Thời sự

Chính thức khai mạc Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026

PHAN ANH; Ảnh: QUANG LIÊM

(NLĐO) - Lần đầu tiên Đường hoa Nguyễn Huệ có 2 phiên bản trải nghiệm, ban ngày rực rỡ sắc xuân, ban đêm là lễ hội ánh sáng - công nghệ mapping đột phá

Tối 15-2 (nhằm 28 tháng Chạp năm Ất Tỵ), UBND TPHCM đã chính thức khai mạc Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026. Năm nay Đường hoa có tên là Đường hoa TPHCM.

Dự lễ khai mạc có nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh.

Chính thức khai mạc Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 1.

Đại biểu cắt băng khai mạc Đường hoa

Đường hoa mở cửa phục vụ người dân và du khách từ 19 giờ ngày 15-2 đến 21 giờ ngày 22-2 (tức ngày 28 tháng Chạp đến mùng 6 Tết Âm lịch).

Trải qua 23 mùa xuân kể từ năm 2004, dưới sự chỉ đạo của UBND TPHCM, Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) chủ trì tổ chức và các đơn vị đồng hành, Đường hoa Nguyễn Huệ đã trở thành biểu tượng văn hóa quen thuộc, là món ăn tinh thần không thể thiếu của người dân và du khách mỗi dịp Tết.

Lần đầu tiên diễn ra đồng loạt tại 3 điểm

Phát biểu khai mạc Đường hoa, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Thị Diệu Thúy cho biết Đường hoa TPHCM - công trình văn hóa đặc trưng của thành phố hơn hai thập kỷ qua, một lần nữa trở lại, mang theo những sắc xuân rực rỡ, gửi gắm niềm tin, khát vọng và tinh thần vươn lên của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố mang tên Bác.

Chính thức khai mạc Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 2.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Thị Diệu Thúy phát biểu khai mạc Đường hoa

Với chủ đề "Xuân hội tụ - Vững bước vươn mình", Đường hoa TPHCM Tết Bính Ngọ 2026 lần đầu tiên được tổ chức đồng bộ, gắn kết 3 điểm: Phố đi bộ Nguyễn Huệ tại phường Sài Gòn, công viên Trung tâm tại phường Bình Dương và công viên Quang Trung tại phường Vũng Tàu.

Chính thức khai mạc Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 3.

Đại biểu tham quan Đường hoa sau lễ khai mạc

"Mỗi điểm đều có nét đặc sắc riêng, mang cung bậc riêng, hướng tới chủ đề chung, đoàn kết, hội tụ và phát triển mạnh mẽ; khẳng định tâm thế và khát vọng của dân tộc trong kỷ nguyên vươn mình, trở thành siêu đô thị quốc tế năng động của khu vực Đông Nam Á" - Phó Chủ tịch UBND TPHCM nhấn mạnh.

Giàu tinh thần hội nhập quốc tế

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Thị Diệu Thúy cho biết Đường hoa năm nay tiếp tục dành không gian truyền thống, trưng bày các tác phẩm cắm hoa nghệ thuật đặc sắc của Tổng lãnh sự quán các nước Anh, Ấn Độ, Lào, Indonesia, Hà Lan, Malaysia, Trung Hoa và Thái Lan tại TPHCM; cùng với các tác phẩm trang trí hoa nghệ thuật mang đặc trưng văn hóa của các khu vực TPHCM. Tất cả đã tạo nên một không gian Tết đa sắc màu và đặc tính hội nhập.

Chính thức khai mạc Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 4.

Chính thức khai mạc Đường hoa Nguyễn Huệ 2026

Bà Trần Thị Diệu Thúy khẳng định lãnh đạo TPHCM luôn ghi nhận và biểu dương sự tâm huyết, trách nhiệm của Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn - đơn vị chủ trì tổ chức Đường hoa TPHCM nhiều năm qua; đánh giá cao sự tâm huyết, nỗ lực của phường Bình Dương, phường Vũng Tàu triển khai gắn kết thực hiện Đường hoa tại hai khu công viên, góp phần điểm tô sắc xuân phục vụ nhân dân và du khách.

Chính thức khai mạc Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 5.

Đại biểu tham quan Đường hoa

Lãnh đạo TPHCM cũng trân trọng cảm ơn các doanh nghiệp đã tài trợ, đồng hành; các nghệ nhân, công nhân, đơn vị thiết kế cùng các Tổng lãnh sự quán các nước đã góp phần tạo nên Đường hoa thành phố đa sắc màu, đậm đà bản sắc Việt Nam và giàu tinh thần hội nhập quốc tế.

Chính thức khai mạc Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 6.

Người dân tham quan Đường hoa sau lễ khai mạc

"Tôi tin tưởng Đường hoa TPHCM 2026 với hình tượng linh vật ngựa đầy năng lượng, với những đại cảnh giàu cảm xúc và những trải nghiệm công nghệ mới mẻ sẽ tiếp tục là điểm đến văn hóa, du lịch hấp dẫn, mang đến cho người dân thành phố và du khách những khoảnh khắc xuân đáng nhớ, những cảm xúc tích cực để khởi đầu một năm mới nhiều hy vọng" - Phó Chủ tịch UBND TPHCM bày tỏ.

Để phục vụ tốt nhất cho nhân dân và du khách tham quan, tận hưởng được trọn vẹn niềm vui xuân mới khi tham quan, Phó Chủ tịch UBND TPHCM đề nghị Ban Tổ chức, các sở, ngành và lực lượng chức năng đặc biệt quan tâm đến công tác an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường, đảm bảo Đường hoa diễn ra an toàn, văn minh, thân thiện, qua đó thể hiện được tinh thần hiếu khách của TPHCM - thành phố nghĩa tình và đáng sống.

Chính thức khai mạc Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 7.

Đoàn đại biểu TPHCM dâng hoa lên Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trước lễ khai mạc, đoàn đại biểu TPHCM do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong làm Trưởng đoàn, đã thành kính dâng lẵng hoa tươi thắm lên Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (phố đi bộ Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn, TPHCM).

Lần đầu tiên Đường hoa Nguyễn Huệ có phiên bản ngày - đêm, bùng nổ công nghệ mapping

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Thị Diệu Thúy cho biết lần đầu tiên trong lịch sử 23 năm Đường hoa, Ban tổ chức đã mạnh dạn triển khai hai phiên bản trải nghiệm: Ban ngày và ban đêm trong cùng một không gian tại Đường hoa trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn và kết hợp hài hòa giữa nghệ thuật truyền thống và công nghệ hiện đại như Mapping, AR, ánh sáng tương tác.

Chính thức khai mạc Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 5.

Trình diễn công nghệ Mapping trên linh vật Đường hoa

Hoạt động mapping dự kiến trong 3 khung giờ (19 giờ, 20 giờ và 21 giờ), mỗi suất 10 phút. Các hình ảnh được xây dựng theo mạch truyện xuyên suốt, từ không khí mùa xuân, Tết Việt, hình ảnh TPHCM, trống đồng - biểu tượng văn hóa truyền thống, đến dải năng lượng hội tụ và kết thúc bằng hình ảnh chim lạc tung cánh.

Khách tham quan còn có thể ghi lại hiệu ứng AR khi xem trình diễn mapping trên linh vật cổng chào, tạo nên những thước phim ấn tượng chỉ có tại Đường hoa Tết Bính Ngọ 2026. AR không giới hạn thời gian, không gian; chỉ cần quét mã QR hoặc truy cập clip trên TikTok để trải nghiệm tại bất kỳ đâu.




    Thông báo