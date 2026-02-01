HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Chính sách mới nào về y tế có hiệu lực từ tháng 2-2026?

Tin-ảnh: Hồng Đào

(NLĐO)- Chính sách mới có hiệu lực tháng 2-2026 là các chính sách về bệnh nghề nghiệp, khám bệnh cho người lao động…

Chính sách mới về y tế có hiệu lực từ tháng 2-2026 - Ảnh 1.

  • Thông tư 60/2025/TT-BYT về bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội và hướng dẫn chẩn đoán, giám định mức suy giảm khả năng lao động do bệnh nghề nghiệp có hiệu lực từ 15/02/2026. Cụ thể: 
  • Bệnh bụi phổi silic nghề.
  • Bệnh bụi phổi amiăng nghề nghiệp 
  • Bệnh bụi phổi bông nghề nghiệp.
  • Bệnh bụi phổi talc nghề nghiệp.
  • Bệnh bụi phổi than nghề nghiệp.
  • Bệnh viêm phế quản mạn tính nghề nghiệp.
  • Bệnh hen nghề nghiệp.
  • Bệnh nhiễm độc chì nghề nghiệp.
  • Bệnh nhiễm độc nghề nghiệp do benzen và đồng đẳng.
  • Bệnh nhiễm độc thủy ngân nghề nghiệp.
  • Bệnh nhiễm độc mangan nghề nghiệp.
  • Bệnh nhiễm độc 2, 4, 6 - Trinitrotoluen nghề nghiệp.
  • Bệnh nhiễm độc Arsenic nghề nghiệp.
  • Bệnh nhiễm độc hóa chất bảo vệ thực vật nghề nghiệp (nhóm Phosphor hữu cơ và Carbamat).
  • Bệnh nhiễm độc nicotin nghề nghiệp...
Chính sách mới về y tế có hiệu lực từ tháng 2-2026 - Ảnh 2.

Từ ngày 15-2-2026, người lao động được khám sức khỏe trước khi bố trí làm việc

Chính sách mới về y tế có hiệu lực từ tháng 2-2026 - Ảnh 3.

Theo Thông tư 56/2025/TT-BYT, đối tượng phải khám sức khỏe trước khi bố trí làm việc là người lao động thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 21 Luật An toàn, vệ sinh lao động 2015.

Cụ thể, căn cứ quy định tại Điều 5 Thông tư 56/2025/TT-BYT, người sử dụng lao động có trách nhiệm tổ chức khám sức khỏe cho người lao động trong các trường hợp:

  • Trước khi bố trí làm việc;
  • Trước khi chuyển sang làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hơn;
  • Hoặc khi người lao động đã điều trị, phục hồi sau tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
  • Tiếp tục trở lại làm việc, trừ trường hợp đã được Hội đồng y khoa giám định mức suy giảm khả năng lao động.

Trường hợp người lao động đã được khám sức khỏe định kỳ, đã được cấp giấy khám sức khỏe và giấy này vẫn còn thời hạn sử dụng thì chỉ thực hiện khám chuyên khoa theo yêu cầu.

Tin liên quan

TPHCM sẽ kiểm tra gần 2.800 cơ sở y tế, siết chặt kỷ cương hành nghề

TPHCM sẽ kiểm tra gần 2.800 cơ sở y tế, siết chặt kỷ cương hành nghề

(NLĐO) - 2.787 cơ sở y tế trên địa bàn TPHCM sẽ được kiểm tra theo kế hoạch nhằm siết chặt kỷ cương hành nghề và bảo vệ quyền lợi người dân

Dự thảo Luật Dân số: Nhiều chính sách chạm tới nỗi lo của người trẻ

(NLĐO) - Dự thảo Luật Dân số đề xuất tăng thời gian nghỉ thai sản, hỗ trợ tài chính và ưu tiên nhà ở xã hội nhằm duy trì mức sinh thay thế.

Chính sách hỗ trợ 100% thẻ BHYT mới nhất của TPHCM

(NLĐO) - Các thành viên gia đình của 15.287 hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn TPHCM sẽ được cấp thẻ BHYT miễn phí, đảm bảo quyền lợi khám chữa bệnh

khám sức khỏe bệnh nghề nghiệp chính sách mới chính sách người lao động
