TPHCM sẽ kiểm tra gần 2.800 cơ sở y tế, siết chặt kỷ cương hành nghề

Ngày 30-1, Sở Y tế TPHCM đã ban hành kế hoạch công tác kiểm tra y tế năm 2026 nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực y tế, kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, đồng thời phòng ngừa những bất cập trong hoạt động hành nghề y, dược, mỹ phẩm và thiết bị y tế trên địa bàn thành phố.

Lực lượng chức năng kiểm tra cơ sở y tế trên địa bàn TPHCM

Theo Sở Y tế, kế hoạch được xây dựng trên cơ sở các quy định pháp luật hiện hành và định hướng thanh tra, kiểm tra của các cơ quan Trung ương, gồm Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước, Bộ Y tế và Thanh tra TPHCM.

Trong năm 2026, các cơ quan này sẽ triển khai nhiều cuộc thanh tra, kiểm tra liên quan đến công tác quản lý, sử dụng ngân sách, hoạt động khám chữa bệnh, hành nghề y dược, quản lý mỹ phẩm, thiết bị y tế và hỗ trợ sinh sản tại một số cơ sở y tế công lập và tư nhân trên địa bàn thành phố.

Theo đó, Kiểm toán Nhà nước sẽ thực hiện kiểm toán việc quản lý, sử dụng kinh phí mua sắm thường xuyên và đầu tư tại các cơ sở y tế công lập giai đoạn 2024–2025. Thanh tra Chính phủ dự kiến thanh tra công tác tham mưu, ban hành cơ chế, chính sách, việc cấp phép, hậu kiểm trong các lĩnh vực khám chữa bệnh, dược phẩm và mỹ phẩm giai đoạn 2022–2025. Bộ Y tế cũng sẽ triển khai nhiều chuyên đề kiểm tra chuyên ngành, tập trung vào hoạt động khám chữa bệnh, hỗ trợ sinh sản, quản lý giá thuốc, đăng ký lưu hành thuốc, kinh doanh mỹ phẩm và thiết bị y tế.

Song song đó, Thanh tra TPHCM sẽ tiến hành thanh tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động khám chữa bệnh tại một số phòng khám đa khoa, cũng như thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng đất tại một đơn vị trực thuộc Sở Y tế.

Trên cơ sở rà soát, tránh trùng lặp với kế hoạch của các cơ quan cấp trên, Sở Y tế TPHCM xây dựng kế hoạch kiểm tra y tế năm 2026 với 44 chuyên đề kiểm tra theo kế hoạch ở nhiều lĩnh vực như: tổ chức cán bộ, cải cách hành chính, tài chính kế hoạch, dược, mỹ phẩm, thiết bị y tế, khám chữa bệnh, y tế dự phòng và bảo trợ xã hội. Tổng số cơ sở. dự kiến được kiểm tra theo kế hoạch là 2.787 cơ sở, chưa bao gồm các trường hợp kiểm tra đột xuất.

Ngoài kiểm tra theo kế hoạch, Sở Y tế sẽ tăng cường kiểm tra đột xuất theo chỉ đạo của Bộ Y tế, UBND TPHCM và các cơ quan chức năng, cũng như từ phản ánh của người dân qua đường dây nóng, tổng đài 1022, báo chí và hệ thống tiếp nhận phản ánh trực tuyến. Trọng tâm là xử lý nghiêm các hành vi hành nghề không phép, "vẽ bệnh, moi tiền", quảng cáo sai sự thật và vi phạm trên không gian mạng.

Theo Sở Y tế, việc triển khai đồng bộ kế hoạch kiểm tra y tế năm 2026 được kỳ vọng sẽ góp phần lập lại kỷ cương trong hoạt động y tế, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe trên địa bàn TPHCM.