HoREA đề xuất lãi vay 4,8%/năm để mua nhà ở xã hội

Hiệp hội Bất động sản TP HCM (HoREA) rất hoan nghênh Bộ Xây dựng vừa hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 100/2024 về phát triển và quản lý nhà ở xã hội và Nghị định số 192/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị quyết số 201/2025/QH15 của Quốc hội thí điểm về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội (dự thảo nghị định).

Dự án nhà ở xã hội Lý Thường Kiệt (phường Diên Hồng) quy mô 1.254 căn hộ.

Trong đó, dự thảo nghị định tập trung làm rõ điều kiện thu nhập đối với người dân khi tham gia mua, thuê mua nhà ở xã hội. Theo đề xuất, mức trần thu nhập để được xét mua, thuê mua nhà ở xã hội sẽ nâng lên 20 triệu đồng/tháng đối với cá nhân, 40 triệu đồng/tháng đối với vợ chồng và 30 triệu đồng/tháng với trường hợp cá nhân độc thân nhưng đang nuôi con dưới tuổi thành niên.

Ngoài ra, lãi suất cho vay mua, thuê mua nhà ở xã hội được quy định là 5,4%/năm, trường hợp cần thiết phải thay đổi mức lãi suất cho vay, các cơ quan liên quan báo cáo, trình Thủ tướng xem xét, quyết định.

Tuy vậy, HoREA nhận thấy dự thảo nghị định vẫn còn một số nội dung chưa thật hợp lý nên xin được góp ý kiến.

Trong đó, HoREA nhận thấy, quy định "lãi suất cho vay bằng 5,4%/năm" vẫn còn khá cao nên đề nghị tiếp tục thực hiện chính sách lãi suất cho vay ưu đãi 4,8%/năm để mua, thuê mua nhà ở xã hội như Thủ tướng Chính phủ hàng năm đã quyết định lãi suất vay ưu đãi là 4,8%/năm trong giai đoạn từ năm 2021 đến tháng 7-2024.

Trong trường hợp cần thiết phải thay đổi mức lãi suất cho vay thì các đơn vị có liên quan trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định tạo cơ chế linh hoạt để quy định chính sách lãi suất cho vay ưu đãi để mua, thuê mua nhà ở xã hội tùy thuộc nguồn lực của ngân sách nhà nước trong từng năm tài chính.

Bên cạnh đó, HoREA cũng đề nghị bổ sung trường hợp dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại có quy mô từ 2 ha trở lên mà chủ đầu tư dự án phải thực hiện nghĩa vụ dành một phần diện tích trong dự án để xây dựng nhà ở xã hội trước khi Nghị định này có hiệu lực thi hành nhưng đến thời điểm nghị định này có hiệu lực thi hành mà chưa xây dựng nhà ở xã hội trên phần đất này.

Theo đó, quy định UBND cấp tỉnh được cho phép chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ nhà ở xã hội theo hình thức nộp bằng tiền và thực hiện tính, thu, nộp theo quy định tại nghị định này để xử lý chuyển tiếp đối với các dự án nhà ở thương mại có quy mô sử dụng đất từ 2 ha trở lên.

Một nội dung quan trọng khác là quy định về người mua nhà ở xã hội riêng lẻ sau 5 năm được bán lại nhà ở này, HoREA đề nghị chỉ phải nộp lại 20% tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.