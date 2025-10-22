Tổng thống Donald Trump nói về việc yêu cầu "chính phủ Mỹ bồi thường 230 triệu USD"

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Tổng thống Donald Trump nói về việc yêu cầu "chính phủ Mỹ bồi thường 230 triệu USD"

Anh Thư

(NLĐO) - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra những bình luận xoay quanh thông tin ông nộp đơn yêu cầu chính phủ Mỹ bồi thường 230 triệu USD.

Hôm 21-10, các phóng viên tại Nhà Trắng đã đặt câu hỏi với Tổng thống Mỹ Donald Trump xoay quanh một bài báo của tờ New York Times trước đó, nói rằng ông đã nộp đơn yêu cầu chính phủ Mỹ bồi thường hành chính trước khi tái đắc cử.

Theo bài báo này, khoản bồi thường thiệt hại được đề nghị là 230 triệu USD, liên quan đến việc Cục Điều tra liên bang (FBI) khám xét khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago vào năm 2022 để tìm kiếm tài liệu mật và một cuộc điều tra riêng về mối liên hệ tiềm ẩn giữa Nga và chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2016 của ông Donald Trump.

Theo AP, tổng thống Mỹ đã trả lời rằng ông không biết số tiền liên quan là bao nhiêu và chưa trao đổi với các quan chức về vấn đề này. Tuy nhiên, ông nói: "Tôi chỉ biết rằng họ sẽ nợ tôi rất nhiều tiền."

Tổng thống Donald Trump nói chính phủ Mỹ nợ ông rất nhiều tiền - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng ngày 21-10 - Ảnh: AP

Mặc dù Bộ Tư pháp Mỹ có quy trình xem xét những khiếu nại như vậy, ông Donald Trump khẳng định: "Thật thú vị, vì tôi là người đưa ra quyết định, phải không? Quyết định đó phải được chuyển đến bàn làm việc của tôi".

Ông chủ Nhà Trắng nói thêm ông có thể dùng số tiền đó để quyên góp hoặc trả tiền cho phòng khiêu vũ mà ông đang xây dựng tại Nhà Trắng.

AP cho biết hiện vẫn chưa rõ tình trạng của các khiếu nại và bất kỳ cuộc thảo luận nào về chúng trong Bộ Tư pháp Mỹ.

Một trong những luật sư bào chữa chính của ông Donald Trump trong cuộc điều tra Mar-a-Lago, ông Todd Blanche, hiện là thứ trưởng Bộ Tư pháp Mỹ. 

Luật sư chính còn lại - ông Stanley Woodward, người đại diện cho người hầu phòng cũng bị kiện như đồng bị cáo với ông Donald Trump trong vụ án đó - hiện là chiến lược gia trưởng của Nhà Trắng và cố vấn cấp cao của tổng thống.

"Trong mọi trường hợp, tất cả các viên chức tại Bộ Tư pháp đều tuân theo hướng dẫn của các viên chức phụ trách đạo đức nghề nghiệp" - một phát ngôn viên của Bộ Tư pháp cho biết. Một phát ngôn viên của Nhà Trắng đã chuyển bình luận này đến Bộ Tư pháp.

Trước đó, tổng thống Mỹ  đã bày tỏ sự quan tâm của mình đến vấn đề bồi thường trong lần xuất hiện tại Nhà Trắng tuần trước cùng ông Blanche, Giám đốc FBI Kash Patel và Bộ trưởng Bộ Tư pháp Mỹ Pam Bondi, cũng từng là thành viên trong nhóm pháp lý của ông Donald Trump.

Tin liên quan

Lãnh tụ tối cao Iran gửi thông điệp cứng rắn đến Tổng thống Donald Trump

(NLĐO) - Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei cho rằng việc Tehran có cơ sở hạt nhân hay không thì chẳng liên quan gì đến Mỹ.

Nga thẳng thừng từ chối đề xuất của ông Donald Trump, trút đòn cực mạnh vào Ukraine

(NLĐO) - Điện Kremlin ngày 20-10 cho biết lập trường của Nga về khả năng tạm dừng giao tranh dọc theo các tiền tuyến hiện tại ở Ukraine vẫn không thay đổi.

Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

(NLĐO) - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 17-10 xác nhận sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, có thể trong khuôn khổ Diễn đàn APEC ở Hàn Quốc cuối tháng 10.

Donald Trump tổng thống mỹ Bộ Tư pháp Mỹ ông Donald Trump đòi bồi thường
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo