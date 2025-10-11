Chính thức nâng trần thu nhập 40 triệu đồng/tháng cho vợ chồng mua nhà ở xã hội

Ngày 11-10, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản, chủ trì phiên họp thứ hai của Ban Chỉ đạo, tập trung thảo luận về phát triển đột phá nhà ở xã hội.



Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản, chủ trì phiên họp thứ hai của Ban Chỉ đạo. Ảnh: VGP

Từ đầu năm 2025 đến nay, Thủ tướng đã trực tiếp chủ trì 4 Hội nghị toàn quốc liên quan đến nhà ở xã hội, ban hành 3 Nghị quyết, 3 Công điện, 124 văn bản chỉ đạo điều hành liên quan đến lĩnh vực nhà ở và thị trường bất động sản.

Thực hiện Đề án xây dựng 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội, lũy kế đến nay, cả nước có 696 dự án nhà ở xã hội đang được triển khai với quy mô 637.048 căn. Như vậy, số lượng dự án đã hoàn thành, khởi công, chấp thuận chủ trương đầu tư đến năm 2025 đạt 60% so với chỉ tiêu đã đặt ra tại Đề án.

Dự kiến từ nay đến cuối năm cả nước sẽ hoàn thành thêm 35.125 căn, nâng tổng là số nhà ở xã hội hoàn thành trong năm 2025 là 84.712/100.275 căn, đạt 84% chỉ tiêu Thủ tướng giao năm 2025.

Có 22/34 địa phương đạt và vượt chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội được giao năm 2025. Ngoài ra, Các bộ Quốc phòng, Công an đã khởi công dự án nhà ở lực lượng vũ trang, đáp ứng nhu cầu nhà ở cho cán bộ, chiến sĩ.

Các đại biểu cho rằng việc quản lý, phát triển thị trường bất động sản nói chung, phát triển nhà ở xã hội nói riêng còn nhiều khó khăn, vướng mắc, hạn chế, nổi bật là một số quy định pháp luật, cơ chế, chính sách về phát triển thị trường bất động sản, nhà ở xã hội vẫn chưa được sửa đổi, bổ sung phù hợp với tình hình thực tế.

Mới đây, ngày 10-10, Chính phủ đã ban hành Nghị định 261 sửa đổi, bổ sung các nghị định về nhà ở xã hội, trong đó nâng mức trần thu nhập để được xét mua, thuê mua nhà ở xã hội, lên 20 triệu đồng/tháng đối với cá nhân, 40 triệu đồng/tháng đối với vợ chồng và 30 triệu đồng/tháng với trường hợp cá nhân độc thân nhưng đang nuôi con dưới tuổi thành niên.

Thủ tướng chỉ đạo Bộ Xây dựng tiếp tục có thông tư quy định chi tiết sau khi Chính phủ đã có Nghị định 261 năm 2025 để hướng dẫn cụ thể hơn, như về thời hạn thực hiện các thủ tục với dự án nhà ở xã hội.

Cùng với đó, Chính phủ sẽ ban hành văn bản phù hợp, xây dựng tiêu chí, nguyên tắc, tinh thần là không giới hạn tỉnh nào và không giới hạn doanh nghiệp nào, để các địa phương giao nhiệm vụ cho doanh nghiệp thực hiện xây dựng nhà ở xã hội.

Thủ tướng đề nghị các doanh nghiệp chủ động, xung phong nhận nhiệm vụ, phát huy trách nhiệm trước nhân dân, nhất là những người có thu nhập thấp, những đối tượng yếu thế, cần sự giúp đỡ của cộng đồng, của doanh nghiệp; có cơ chế giám sát, chống tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm, chống trục lợi chính sách.