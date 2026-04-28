Chính thức bỏ dầu hỏa khỏi danh mục công bố giá cơ sở xăng dầu

Ngày 28-4, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 21 bãi bỏ một phần khoản 2 điều 1 của Thông tư 18 ngày 13-3-2025 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định tại các thông tư quy định về kinh doanh xăng dầu.



Chính thức loại dầu hỏa khỏi danh mục công bố giá cơ sở xăng dầu. Ảnh minh họa

Bộ Công Thương bãi bỏ cụm từ "dầu hỏa" tại khoản 2 điều 1 của Thông tư số 18. Thông tư có hiệu lực từ ngày 29-4.

Khoản 2 điều 1 của Thông tư 18 quy định các mặt hàng xăng dầu Nhà nước công bố giá cơ sở là những mặt hàng xăng, dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường gồm: Xăng sinh học, xăng khoáng, dầu diesel, dầu hỏa và dầu mazut.

Bộ Công Thương xác định từng mặt hàng xăng dầu tiêu dùng nhiều nhất thuộc các nhóm mặt hàng xăng sinh học, xăng khoáng, dầu diesel, dầu hỏa và dầu mazut để thực hiện công bố giá cơ sở.

Như vậy, với việc bãi bỏ cụm từ "dầu hỏa", mặt hàng này sẽ chính thức bị loại khỏi danh mục công bố giá cơ sở xăng dầu.

Trên thực tế, những kỳ điều hành gần đây, mặt hàng dầu hỏa đã không còn xuất hiện trong danh mục các mặt hàng được liên bộ Công Thương - Tài chính công bố giá cơ sở. Lý do trước đó, Bộ Công Thương đã ban hành quyết định tạm ngừng công bố giá cơ sở đối với mặt hàng này đến 28-4.



Ở kỳ điều hành gần nhất, 15 giờ ngày 23-4, liên bộ Công Thương - Tài chính điều hành giảm giá xăng dầu trong nước.

Xăng E5RON92 không cao hơn 21.834 đồng/lít (giảm 100 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 1.046 đồng/lít; xăng RON95-III không cao hơn 22.880 đồng/lít (giảm 162 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành).

Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 26.697 đồng/lít (giảm 1.159 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành); dầu mazut180CST 3.5S: không cao hơn 18.811 đồng/kg (giảm 820 đồng/kg so với giá bán tối đa hiện hành).