Chính phủ phê duyệt loạt chính sách hỗ trợ hộ kinh doanh phát triển bền vững

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Chính phủ phê duyệt loạt chính sách hỗ trợ hộ kinh doanh phát triển bền vững

Minh Chiến

(NLĐO)- Chính phủ đặt mục tiêu hỗ trợ 25.000 doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã kinh doanh bền vững.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng vừa ký Quyết định số 926 ngày 25-5 phê duyệt Chương trình hỗ trợ kinh doanh bền vững giai đoạn 2026-2030 (Chương trình), với nhiều chính sách dành cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh và hợp tác xã theo hướng phát triển xanh, bao trùm và bền vững.

- Ảnh 1.

Chính phủ đặt mục tiêu hỗ trợ 25.000 doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã kinh doanh bền vững

Tại Chương trình, lần đầu tiên hộ kinh doanh được đưa vào nhóm đối tượng trọng tâm trong chiến lược thúc đẩy kinh doanh bền vững ở quy mô quốc gia, cùng với doanh nghiệp tư nhân và hợp tác xã.

Theo quyết định, mục tiêu tổng quát của Chương trình là phát triển hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh và hợp tác xã kinh doanh bền vững; qua đó tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, nhất là nhóm thu nhập thấp và nhóm yếu thế, đồng thời góp phần bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Chương trình cũng hướng tới thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân tăng trưởng theo hướng chất lượng và hiệu quả, cân bằng giữa mục tiêu kinh tế với trách nhiệm xã hội và bảo vệ môi trường, nhằm thực hiện 17 Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) đến năm 2030 và cam kết phát thải ròng bằng "0" vào năm 2050 của Việt Nam.

Trong giai đoạn 2026-2030, Chính phủ đặt mục tiêu hỗ trợ khoảng 25.000 doanh nghiệp, hộ kinh doanh và hợp tác xã kinh doanh bền vững; đồng thời xây dựng ít nhất 20 mô hình điển hình thành công để nhân rộng.

Đối với khu vực hộ kinh doanh, theo Chương trình, hộ kinh doanh thực hiện mô hình kinh doanh bền vững sẽ được tiếp cận nhiều hình thức hỗ trợ từ đào tạo, tư vấn, chuyển đổi số đến xúc tiến thương mại và kết nối tài chính xanh.

Ba mô hình kinh doanh bền vững được Chính phủ xác định gồm mô hình kinh doanh áp dụng kinh tế tuần hoàn; mô hình kinh doanh bao trùm; và mô hình áp dụng khung tiêu chuẩn môi trường - xã hội - quản trị (ESG). Trong đó, mô hình kinh tế tuần hoàn hướng đến giảm khai thác tài nguyên, tái sử dụng nguyên liệu, kéo dài vòng đời sản phẩm và hạn chế phát sinh chất thải.

Mô hình kinh doanh bao trùm khuyến khích huy động người thu nhập thấp tham gia vào chuỗi giá trị với vai trò nhà cung ứng, người lao động, nhà phân phối hoặc khách hàng để tạo giá trị chia sẻ. Trong khi đó, mô hình áp dụng ESG tập trung vào bảo đảm hiệu quả kinh tế đi cùng quản trị minh bạch, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu và bảo đảm an sinh xã hội.

Để được nhận hỗ trợ, hộ kinh doanh phải đáp ứng một trong các điều kiện như có chứng nhận, giải thưởng liên quan đến chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, ESG hoặc kinh doanh bền vững; là doanh nghiệp xã hội; đang triển khai dự án xanh hoặc đáp ứng bộ tiêu chí mô hình kinh doanh bền vững được công bố trên Cổng thông tin quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Theo Chương trình, hộ kinh doanh sẽ được hỗ trợ tư vấn xây dựng chiến lược, mô hình kinh doanh bền vững; quản trị tài chính, bán hàng, sản xuất và mở rộng thị trường. Đáng chú ý, Chính phủ đưa nội dung hỗ trợ tiếp cận tài chính và gọi vốn đầu tư vào nhóm hỗ trợ trọng tâm, nhằm tháo gỡ điểm nghẽn lớn lâu nay của hộ kinh doanh. Bên cạnh đó, hộ kinh doanh còn được hỗ trợ đào tạo quản trị, huấn luyện chuyên sâu trong và ngoài nước về phát triển mô hình kinh doanh bền vững.

Một nội dung đáng chú ý khác là hỗ trợ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo (AI). Theo đó, hộ kinh doanh có thể được hỗ trợ chi phí tìm kiếm, chuyển giao công nghệ; áp dụng tiêu chuẩn kỹ thuật; thử nghiệm sản phẩm; kiểm định chất lượng; hoàn thiện sản phẩm; thương mại hóa công nghệ; tư vấn sở hữu trí tuệ; cũng như hỗ trợ thuê, mua các giải pháp chuyển đổi số.

Trong bối cảnh thương mại điện tử phát triển mạnh, Chương trình cũng dành riêng nhóm hỗ trợ về truyền thông, xúc tiến thương mại và mở rộng thị trường cho các hộ kinh doanh bền vững.

Các hộ kinh doanh có thể được hỗ trợ đăng ký tài khoản bán hàng trên sàn thương mại điện tử quốc tế; hỗ trợ duy trì tài khoản trên các nền tảng thương mại điện tử trong nước và nước ngoài; hỗ trợ tham gia hội chợ, triển lãm và các hoạt động xúc tiến thương mại.

Ngoài hỗ trợ trực tiếp, Chính phủ cũng định hướng phát triển hệ sinh thái hỗ trợ hộ kinh doanh bền vững thông qua xây dựng mạng lưới chuyên gia tư vấn, phát triển nền tảng số hỗ trợ kinh doanh bền vững và tổ chức các diễn đàn kết nối tài chính xanh, đầu tư tạo tác động xã hội và môi trường.

Đặc biệt, Chương trình khuyến khích các tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính nghiên cứu và phát triển các sản phẩm tín dụng xanh, sản phẩm tài chính dành cho mô hình kinh doanh bền vững.

Tin liên quan

Phường An Nhơn huấn luyện PCCC và nhận diện tội phạm công nghệ cao cho các hộ kinh doanh nhà trọ

Phường An Nhơn huấn luyện PCCC và nhận diện tội phạm công nghệ cao cho các hộ kinh doanh nhà trọ

(NLĐO) – Hơn 200 người dân phường An Nhơn, trong đó có nhiều hộ kinh doanh nhà trọ, đã được hướng dẫn PCCC, thoát hiểm và nhận diện tội phạm công nghệ cao.

Sắp nâng mức chịu thuế hộ kinh doanh lên 1 tỉ đồng/năm

Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng Đoàn Đại biểu Quốc hội (QH) TP Hải Phòng ngày 28-4 đã tiếp xúc cử tri TP Hải Phòng sau Kỳ họp thứ nhất QH khóa XVI.

Bỏ ngưỡng doanh thu miễn thuế 500 triệu đồng: Giảm bớt gánh nặng về thuế cho 5 triệu hộ kinh doanh

(NLĐO) - Quốc hội bỏ ngưỡng doanh thu miễn thuế 500 triệu đồng với hộ kinh doanh nhằm giảm bớt gánh nặng về thuế, tạo điều kiện mở rộng kinh doanh

Phát triển bền vững Hợp tác xã hỗ trợ doanh nghiệp hộ kinh doanh doanh nghiệp tư nhân
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo