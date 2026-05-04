HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động

Chính sách mới giúp người lao động cải thiện lương hưu

D.Thu

(NLĐO) - Từ ngày 10-5, người lao động tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung có thể nhận lương hưu theo tháng, một lần hoặc kết hợp để tăng thu nhập khi về già.

Theo BHXH Việt Nam, cả nước hiện có khoảng 3,4 triệu người đang hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hằng tháng. Trong đó, gần 80% (khoảng 2,4 triệu người) nhận mức từ 3 đến dưới 10 triệu đồng/tháng, chiếm tỉ lệ lớn nhất. Tuy nhiên, vẫn còn hơn 564.000 người hưởng dưới 3 triệu đồng/tháng, mức thu nhập chưa bảo đảm nhu cầu an sinh khi về già.

Chính sách mới giúp người lao động cải thiện lương hưu - Ảnh 1.

Chi trả lương hưu cho người hưởng. Ảnh: BHXH Quảng Ninh

Nguyên nhân chủ yếu do mức lương làm căn cứ đóng BHXH thấp, thời gian tham gia ngắn hoặc nghỉ hưu trước tuổi dẫn đến bị giảm trừ tỉ lệ hưởng.

Từ ngày 10-5, người lao động có thêm cơ hội cải thiện thu nhập khi về già thông qua bảo hiểm hưu trí bổ sung theo Nghị định 85/2026/NĐ-CP. Đây là loại hình bảo hiểm tự nguyện, có thể tham gia song song với BHXH bắt buộc, được xem là giải pháp nhằm khắc phục tình trạng lương hưu thấp, giúp người lao động chủ động tích lũy, gia tăng quỹ hưu trí và hướng tới bảo đảm an sinh bền vững.

Theo quy định, người sử dụng lao động ký hợp đồng với doanh nghiệp quản lý quỹ hưu trí để triển khai chương trình. Mỗi người lao động tham gia sẽ có một tài khoản hưu trí cá nhân, hình thành từ đóng góp của doanh nghiệp và/hoặc người lao động trên cơ sở thỏa thuận tự nguyện.

Khoản tiền trong tài khoản được quản lý, đầu tư theo nguyên tắc thị trường và là căn cứ chi trả khi người lao động đến tuổi nghỉ hưu.

Nghị định cũng nêu rõ việc tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung hoàn toàn tự nguyện, không phải điều kiện tuyển dụng, gia hạn hợp đồng lao động. Doanh nghiệp không được phân biệt đối xử hoặc gắn việc tham gia với khen thưởng, đánh giá hay chế độ phúc lợi đối với người lao động.

Mức đóng bảo hiểm hưu trí bổ sung do người sử dụng lao động và người lao động thỏa thuận trên cơ sở tự nguyện.

Luật BHXH quy định bảo hiểm hưu trí bổ sung là loại hình bảo hiểm mang tính chất tự nguyện theo nguyên tắc thị trường nhằm bổ sung cho chế độ hưu trí trong BHXH bắt buộc, có cơ chế tạo lập quỹ từ đóng góp của người sử dụng lao động hoặc của người sử dụng lao động và người lao động.

Khoản đóng góp vào quỹ bảo hiểm hưu trí bổ sung được quản lý theo từng tài khoản hưu trí cá nhân.

Tin liên quan

Yêu cầu chi trả đầy đủ trợ cấp cho người yếu thế

Yêu cầu chi trả đầy đủ trợ cấp cho người yếu thế

(NLĐO) - Bộ Y tế yêu cầu bảo đảm chi trả đầy đủ trợ cấp xã hội cho đối tượng thụ hưởng, mở rộng hỗ trợ người cao tuổi, đẩy mạnh chi trả không dùng tiền mặt.

Đề xuất tăng trợ cấp lên 600.000 đồng/tháng: Những ai được hưởng lợi?

(NLĐO) - Đề xuất tăng chuẩn trợ giúp xã hội, trợ cấp hưu trí lên 600.000 đồng/tháng tác động tới hàng triệu người, đặc biệt người cao tuổi không có lương hưu.

Một chính sách mới từ tháng 5-2026 giúp người lao động cải thiện lương hưu

(NLĐO)- Người lao động tham gia chính sách này được lựa chọn nhận chi trả lương hưu hằng tháng, một lần hoặc kết hợp giữa 2 hình thức

chế độ hưu trí BHXH lương hưu chính sách mới hưởng lương hưu người lao động lương hưu bổ sung
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo