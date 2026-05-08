Thời sự

Chính quyền Đà Nẵng sẽ bỏ tư duy chỉ “gác cổng, gác cửa”

HẢI ĐỊNH

(NLĐO) – Theo Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, chính quyền thành phố phải chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang phục vụ, đồng hành, xem doanh nghiệp là đối tác

Sáng 8-5, tại Trung tâm Hành chính TP Đà Nẵng, Thành ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng tổ chức Diễn đàn Đối thoại doanh nghiệp năm 2026 với chủ đề "Khơi thông vướng mắc, bứt phá thành công".

Tại diễn đàn, nhiều doanh nghiệp thẳng thắn phản ánh các vướng mắc kéo dài liên quan đất đai, khoáng sản, giải phóng mặt bằng và thủ tục đầu tư.

Đà Nẵng bỏ tư duy “gác cổng, gác cửa” để xem doanh nghiệp là đối tác - Ảnh 1.

Ông Trần Quốc Bảo, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP Đà Nẵng, đề nghị bỏ tư duy "gác cổng, gác cửa" của chính quyền đối với doanh nghiệp, người dân

Đại diện cộng đồng doanh nghiệp, ông Trần Quốc Bảo, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP Đà Nẵng, đề nghị thành phố duy trì cơ chế đối thoại định kỳ, tăng cường theo dõi, đôn đốc xử lý các tồn đọng; đồng thời nghiên cứu triển khai bộ chỉ số đánh giá năng lực điều hành của các sở, ngành, địa phương nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

Đáng chú ý, ông Bảo cho rằng trong giai đoạn thành phố thúc đẩy cải cách, đồng hành cùng doanh nghiệp để phát triển, tư duy "gác cổng, gác cửa" không còn phù hợp. Theo ông, doanh nghiệp là nguồn lực phát triển của địa phương nên cần được hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn thay vì nhìn nhận theo hướng kiểm soát, cản trở.

Trao đổi với cộng đồng doanh nghiệp, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định quan điểm điều hành của thành phố là "nói là làm, làm là có kết quả", lấy hiệu quả thực tế làm thước đo thay vì dừng ở cam kết.

Theo ông Hùng, chính quyền phải đóng vai trò hướng dẫn để doanh nghiệp làm đúng quy định pháp luật, đồng thời chủ động tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong quá trình triển khai dự án, sản xuất, kinh doanh.

Đà Nẵng bỏ tư duy “gác cổng, gác cửa” để xem doanh nghiệp là đối tác - Ảnh 2.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang khẳng định doanh nghiệp không chỉ là đối tượng quản lý, mà phải được xem là đối tác chiến lược để cùng phát triển với thành phố

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cũng gợi ý việc thành phố sẽ tổ chức các cuộc gặp định kỳ theo hình thức "ăn sáng, cà phê doanh nhân" hằng tuần để lãnh đạo thành phố, sở ngành và doanh nghiệp cùng ngồi lại trao đổi, xử lý ngay các vướng mắc phát sinh.

"Nếu các khó khăn được giải quyết thường xuyên theo tháng, theo quý thì những diễn đàn quy mô lớn sau này chủ yếu sẽ là nơi chia sẻ định hướng phát triển và kết nối cộng đồng doanh nghiệp" - ông Nguyễn Mạnh Hùng nói.

Phát biểu kết luận diễn đàn, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang nêu rõ quan điểm doanh nghiệp không chỉ là đối tượng quản lý mà phải được xem là đối tác chiến lược để cùng kiến tạo phát triển.

"Trách nhiệm của chính quyền là tạo điều kiện tốt nhất để doanh nghiệp yên tâm đầu tư, mở rộng sản xuất, đóng góp cho tăng trưởng kinh tế thành phố" - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng khẳng định.

Theo ông Lê Ngọc Quang, sức khỏe của doanh nghiệp chính là sức khỏe của nền kinh tế. Do đó, bộ máy chính quyền Đà Nẵng đang chuyển mạnh sang tư duy phục vụ, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm. Thành phố sẽ chuyển từ tư duy "giải quyết thủ tục" sang "giải quyết vấn đề", từ bị động tiếp nhận sang chủ động hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn.

Tuy vậy, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cũng nhấn mạnh nguyên tắc xuyên suốt là "đồng hành nhưng không buông lỏng, hỗ trợ nhưng không dung túng". Thành phố sẵn sàng tạo điều kiện cho các nhà đầu tư có cam kết thực chất nhưng sẽ kiên quyết xử lý, thu hồi các dự án chây ì, vi phạm cam kết hoặc lợi dụng chính sách để trục lợi.

Chủ tịch Đà Nẵng cam kết "nói là làm, làm là có kết quả" với doanh nghiệp

Chủ tịch Đà Nẵng cam kết “nói là làm, làm là có kết quả” với doanh nghiệp

(NLĐO) – Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định sẽ xử lý đến cùng các khó khăn của doanh nghiệp, lấy sự hài lòng làm thước đo hiệu quả điều hành.

Bí thư Đà Nẵng: Kiên quyết thay thế những người yếu kém, đùn đẩy trách nhiệm

(NLĐO) - Lãnh đạo TP Đà Nẵng cho rằng bộ máy chính quyền hai cấp đã vận hành ổn định, song vẫn còn nhiều tồn tại về chất lượng cán bộ, hiệu quả điều hành

Chuẩn bị điều kiện thi công đường hơn 400 tỉ đồng ở phía Nam Đà Nẵng

(NLĐO) – Tuyến đường Hùng Vương ở khu vực phía Nam Đà Nẵng được người dân trông đợi lâu nay đã lựa chọn được nhà thầu, sắp được triển khai thi công.

Đối tác chiến lược Đà Nẵng hỗ trợ doanh nghiệp lãnh đạo đà nẵng
