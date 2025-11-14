Chính phủ Mỹ mở cửa trở lại, hệ lụy vẫn còn

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Chính phủ Mỹ mở cửa trở lại, hệ lụy vẫn còn

HẢI NGỌC

The Washington Post bình luận: "Đảng Dân chủ đã thua trong trận chiến đóng cửa chính phủ, song Đảng Cộng hòa sẽ phải gánh chịu hậu quả dài hạn"

"Tôi cứ tưởng ở tuổi này mình đã xây dựng được một cuộc sống ổn định cho cả bản thân và gia đình. Nhưng giờ mọi thứ đều bấp bênh" - cô Thea Price, 37 tuổi, thổ lộ với đài CGTN (Trung Quốc).

Với Price và chồng, 43 ngày chính phủ Mỹ đóng cửa vừa qua đúng là "ác mộng". Cùng mất việc trong đợt sa thải hàng loạt mà chính phủ Tổng thống Donald Trump tiến hành, họ sống dựa vào tiền tiết kiệm kể từ tháng 3 năm nay. Đến khi Chương trình Hỗ trợ dinh dưỡng bổ sung (SNAP) - trụ cột của mạng lưới an sinh xã hội Mỹ - bị tạm ngưng lần đầu tiên trong suốt 60 năm tồn tại, Price phải tìm đến một ngân hàng thực phẩm địa phương. "Chúng tôi đã cố gắng cầm cự hết mức có thể, dùng sạch tiền tiết kiệm, chạy vạy người thân, thậm chí quẹt hết hạn mức thẻ tín dụng" - cô kể.

Thea Price là một trong hàng triệu người dân Mỹ mất đi nguồn hỗ trợ thực phẩm. Trong khi đó, ít nhất 670.000 nhân viên liên bang bị cho nghỉ việc tạm thời và khoảng 730.000 người phải làm việc không lương. Hàng ngàn chuyến bay bị ảnh hưởng mỗi ngày trên khắp nước Mỹ trong những ngày gần đây giữa lúc hệ thống kiểm soát không lưu quốc gia chịu sức ép nặng nề vì thiếu nhân sự.

Tình hình khó khăn này sẽ phần nào lui bớt sau khi Tổng thống Donald Trump ký dự luật cấp ngân sách cho chính phủ vào tối 12-11, chấm dứt đợt đóng cửa chính phủ dài kỷ lục trong lịch sử nước Mỹ. Ông Donald Trump hành động chỉ vài giờ sau khi Hạ viện thông qua dự luật với kết quả bỏ phiếu gần như theo ranh giới đảng phái: 222 phiếu thuận và 209 phiếu chống. Thượng viện đã thông qua dự luật này vào ngày 10-11 nhờ vào việc 8 nghị sĩ Dân chủ thay đổi ý kiến.

Chính phủ Mỹ mở cửa trở lại, hệ lụy vẫn còn - Ảnh 1.

Đề nghị hỗ trợ viên chức khi mất việc do sắp xếp

Theo AP, thỏa hiệp mới nhất kể trên cấp vốn cho 3 dự luật chi tiêu thường niên và gia hạn ngân sách cho phần còn lại của chính phủ đến ngày 30-1 năm sau. Luật mới cũng đảo ngược các quyết định sa thải nhân viên liên bang kể từ khi chính phủ đóng cửa. Dự luật dành cho Bộ Nông nghiệp có nghĩa là các chương trình hỗ trợ lương thực chủ chốt sẽ không bị gián đoạn trong suốt phần còn lại của năm ngân sách.

Tuy nhiên, điểm gây tranh cãi lớn nhất là số phận của khoản tín dụng thuế bổ sung sẽ hết hạn vào cuối năm nay - vốn giúp giảm chi phí BHYT thông qua các sàn giao dịch thuộc Đạo luật Chăm sóc sức khỏe phải chăng (Obamacare). Không có khoản tín dụng thuế này, mức phí bảo hiểm trung bình sẽ tăng gấp đôi đối với hàng triệu người Mỹ. Theo dự báo của Văn phòng Ngân sách Quốc hội (CBO), hơn 2 triệu người Mỹ sẽ mất hoàn toàn BHYT vào năm tới.

Theo AP, gần 24 triệu người Mỹ hưởng lợi từ các khoản trợ cấp của Obamacare. Đảng Dân chủ trước đó không chịu thông qua dự luật ngân sách ngắn hạn nếu không bao gồm gia hạn các khoản tín dụng thuế nói trên. Đảng Cộng hòa hứa sẽ tổ chức bỏ phiếu về vấn đề này trước giữa tháng 12 tới nhưng không có gì bảo đảm sẽ thành công.

Với mâu thuẫn đảng phái ngày một sâu sắc, theo tờ Le Monde, chính phủ Mỹ hoàn toàn có nguy cơ đóng cửa thêm lần nữa lúc đến hạn 30-1-2026, nhất là khi giới phân tích cho rằng cả hai đảng đều đang lợi dụng khủng hoảng để ghi điểm chính trị. Theo báo The Washington Post, chính quyền ông Donald Trump tận dụng đợt đóng cửa để cắt giảm lực lượng lao động liên bang, qua đó thu nhỏ bộ máy nhà nước song song với mở rộng quyền lực hành pháp.

Ở phía ngược lại, kênh NBC News lập luận lập trường cứng rắn vừa qua của Đảng Dân chủ nhằm củng cố đoàn kết nội bộ và "giữ nhiệt" các vấn đề y tế và phúc lợi cho chiến dịch tranh cử giữa nhiệm kỳ năm 2026. The Washington Post bình luận: "Đảng Dân chủ đã thua trong trận chiến đóng cửa chính phủ, song Đảng Cộng hòa sẽ phải gánh chịu hệ lụy dài hạn nếu họ tiếp tục phản đối gia hạn các khoản trợ cấp Obamacare". 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo