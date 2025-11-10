Chính phủ Mỹ sắp nhận tin vui?

Các thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa đã công bố ba dự luật nhằm nỗ lực mở cửa lại chính phủ Mỹ.
Một nguồn tin thân cận với kế hoạch này nói với Fox News Digital rằng đã có đủ số thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ sẵn sàng đứng về phía Đảng Cộng hòa trong cuộc bỏ phiếu quan trọng vào tối 9-11 (giờ địa phương).
Tờ Guardian cũng dẫn lời lãnh đạo phe đa số Cộng hòa tại Thượng viện John Thune cho biết cơ quan này có kế hoạch bỏ phiếu về dự luật ngân sách tạm thời đã được Hạ viện thông qua trước đó, sớm nhất là vào đêm 9-11 (giờ Mỹ).
Dự luật này sẽ được sửa đổi, qua đó giúp chính phủ được mở cửa lại ít nhất là đến ngày 30-1-2026, đồng thời đảo ngược việc sa thải các nhân viên chính phủ đã phải tạm dừng việc trong thời gian chính phủ đóng cửa. Những người này cũng được đảm bảo về lương.
Nếu Thượng viện Mỹ bỏ phiếu thông qua dự luật, việc đóng cửa chính phủ sẽ kết thúc sau khi Hạ viện chấp thuận.
Trước đó trong ngày, các thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa đã tiết lộ một phần quan trọng về nỗ lực mở cửa lại chính phủ Mỹ và lên kế hoạch tiến hành bỏ phiếu.
Cả hai bên dường như vẫn bế tắc trong việc gia hạn nguồn ngân sách cho chương trình Obamacare sắp hết hạn.
Trước tình hình đó, Ủy ban Phân bổ Ngân sách Thượng viện Mỹ đã đưa ra một biện pháp tạm thời là gói chi tiêu cho các lĩnh vực: Nông nghiệp - Cơ quan Quản lý thực phẩm và dược phẩm (FDA), xây dựng quân đội - cựu chiến binh, lập pháp.
Các thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa hy vọng gói chi tiêu trên sẽ thu hút đủ số thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ để vượt qua bế tắc và tiến tới việc mở cửa lại chính phủ Mỹ.
Bình luận (0)