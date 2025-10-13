Thuế thu nhập cá nhân: Đề xuất nâng mức giảm trừ gia cảnh lên 15,5 triệu đồng/tháng

Chiều 13-10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi). Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn trình tờ trình dự luật.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành phiên họp

Đề xuất tăng mức giảm trừ gia cảnh lên 15,5 triệu đồng

Trình bày tờ trình, Thứ trưởng Cao Anh Tuấn cho biết dự thảo luật dự kiến bổ sung nhóm thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân, trong đó có thu nhập từ chuyển nhượng tài sản số, vàng miếng, biển số xe ô tô trúng đấu giá và các tài sản khác theo quy định của Chính phủ.

Dự luật giao Chính phủ quy định chi tiết các khoản thu nhập khác để bảo đảm phù hợp với thực tiễn phát sinh.

Về giảm trừ gia cảnh, Chính phủ đề xuất sửa đổi theo hướng giao Chính phủ quy định cho phù hợp tình hình kinh tế - xã hội từng thời kỳ, nhằm thực hiện chủ trương phân cấp, phân quyền.

Thứ trưởng Cao Anh Tuấn cho biết thêm hiện Chính phủ đã soạn thảo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh theo hướng tăng hơn 40%, dự kiến trình trong tháng 10 này. Cụ thể, mức giảm trừ gia cảnh tăng từ 11 triệu đồng/tháng lên 15,5 triệu đồng/tháng đối với người nộp thuế và từ 4,4 triệu đồng lên 6,2 triệu đồng/tháng đối với mỗi người phụ thuộc.

Đại diện Bộ Tài chính cho biết thêm dự luật cũng đề xuất giảm số bậc thuế thu nhập cá nhân từ 7 xuống còn 5 bậc, đồng thời nới rộng khoảng cách giữa các bậc.

Theo đó, bậc 1 (thuế suất 5%) nâng từ 5 triệu đồng/tháng lên 10 triệu đồng/tháng; bậc 2 (thuế suất 15%) nâng từ 15 triệu đồng/tháng lên 30 triệu đồng/tháng... Bậc 5 (thuế suất 35% - mức thuế suất cao nhất) nâng từ 80 triệu đồng/tháng lên 100 triệu đồng/tháng, tăng 25%.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn. Ảnh: Media Quốc hội

Nhiều khoản thu nhập sẽ thay đổi mức thuế suất

Ông Cao Anh Tuấn cho biết dự thảo luật điều chỉnh ngưỡng thu nhập chịu thuế đối với các khoản thu nhập từ trúng thưởng, bản quyền, nhượng quyền thương mại, thừa kế, quà tặng… từ 10 triệu đồng lên 20 triệu đồng.

Dự thảo cũng bổ sung nhóm thu nhập mới thuộc diện chịu thuế, gồm chuyển nhượng tên miền ".vn", kết quả giảm phát thải khí nhà kính, tín chỉ các-bon, biển số xe ô tô trúng đấu giá, tài sản số và vàng miếng.

Thẩm tra nội dung này, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Phan Văn Mãi cho biết nhiều ý kiến đề nghị cân nhắc thỏa đáng việc áp thuế đối với chuyển nhượng vàng miếng để tránh bất cập cho người dân có hoạt động mua bán không vì mục đích đầu cơ, kinh doanh. Có ý kiến đề nghị bổ sung quy định về việc xác định hoặc giới hạn ngưỡng trọng lượng vàng miếng bị đánh thuế thu nhập cá nhân.

Ông Mãi cho biết đa số ý kiến vẫn cho rằng không cần thiết giao Chính phủ quy định mức giảm trừ gia cảnh, mà nên ghi cụ thể trong luật để bảo đảm rõ ràng, minh bạch. Một số ý kiến khác đề nghị quy định mức tối thiểu – tối đa, giao Chính phủ xác định cụ thể trong phạm vi đó.

Nhiều ý kiến đề nghị giữ nguyên quy định hiện hành, việc điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh sẽ do Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định.

Theo ông Mãi, phần thu nhập tính thuế/năm còn quá thấp so với mức thu nhập thực tế đã thay đổi kể từ thời điểm 2009 khi bắt đầu áp dụng Luật Thuế thu nhập cá nhân.

Cơ quan thẩm tra đề nghị cơ quan soạn thảo cân nhắc khả năng xác định phần thu nhập tính thuế tăng tương ứng với tốc độ tăng mức lương cơ sở của năm 2025 so với thời điểm năm 2009 hoặc tương ứng tốc độ tăng GDP/đầu người.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Phan Văn Mãi. Ảnh: Media Quốc hội

Về biểu thuế lũy tiến từng phần, ông Mãi lo ngại việc điều chỉnh như dự thảo có thể khiến một số nhóm thu nhập chịu gánh nặng thuế lớn hơn, chưa thật sự công bằng. Có ý kiến đề nghị giữ 7 bậc thuế như hiện hành, chỉ điều chỉnh ngưỡng thu nhập cho phù hợp thực tế.

Giải trình thêm, Thứ trưởng Cao Anh Tuấn khẳng định việc sửa luật không nhằm siết nghĩa vụ thuế, mà để Chính phủ chủ động điều chỉnh mức giảm trừ phù hợp với biến động giá cả, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp.

Kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề nghị tiếp thu ý kiến thẩm tra, giữ quy định cụ thể mức giảm trừ gia cảnh đối với người nộp thuế và người phụ thuộc như luật hiện hành.

Đồng thời, cần quy định thẩm quyền của Chính phủ trong việc trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh khi chỉ số giá tiêu dùng biến động mạnh so với thời điểm luật có hiệu lực.