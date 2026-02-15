Lần đầu tiên Đường hoa Nguyễn Huệ có phiên bản ngày - đêm, bùng nổ công nghệ mapping

Với chủ đề "Xuân hội tụ - Vững bước vươn mình", Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 không chỉ là không gian văn hóa Tết thường niên mà còn là bản giao hưởng mùa xuân, khẳng định tâm thế và khát vọng vươn mình của dân tộc.

Mãn nhãn lễ hội ánh sáng và công nghệ mapping

Đường hoa Tết Bính Ngọ 2026 mang tầm vóc hoàn toàn mới khi lần đầu tiên trong lịch sử 23 năm giới thiệu hai phiên bản trải nghiệm ngày - đêm trong cùng một không gian. Ngay từ khi công bố, phiên bản ban đêm với công nghệ mapping đã thu hút sự quan tâm lớn của công chúng.

Đường hoa Tết Bính Ngọ 2026 mang một tầm vóc hoàn toàn mới, đánh dấu lần đầu tiên trong 23 năm qua, Đường hoa phô diễn hai phiên bản trải nghiệm khác biệt giữa ngày và đêm trong cùng một không gian; Ảnh: PHAN ANH

Hoạt động mapping dự kiến trong 3 khung giờ (19 giờ, 20 giờ và 21 giờ), mỗi suất 10 phút. Các hình ảnh được xây dựng theo mạch truyện xuyên suốt, từ không khí mùa xuân, Tết Việt, hình ảnh TPHCM, trống đồng - biểu tượng văn hóa truyền thống, đến dải năng lượng hội tụ và kết thúc bằng hình ảnh chim lạc tung cánh.

Đường hoa Tết Bính Ngọ 2026 lần đầu tiên mang đến hai phiên bản trải nghiệm trong cùng một không gian: ban ngày là bản giao hưởng màu sắc rực rỡ dưới nắng xuân; ban đêm là lễ hội ánh sáng với công nghệ mapping đột phá

Đường hoa mở cửa phục vụ người dân và du khách từ 19 giờ ngày 15-2 đến 21 giờ ngày 22-2 (tức từ ngày 28 tháng Chạp đến mùng 6 Tết).



Khách tham quan còn có thể ghi lại hiệu ứng AR khi xem trình diễn mapping trên linh vật cổng chào, tạo nên những thước phim ấn tượng chỉ có tại Đường hoa Tết Bính Ngọ 2026. AR không giới hạn thời gian, không gian; chỉ cần quét mã QR hoặc truy cập clip trên TikTok để trải nghiệm tại bất kỳ đâu.



Trình diễn công nghệ Mapping tại Đường hoa Nguyễn Huệ; Clip: Ban tổ chức cung cấp

Với 2 phiên bản trải nghiệm, ban ngày rực rỡ sắc xuân, ban đêm là lễ hội ánh sáng - công nghệ mapping đột phá, Đường hoa Tết Bính Ngọ 2026 hứa hẹn là điểm du xuân không thể bỏ lỡ, đồng thời thu hút du khách quay trở lại thưởng lãm.

Tầm vóc và giá trị thương hiệu

Ông Trương Đức Hùng, Tổng Giám đốc Saigontourist Group, Trưởng Ban tổ chức Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026, cho biết đường hoa không chỉ là không gian nghệ thuật mà còn là biểu tượng cho khát vọng vươn lên và kết nối của TPHCM trong giai đoạn mới.

"Lần đầu tiên đường hoa mang đến 2 phong cách trải nghiệm khác biệt trong cùng 1 không gian, kết hợp công nghệ mapping và AR để kể câu chuyện về một đô thị trẻ trung, năng động, nơi lịch sử hòa quyện cùng nhịp sống hiện đại" - ông Trương Đức Hùng thông tin.

Với 2 phiên bản ngày - đêm, Đường hoa Nguyễn Huệ 2026 hứa hẹn sẽ là điểm du xuân không thể bỏ lỡ tại TPHCM

Trải qua 23 mùa xuân kể từ năm 2004, dưới sự chỉ đạo của UBND TPHCM và Saigontourist Group chủ trì tổ chức và các đơn vị đồng hành, Đường hoa Nguyễn Huệ, đã trở thành biểu tượng văn hóa quen thuộc, là món ăn tinh thần không thể thiếu của người dân và du khách mỗi dịp Tết.

Ông Huỳnh Minh Thắng, Phó Tổng Giám đốc Saigontourist Group, Phó Trưởng ban Thường trực Đường hoa Tết Bính Ngọ 2026, cho biết năm nay là lần đầu tiên Đường hoa chính thức mang tên Đường hoa TPHCM, thể hiện sự gắn kết giữa các địa phương sau sắp xếp hành chính. Ngoài phố đi bộ Nguyễn Huệ, đường hoa còn được mở rộng, trang trí tại nhiều tuyến phố khác, trong đó có các địa bàn thuộc Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây.

Năm nay đường hoa Nguyễn Huệ sẽ sử dụng 100.000 giỏ hoa từ nhiều nhà vườn được đưa về và bố trí theo từng khu vực; Ảnh: PHAN ANH

"Điều này thể hiện khát vọng và quyết tâm "Xuân hội tụ - vững bước vươn mình" của TPHCM. Đây là một điểm nhấn rất mới, mang nhiều yếu tố lịch sử, không chỉ làm đẹp cho không gian Tết mà còn truyền tải thông điệp phát triển mạnh mẽ" - ông Huỳnh Minh Thắng chia sẻ.

Ông Huỳnh Minh Thắng cho biết thêm, Đường hoa đã trở thành món ăn tinh thần quen thuộc, quý giá, giàu giá trị truyền thống đối với người dân TPHCM. Giá trị đó không chỉ thể hiện ở sự đón nhận của người dân và du khách trong nước mà còn qua sự đồng hành của các tổng lãnh sự quán và bạn bè quốc tế.

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026; Ảnh: PHAN ANH

Linh vật chính thức của Đường hoa Tết Bính Ngọ 2026 được đặc biệt chú trọng đến từng chi tiết. Các mô hình linh vật là sự đan xen hài hòa giữa vật liệu truyền thống và vật liệu hiện đại, đồng thời thể hiện rõ sự hội tụ của 3 địa phương: các chi tiết tượng trưng cho TPHCM trước đây, hình ảnh bánh răng công nghiệp đại diện cho Bình Dương và những đường nét gợn sóng biểu trưng cho Bà Rịa - Vũng Tàu.

Ông Johnathan Hạnh Nguyễn, Chủ tịch Tập đoàn Liên Thái Bình Dương, đánh giá Đường hoa Nguyễn Huệ là không gian hấp dẫn trong dịp Tết, nơi hội tụ hoa của nhiều vùng miền. Theo ông, sự chia sẻ hình ảnh tự nhiên của người dân và du khách đã biến mỗi người tham quan thành một "đại sứ" quảng bá hình ảnh Việt Nam.

Gắn bó với Đường hoa hơn 20 năm, ông cho rằng Đường hoa không chỉ là nơi thưởng ngoạn mà còn là nơi gửi gắm thông điệp về sự phát triển của TPHCM. Việc tổ chức 2 phiên bản ngày - đêm khác biệt là bước đột phá, thể hiện tư duy đổi mới, phát triển kinh tế - văn hóa của TPHCM sau hơn hai thập kỷ tổ chức Đường hoa.