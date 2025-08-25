Chính thức dừng thi công nhà rông 9,4 tỉ khi đang xây dựng ở Gia Lai

Ngày 25-8, UBND tỉnh Gia Lai cho biết đã ban hành văn bản thống nhất tạm dừng Dự án hỗ trợ đầu tư xây dựng điểm đến du lịch tiêu biểu tại làng Ia Gri, xã Chư Đang Ya, huyện Chư Pah (cũ), nay thuộc Biển Hồ, tỉnh Gia Lai.

Tạm dừng, chờ lập đồ án quy hoạch

Quyết định tạm dừng của UBND tỉnh Gia Lai được ban hành trên cơ sở đề xuất của Sở Dân tộc và Tôn giáo.

Dự án trên có tổng mức đầu tư 9,4 tỉ đồng, có các hạng mục chính như: nhà trưng bày 1 (nhà rông); nhà trưng bày 2 (nhà sàn) và một số hạng mục khác. Đến nay công trình đã hoàn thiện 40% khối lượng, giá trị công trình trên 4,6 tỉ đồng.

Dự án được xây trên vị trí nhà rông cũ, dưới chân núi Chư Đang Ya

Việc tạm dừng dự án vì lý do v ị trí xây dựng công trình nhà rông tại làng Ia Gri - chân núi Chư Đang Ya, thuộc quy hoạch Khu du lịch Biển Hồ - Chư Đang Ya, tỉnh Gia Lai . Từ năm 2013, q uy hoạch này đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và quy hoạch tỉnh Gia Lai .

Hiện nay, Sở Xây dựng Gia Lai đang chủ trì, phối hợp với các đơn vị và địa phương liên quan để tham mưu, đề xuất UBND tỉnh Gia Lai tổ chức lập nhiệm vụ và đồ án quy hoạch tại khu vực này theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ và ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai.

Do đó, để đảm bảo các hạng mục công trình phù hợp với quy hoạch, định hướng phát triển của tỉnh, đồng thời giữ hài hòa cảnh quan của núi lửa Chư Đang Ya, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã yêu cầu các đơn vị, địa phương tham mưu, đề xuất việc dừng triển khai dự án và triển khai các bước tiếp theo khi dừng dự án.

Phá dỡ 40% khối lượng - lãng phí 4,6 tỉ đồng: Ai chịu trách nhiệm?

UBND tỉnh Gia Lai cũng yêu cầu trước ngày 5-9, Sở Dân tộc và Tôn giáo chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu đề xuất phương án điều chỉnh dự án theo quy định.

Theo đại diện Ban quản lý dự án Đầu tư - Xây dựng tỉnh Gia Lai, dự án đã tạm dừng là buộc phải tháo dỡ, trả lại nguyên trạng. Như vậy, các hạng mục đã đầu tư 4,6 tỉ đồng sẽ buộc phải tháo dỡ.

Trong khi đó, đối với thủ tục pháp lý của dự án này thì từ tháng 12-2023, UBND huyện Chư Pah (cũ) đã có kế hoạch vốn, giao cho các đơn vị chuyên môn tham mưu cho huyện thực hiện dự án, lấy ý kiến chuyên môn và cộng đồng và đã công khai phương án thiết kế lấy ý kiến người dân làng Ia Gri.

Khối lượng công trình đã thi công trị giá 4,6 tỉ đồng sẽ buộc tháo dỡ

Trong đó, UBND xã Chư Đang Ya có ý kiến rằng việc xây dựng: "Phù hợp với quy hoạch chung xây dựng xã. Đúng vị trí, địa điểm xây dựng. Phù hợp bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của vùng đồng bào dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch của địa phương" .

Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện cũng đã gửi văn bản lấy ý kiến thẩm định và các đơn vị liên quan đều cơ bản đồng ý với hồ sơ thiết kế. Từ đó, Chủ tịch UBND huyện Chư Pah ban hành Quyết định số 49/QĐ-UBND phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình .

Phối cảnh nhà rông sau khi hoàn thiện

Theo đại diện Ban quản lý đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai, hiện đơn vị sẽ chủ trì, cùng các sở ngành, địa phương họp bàn để xem quá trình thực hiện, hồ sơ pháp lý dự án để quyết định.

"Nếu xét về mục tiêu ngắn hạn, dự án có thể phù hợp. Tuy nhiên, việc dừng dự án là hướng về mục tiêu dài hạn vì liên quan đến quy hoạch trọng điểm của tỉnh, mang tầm quốc gia" - vị này nói thêm.