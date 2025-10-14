Chính phủ Mỹ đối mặt nguy cơ đóng cửa dài nhất lịch sử

Phát biểu trong ngày thứ 13 của cuộc khủng hoảng ngân sách, Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson tuyên bố ông "sẽ không đàm phán" với đảng Dân chủ cho đến khi họ ngừng thúc đẩy yêu cầu mở rộng trợ cấp chăm sóc sức khỏe và trước hết phải đồng ý mở cửa lại chính phủ.

Tình trạng đóng cửa đã khiến hàng ngàn nhân viên liên bang mất việc, nhiều cơ quan, viện bảo tàng và khu di tích quốc gia phải ngừng hoạt động.

Các sân bay rơi vào tình trạng hỗn loạn vì thiếu nhân viên, trong khi nền kinh tế thêm bất ổn.

"Mỹ đang lao về phía một trong những đợt đóng cửa chính phủ dài nhất trong lịch sử" – AP dẫn cảnh báo từ ông Johnson.

Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson cảnh báo chính phủ Mỹ có thể rời vào tình trạng đóng cửa dài nhất lịch sử. Ảnh: AP

Hạ viện Mỹ hiện vẫn chưa triệu tập trở lại, còn Thượng viện sau kỳ nghỉ lễ dự kiến làm việc trở lại trong tuần này.

Tuy nhiên, đàm phán giữa hai đảng vẫn bế tắc khi phía Dân chủ kiên quyết yêu cầu gia hạn trợ cấp y tế theo Đạo luật Chăm sóc sức khỏe hợp túi tiền (còn gọi là Obamacare). Trợ cấp này giúp hàng triệu người dân có thu nhập trung bình và thấp mua được bảo hiểm y tế.

Ngược lại, đảng Cộng hòa cho rằng vấn đề này có thể được xử lý sau khi chính phủ hoạt động trở lại.

Chủ tịch Hạ viện cảm ơn Tổng thống Donald Trump vì đã đảm bảo chi trả lương cho quân nhân, qua đó loại bỏ một điểm nóng có thể gây áp lực chính trị.

Theo nguồn tin từ Nhà Trắng, Lực lượng Tuần duyên cũng sẽ tiếp tục nhận lương nhờ khoản ngân sách đặc biệt được kích hoạt từ "Đạo luật to lớn và đẹp đẽ" do Tổng thống Donald Trump ban hành.

Cuộc khủng hoảng lần này bắt nguồn từ cuộc tranh cãi kéo dài hơn 10 năm qua quanh đạo luật Obamacare, vốn được ban hành dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama năm 2010.

Trong quá khứ, Mỹ từng trải qua đợt đóng cửa 16 ngày năm 2013 khi đảng Cộng hòa tìm cách bãi bỏ đạo luật này.

Năm 2017, nỗ lực "bãi bỏ và thay thế" đạo luật Obamacare của Tổng thống Donald Trump cũng thất bại sau khi Thượng nghị sĩ Cộng hòa John McCain bỏ phiếu phản đối.

Hiện có hơn 24 triệu người Mỹ tham gia chương trình Obamacare, con số kỷ lục khiến nhiều nghị sĩ Cộng hòa thừa nhận khó có thể loại bỏ hoàn toàn đạo luật này.

"Chúng tôi đã rút ra được bài học. Không thể nhổ bỏ thứ đã bén rễ sâu như vậy" – Chủ tịch Hạ viện Johnson nói.

Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ (CBO) cho hay chính quyền Tổng thống Donald Trump hiện có thể sử dụng một số nguồn ngân sách bắt buộc để duy trì hoạt động cho các cơ quan trọng yếu, bao gồm Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính và Bộ An ninh Nội địa.

Tuy nhiên, các bộ khác, như Bộ Giáo dục, đang bị ảnh hưởng nặng nề gây gián đoạn nhiều chương trình giáo dục đặc biệt và hỗ trợ xã hội.

Đợt chính phủ Mỹ đóng cửa dài nhất trong lịch sử kéo dài 35 ngày dưới thời Tổng thống Donald Trump năm 2019 và nay có thể bị vượt qua nếu bế tắc không được tháo gỡ trong những ngày tới.