Tổng thống Donald Trump nói về việc yêu cầu "chính phủ Mỹ bồi thường 230 triệu USD"

Hôm 21-10, các phóng viên tại Nhà Trắng đã đặt câu hỏi với Tổng thống Mỹ Donald Trump xoay quanh một bài báo của tờ New York Times trước đó, nói rằng ông đã nộp đơn yêu cầu chính phủ Mỹ bồi thường hành chính trước khi tái đắc cử.

Theo bài báo này, khoản bồi thường thiệt hại được đề nghị là 230 triệu USD, liên quan đến việc Cục Điều tra liên bang (FBI) khám xét khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago vào năm 2022 để tìm kiếm tài liệu mật và một cuộc điều tra riêng về mối liên hệ tiềm ẩn giữa Nga và chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2016 của ông Donald Trump.

Theo AP, tổng thống Mỹ đã trả lời rằng ông không biết số tiền liên quan là bao nhiêu và chưa trao đổi với các quan chức về vấn đề này. Tuy nhiên, ông nói: "Tôi chỉ biết rằng họ sẽ nợ tôi rất nhiều tiền."

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng ngày 21-10 - Ảnh: AP

Mặc dù Bộ Tư pháp Mỹ có quy trình xem xét những khiếu nại như vậy, ông Donald Trump khẳng định: "Thật thú vị, vì tôi là người đưa ra quyết định, phải không? Quyết định đó phải được chuyển đến bàn làm việc của tôi".

Ông chủ Nhà Trắng nói thêm ông có thể dùng số tiền đó để quyên góp hoặc trả tiền cho phòng khiêu vũ mà ông đang xây dựng tại Nhà Trắng.

AP cho biết hiện vẫn chưa rõ tình trạng của các khiếu nại và bất kỳ cuộc thảo luận nào về chúng trong Bộ Tư pháp Mỹ.

Một trong những luật sư bào chữa chính của ông Donald Trump trong cuộc điều tra Mar-a-Lago, ông Todd Blanche, hiện là thứ trưởng Bộ Tư pháp Mỹ.

Luật sư chính còn lại - ông Stanley Woodward, người đại diện cho người hầu phòng cũng bị kiện như đồng bị cáo với ông Donald Trump trong vụ án đó - hiện là chiến lược gia trưởng của Nhà Trắng và cố vấn cấp cao của tổng thống.

"Trong mọi trường hợp, tất cả các viên chức tại Bộ Tư pháp đều tuân theo hướng dẫn của các viên chức phụ trách đạo đức nghề nghiệp" - một phát ngôn viên của Bộ Tư pháp cho biết. Một phát ngôn viên của Nhà Trắng đã chuyển bình luận này đến Bộ Tư pháp.

Trước đó, tổng thống Mỹ đã bày tỏ sự quan tâm của mình đến vấn đề bồi thường trong lần xuất hiện tại Nhà Trắng tuần trước cùng ông Blanche, Giám đốc FBI Kash Patel và Bộ trưởng Bộ Tư pháp Mỹ Pam Bondi, cũng từng là thành viên trong nhóm pháp lý của ông Donald Trump.