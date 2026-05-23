Thời sự Chính trị

Phường An Nhơn huấn luyện PCCC và nhận diện tội phạm công nghệ cao cho các hộ kinh doanh nhà trọ

Hoàng Ngọc

(NLĐO) – Hơn 200 người dân phường An Nhơn, trong đó có nhiều hộ kinh doanh nhà trọ, đã được hướng dẫn PCCC, thoát hiểm và nhận diện tội phạm công nghệ cao.

Tối 22-5, Công an phường An Nhơn (TP HCM) phối hợp cùng Đội Cảnh sát PCCC và CNCH KV15 tổ chức tuyên truyền pháp luật, hướng dẫn kỹ năng phòng cháy chữa cháy (PCCC), thoát hiểm khi xảy ra hỏa hoạn và nâng cao nhận thức phòng chống tội phạm công nghệ cao cho người dân trên địa bàn, đặc biệt là các hộ kinh doanh nhà trọ. 

Phường An Nhơn huấn luyện kỹ năng PCCC và nhận diện tội phạm công nghệ cao cho người dân - Ảnh 1.

Buổi tuyên truyền thu hút đông đảo người dân tham dự, với sự tham gia của đại diện Công an phường An Nhơn, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH cùng cán bộ khu phố, mặt trận và đảng viên địa phương.

Theo lực lượng chức năng, thời gian gần đây, tình hình cháy nổ tại các khu dân cư, đặc biệt là nhà ở kết hợp cho thuê phòng, đang diễn biến phức tạp, gây nhiều thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Bên cạnh nguy cơ từ cháy nổ, tội phạm công nghệ cao cũng ngày càng tinh vi với nhiều thủ đoạn mới, khiến người dân dễ trở thành nạn nhân nếu thiếu cảnh giác.

Phát biểu tại chương trình, Trung tá Nguyễn Tấn Phong, Phó Trưởng Công an phường An Nhơn, cho biết hoạt động nhằm trang bị cho người dân kiến thức cơ bản, kỹ năng xử lý tình huống cháy nổ, đồng thời nâng cao khả năng nhận diện các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng, tuyên truyền pháp luật về phòng chống ma túy.

Phường An Nhơn huấn luyện kỹ năng PCCC và nhận diện tội phạm công nghệ cao cho người dân - Ảnh 2.

Các hộ dân được hướng dẫn ký thuật thoát nạn và chữa cháy

Đáng chú ý, người dân còn được hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng S.O.S An ninh trật tự, giúp kết nối nhanh với cơ quan chức năng khi xảy ra các tình huống khẩn cấp.

Không chỉ dừng ở việc phổ biến lý thuyết, lực lượng chức năng còn trực tiếp hướng dẫn kỹ năng sử dụng bình chữa cháy, xử lý sự cố cháy từ bình gas, thao tác với các phương tiện chữa cháy ban đầu và kỹ năng thoát nạn trong mô hình nhà ở kết hợp kinh doanh.

Trung tá Võ Quốc Vinh, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát PCCC và CNCH KV15, cho biết hoạt động tuyên truyền được triển khai theo phương châm “cầm tay chỉ việc”, đưa kiến thức PCCC đến tận khu dân cư, từng tuyến hẻm để người dân dễ tiếp cận và thực hành thực tế.


PCCC nhà trọ phường An Nhơn S.O.S
