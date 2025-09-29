HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

HĐND TP HCM khai mạc kỳ họp có khối lượng công việc lớn nhất từ sau sáp nhập

PHAN ANH

(NLĐO) - Chủ tịch HĐND TP HCM cho biết kỳ họp này có khối lượng công việc lớn nhất từ khi thành phố sáp nhập và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp

Sáng 29-9, HĐND TP HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 khai mạc kỳ họp thứ 4 (kỳ họp chuyên đề).

Dự kỳ họp có Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang; Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội TP HCM Nguyễn Văn Lợi.

HĐND TP HCM khai mạc kỳ họp có khối lượng công việc lớn nhất từ sau sáp nhập - Ảnh 1.

Đại biểu tham dự kỳ họp thứ 4 HĐND TP HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026; Ảnh: PHAN ANH

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND TP HCM Võ Văn Minh cho biết trong 9 tháng đầu năm 2025, mặc dù còn không ít khó khăn và thách thức, nhưng với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Trung ương; sự lãnh đạo quyết liệt của Thường trực và Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM; sự đồng hành, phối hợp chặt chẽ của HĐND TP HCM; sự chỉ đạo, điều hành linh hoạt của UBND TP HCM cùng với sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, các ngành, thành phố đã đạt được những kết quả rất quan trọng.

HĐND TP HCM khai mạc kỳ họp có khối lượng công việc lớn nhất từ sau sáp nhập - Ảnh 2.

Chủ tịch HĐND TP HCM Võ Văn Minh phát biểu khai mạc kỳ họp; Ảnh: PHAN ANH

Kinh tế tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ổn định; thương mại, dịch vụ, công nghiệp, xuất nhập khẩu đều có chuyển biến tích cực; chính sách an sinh xã hội được đảm bảo; quốc phòng - an ninh được giữ vững.

Đặc biệt, 168 xã, phường, đặc khu sau sắp xếp đã nhanh chóng kiện toàn tổ chức bộ máy, triển khai nhiệm vụ và cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, yêu cầu đề ra.

Công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp được triển khai khẩn trương, đồng bộ, tạo tiền đề quan trọng để tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 theo đúng kế hoạch và chỉ đạo của Trung ương.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, TP HCM vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, nhất là các "nút thắt" trong phân cấp, phân quyền, cải cách thủ tục hành chính, giải ngân vốn đầu tư công...

Để tháo gỡ khó khăn, đảm bảo hoạt động của bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp thực sự thông suốt, hiệu năng, hiệu lực và hiệu quả, đồng thời phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2025 và giai đoạn 2020-2025, đáp ứng sự tin tưởng, kỳ vọng của cử tri, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân thành phố, Thường trực HĐND TP HCM quyết định tổ chức kỳ họp thứ 4.

"Kỳ họp này có khối lượng công việc lớn nhất từ khi thành phố thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp với 41 nghị quyết sẽ được xem xét, thông qua, bao quát đầy đủ các lĩnh vực kinh tế - ngân sách, đô thị, văn hóa - xã hội và pháp chế" - Chủ tịch HĐND TP HCM cho hay.

Ông nhấn mạnh đây đều là những vấn đề có ý nghĩa quan trọng, tác động trực tiếp đến sự phát triển của thành phố, nhận được nhiều sự quan tâm, kỳ vọng của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp.

Chủ tịch HĐND TP HCM đề nghị mỗi đại biểu HĐND thành phố phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh, trí tuệ, khách quan, công tâm; nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng, đóng góp những ý kiến xác đáng, chất lượng để các nghị quyết được thông qua thực sự là kết tinh trí tuệ, niềm tin trao gửi của cử tri, bảo đảm tính khả thi, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh trong tình hình mới.

