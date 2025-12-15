Chính sách thiết thực, ý nghĩa

Quyết định nâng mức giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế lên 15,5 triệu đồng/tháng và người phụ thuộc lên 6,2 triệu đồng/tháng không chỉ là những con số khô khan trên văn bản. Đó là minh chứng về việc hơi thở cuộc sống đã thực sự thấm vào nghị trường, là sự thấu cảm và sẻ chia thiết thực của nhà nước trước gánh nặng chi phí sinh hoạt ngày càng leo thang.

Từ lâu, mức giảm trừ gia cảnh 11 triệu đồng đã trở nên lạc hậu so với tốc độ trượt giá. Tại các đô thị lớn, với 11 triệu đồng thu nhập, một người lao động chật vật trang trải các nhu cầu cơ bản, chưa nói đến việc tích lũy hay tái tạo sức lao động. Phải trích nộp thuế thu nhập cá nhân khi thu nhập chưa thực sự dư dả khiến việc này đôi khi trở thành nỗi lo, thay vì niềm tự hào đóng góp cho ngân sách.

Vì vậy, mức điều chỉnh lần này được xem như "cơn mưa rào giải tỏa cơn khát". Có thể dẫn chứng những ví dụ cụ thể để thấy rõ tác động tích cực của chính sách này. Với mức giảm trừ mới, một người độc thân có thu nhập không quá 15,5 triệu đồng/tháng (sau khi trừ bảo hiểm bắt buộc) sẽ hoàn toàn không phải nộp thuế. Một cặp vợ chồng trẻ nuôi 1 con nhỏ, nếu người chồng là lao động chính thì có thể đạt mức thu nhập tới 21,7 triệu đồng (cộng với phần người phụ thuộc) mà vẫn trong diện miễn thuế. Với một người lao động gánh trên vai 2 người phụ thuộc - ví dụ cha mẹ già hoặc 2 con nhỏ - thì số thu nhập miễn thuế lên tới 27,9 triệu đồng/tháng.

Đây là một bước tiến rõ rệt so với quy định cũ. Phần tiền thuế được miễn giảm này có ý nghĩa rất lớn. Với người có mức thu nhập trung bình, vài trăm ngàn hay một vài triệu đồng dôi ra mỗi tháng nhờ giảm thuế là thêm được hộp sữa cho con; thêm được khoản chi phí sinh hoạt; thêm được món quà chăm lo cho cha mẹ già hay đơn giản là bữa cơm gia đình tươm tất hơn.

Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) còn điều chỉnh biểu thuế lũy tiến từng phần, giãn khoảng cách giữa các bậc thuế. Điều này đồng nghĩa với việc người lao động không chỉ được nâng "sàn" đóng thuế mà khi thu nhập tăng lên, họ cũng không rơi vào các mức thuế suất cao quá nhanh. Đây là tư duy quản lý hiện đại - nuôi dưỡng nguồn thu thay vì tận thu. Khi người dân có thêm thu nhập khả dụng để chi tiêu, sức mua của thị trường sẽ tăng lên, từ đó kích thích sản xuất - kinh doanh và quay trở lại đóng góp vào việc tăng trưởng kinh tế.

Việc áp dụng mức giảm trừ mới ngay từ kỳ tính thuế đầu tiên của năm sau (1-1-2026) cũng cho thấy tính cấp thiết, sự quyết liệt của Quốc hội và Chính phủ. Các cơ quan chức năng không để người dân phải chờ đợi thêm lộ trình dài hơi nào nữa.

Niềm vui cũng đi kèm kỳ vọng: Kiểm soát giá cả hiệu quả. Thực tế thị trường cho thấy "lương chưa tăng, giá đã chạy" và nỗi lo chính sách thuế nới lỏng sẽ bị lạm phát "ăn mòn" là có thật. Do đó, bên cạnh việc cởi mở về chính sách thuế, công tác quản lý thị trường, bình ổn giá cả các mặt hàng thiết yếu trong dịp cuối năm và đầu năm mới cần được thực hiện rốt ráo.