Kinh tế

Đề xuất nâng mức trần thu nhập hộ gia đình lên 40 triệu đồng/tháng được mua nhà ở xã hội

Thùy Linh

(NLĐO) - Bên cạnh điều kiện thu nhập, Phó Thủ tướng lưu ý Bộ Xây dựng cần bổ sung tiếp cận nhà ở xã hội với gia đình có từ 3 con trở lên.

Chiều 10-10, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở về phát triển và quản lý nhà ở xã hội và Nghị định số 192 năm 2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị quyết số 201 năm 2025 của Quốc hội thí điểm về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội.

Phó Thủ tướng đề xuất chính sách hỗ trợ gia đình có từ 3 con mua nhà ở xã hội - Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp. Ảnh: VGP

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, một trong những điểm nhấn quan trọng của dự thảo Nghị định là việc sửa đổi, bổ sung quy định về nghĩa vụ sử dụng đất của chủ đầu tư, cho phép nộp tiền thay vì phải trực tiếp dành 20% quỹ đất trong dự án để xây dựng nhà ở xã hội.

Đây là động thái được kỳ vọng sẽ khắc phục những bất cập đang tồn tại, đồng thời đảm bảo tính minh bạch công bằng và đúng đối tượng trong quá trình triển khai chương trình nhà ở xã hội.

Đáng chú ý, dự thảo sửa đổi Nghị định 100 năm 2024 còn tập trung làm rõ điều kiện thu nhập đối với người dân khi tham gia mua, thuê mua nhà ở xã hội.

Điều kiện mua nhà ở xã hội là hộ gia đình thu nhập dưới 40 triệu đồng/tháng

Theo đề xuất, mức trần thu nhập để được xét mua, thuê mua nhà ở xã hội sẽ nâng lên 20 triệu đồng/tháng đối với cá nhân, 40 triệu đồng/tháng đối với vợ chồng và 30 triệu đồng/tháng với trường hợp cá nhân độc thân nhưng đang nuôi con dưới tuổi thành niên.

Căn cứ điều kiện, mức thu nhập của từng khu vực trên địa bàn, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định việc điều chỉnh đối với các đối tượng được mua, thuê mua nhà ở xã hội.

Đáng chú ý, đối tượng không có hợp đồng lao động cũng vẫn được tiếp cận nhà ở xã hội nhưng phải có xác nhận từ Công an cấp xã dựa trên cơ sở dữ liệu dân cư. So với quy định hiện hành, mức đề xuất này sát hơn với thực tế thu nhập và sinh hoạt của người dân.

Lãi suất cho vay mua, thuê mua nhà ở xã hội được quy định là 5,4%/năm, trường hợp cần thiết phải thay đổi mức lãi suất cho vay, các cơ quan liên quan báo cáo, trình Thủ tướng xem xét, quyết định.

Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng lưu ý Bộ Xây dựng cần bổ sung chính sách khuyến khích, tạo điều kiện tiếp cận nhà ở xã hội đối với gia đình có nhiều thế hệ sinh sống, gia đình hạt nhân có từ 3 con trở lên.

Phó Thủ tướng giao Bộ Xây dựng khẩn trương hoàn thiện dự thảo, rà soát toàn bộ nội dung, hoàn chỉnh tờ trình và tài liệu liên quan để trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở về phát triển và quản lý nhà ở xã hội và Nghị định số 192 năm 2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị quyết số 201 năm 2025 của Quốc hội thí điểm về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội.

