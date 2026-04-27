Yêu cầu chi trả đầy đủ trợ cấp cho người yếu thế

Bộ Y tế vừa có công văn số 2699/BYT-BTXH đề nghị các địa phương chi trả kịp thời, đầy đủ trợ cấp xã hội, trợ cấp hưu trí xã hội và cấp thẻ BHYT cho người đủ điều kiện trong năm 2026, đồng thời đẩy mạnh chi trả không dùng tiền mặt.

Người cao tuổi tại Quảng Ninh hưởng trợ cấp hưu trí xã hội 700.000 đồng/tháng

Theo đó, các tỉnh, thành phải rà soát, bảo đảm 100% đối tượng thuộc diện thụ hưởng được tiếp cận chính sách; chủ động bố trí ngân sách và huy động nguồn lực xã hội để hỗ trợ người dân.

Bộ Y tế yêu cầu địa phương theo dõi sát diễn biến thiên tai, dịch bệnh, kịp thời hỗ trợ, không để xảy ra thiếu đói, đứt gãy sinh kế, đặc biệt với các nhóm yếu thế như người cao tuổi, người khuyết tật và trẻ em.

Hiện nay, người cao tuổi thuộc diện bảo trợ xã hội được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội hằng tháng, mức cơ bản 500.000 đồng/tháng do ngân sách nhà nước bảo đảm. Tùy điều kiện, một số địa phương hỗ trợ thêm, nâng mức hưởng lên khoảng 600.000 - 700.000 đồng/tháng.

Ngoài khoản trợ cấp tiền mặt, người hưởng còn được cấp thẻ BHYT và hỗ trợ chi phí mai táng khi qua đời.

Bộ Y tế đề nghị các địa phương tiếp tục triển khai Luật Người cao tuổi; phát triển mạng lưới cơ sở chăm sóc, cơ sở dưỡng lão và các mô hình chăm sóc tại cộng đồng, đáp ứng xu hướng già hóa dân số.

Cả nước hiện có hơn 4,7 triệu người hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng, chiếm khoảng 4,5% dân số, tăng khoảng 1,6 triệu người so với năm 2021 (tương đương 43,77%).

Trong đó, khoảng 2 triệu người hưởng trợ cấp xã hội, gồm 1,76 triệu người khuyết tật, 134.000 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, 70.000 người đơn thân nghèo nuôi con, 4.000 người nhiễm HIV/AIDS và hơn 100.000 đối tượng do địa phương quy định.

Khoảng 2,5 triệu người cao tuổi đang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội, cùng 429.000 người nhận hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng tại cộng đồng.

Hiện 100% địa phương đã triển khai chi trả trợ cấp không dùng tiền mặt, với khoảng 2,4 triệu người nhận tiền qua tài khoản ngân hàng.