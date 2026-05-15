CHÍNH QUYỀN SỐ CHẠM TỚI LÒNG DÂN: Tạo thế trận an ninh vững chắc trên không gian mạng

Góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên môi trường số.

Fanpage Công an phường Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk hiện có hơn 20.000 người theo dõi. Sở dĩ trang này có lượt theo dõi, tương tác khá lớn là do cách truyền tải thông tin dễ hiểu, hài hước.

Không ngại "câu khách"

Chẳng hạn, khi tuyên truyền thông tin về đăng ký tạm trú, tạm vắng, Fanpage Công an phường Buôn Hồ viết: "Người yêu có thể không khai báo với gia đình nhưng chỗ ở thì phải khai báo với cơ quan chức năng nha. Tạm trú, thường trú đầy đủ: Làm giấy tờ nhanh, quyền lợi bảo đảm, không "toát mồ hôi" khi cần xác minh. Bà con nhớ: Ở đâu - khai báo đó, đúng luật - đỡ lo!".

Dưới phần bình luận, trang này đăng tải nội dung hướng dẫn cụ thể cách thức đăng ký cho người dân nắm bắt và tương tác.

Bên cạnh đó, Fanpage Công an phường Buôn Hồ còn sử dụng công nghệ livestream để tuyên truyền chính sách, pháp luật và giải đáp những thắc mắc cho người dân. Tính đến nay, cơ quan này đã tổ chức 10 cuộc livestream. Trong thông báo mời người dân theo dõi buổi phát trực tiếp mới đây, trang rất biết cách "câu khách": "Chào buổi sáng bà con! Cuối tuần thảnh thơi, nhưng tối nay hãy chuẩn bị một tâm hồn thật đẹp và một cốc nước thật mát để cùng "bóc" những drama chấn động địa bàn thời gian qua nha…".

Nhiều trang mạng xã hội của công an các xã, phường khác ở tỉnh Đắk Lắk cũng "bắt trend" giới trẻ để tăng tính ấn tượng, hiệu quả trong công tác tuyên truyền. Trên Fanpage Công an phường Bình Kiến, bài viết tuyên truyền pháp luật về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội đã nhận được "mưa" lời khen của cộng đồng mạng. Thay vì những trích dẫn khô khan, bài viết sử dụng ngôn từ gần gũi, hóm hỉnh: "Hát nhỏ, văn minh để hàng xóm yêu, ví tiền an toàn" và "Đừng "gánh mẹ" mà thành "gánh tiền" đi nộp phạt, phải "gánh loa" về phường nhé!".

Trong khi đó, Fanpage Công an xã Ea Ning không ngại "đu trend" khi đăng tải thông tin: "Mấy cháu học sinh chạy xe đạp điện đi học không cần gấp như đi "giải cứu thế giới", chạy từ từ thôi!"...

Fanpage Công an phường Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk sử dụng các hình ảnh do AI tạo ra, hỗ trợ công tác tuyên truyền (Ảnh do cơ quan công an cung cấp)

Đổi mới tuyên truyền với clip "triệu view"

A Lưới 1 là một trong 5 xã biên giới của TP Huế, tiếp giáp nước bạn Lào. Sau khi sáp nhập địa giới hành chính, A Lưới 1 có địa bàn rộng, dân số đông, phần lớn là đồng bào dân tộc Tà Ôi, Pa Cô. Vừa qua, địa phương này "nổi như cồn" nhờ 1 clip tuyên truyền pháp luật trên trang mạng xã hội Công an A Lưới 1.

Nội dung clip xoay quanh hình ảnh một thanh niên điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng, bốc đầu phương tiện trên đường. Tiếp đó là tình huống một thiếu niên chưa đủ tuổi điều khiển xe máy, chở thêm người, vượt đèn đỏ và gây tai nạn. Trong mỗi tình huống, một cán bộ công an xuất hiện yêu cầu dừng xe để xử lý; đồng thời viện dẫn các điều khoản và hình thức xử lý vi phạm.

Các tình huống được dàn dựng sinh động, sát thực tế nhưng vẫn có yếu tố khôi hài, tạo sự cuốn hút mạnh mẽ đối với người xem. Chính sự gần gũi trong cách thể hiện cùng nội dung ngắn gọn, rõ ràng đã giúp clip nhanh chóng lan tỏa mạnh trên mạng xã hội. Chỉ sau ít ngày đăng tải trên Facebook, clip đạt 1,4 triệu lượt xem; còn trên TikTok đạt 5,4 triệu lượt xem cùng hàng ngàn lượt bình luận, chia sẻ.

Thượng úy Phạm Đức Huỳnh trong clip tuyên truyền về Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ của Công an xã A Lưới 1, TP Huế (Ảnh cắt từ clip)

Cán bộ công an xuất hiện trong clip là thượng úy Phạm Đức Huỳnh, Bí thư Chi đoàn Công an xã A Lưới 1. Anh cũng là người "chủ xị", cùng đồng đội thực hiện nhiều clip ngắn tuyên truyền về Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, thu hút hàng triệu lượt xem trên các nền tảng mạng xã hội.

Thượng úy Huỳnh cho biết với vai trò Bí thư Chi đoàn cơ sở và cán bộ Tổ An ninh Công an xã A Lưới 1, anh luôn mong muốn đổi mới cách tiếp cận để pháp luật đến gần người dân hơn. "Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Công an TP Huế về phong trào thi đua "Ba nhất", tôi nghĩ đến việc thử sức với hình thức tuyên truyền mới: Làm clip ngắn, pha chút hài hước, lồng ghép các quy định pháp luật ngắn gọn, dễ hiểu để mọi người dễ tiếp cận hơn" - anh bày tỏ.

Cũng nhờ những clip tuyên truyền gần gũi, sinh động, dễ hiểu này mà nhiều phụ huynh vùng cao hiểu rằng việc để con em đang học lớp 9, lớp 10 tự điều khiển xe máy ra đường là hành vi vi phạm pháp luật, tiềm ẩn nhiều hậu quả nguy hiểm.

Ông Hồ Văn Ri, một người dân xã A Lưới 1, thổ lộ: "Bà con trên này trình độ hiểu biết còn hạn chế nên nhiều khi không nắm rõ luật. Trước đây, tôi cũng thường xuyên được nghe tuyên truyền nhưng vẫn khó hiểu, vậy mà xem clip của các chú công an thực hiện thì thấy thích lắm, dễ nhớ lắm!".