu tư tìm kiếm nơi trú ẩn trước căng thẳng thương mại và địa chính trị toàn cầu. 

