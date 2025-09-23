HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Du lịch xanh

Chính thức thu phí tham quan Vịnh Nha Trang

K. Nam

(NLĐO) - Từ 25-9, du khách tham quan vịnh Nha Trang (Khánh Hòa) sẽ phải trả phí 6.000 đồng đến 40.000 đồng.

Ban Quản lý vịnh Nha Trang cho biết việc thu phí tham quan danh lam thắng cảnh vịnh Nha Trang sẽ chính thức áp dụng từ ngày 25-9-2025.

Theo đó, du khách khi tham quan vịnh sẽ mua vé tại bốn điểm là bến tàu du lịch Nha Trang, bến thủy nội địa Phú Quý, bến thủy nội địa Viện Hải dương học và công viên bến du thuyền quốc tế Ana Marina.

Ban Quản lý vịnh Nha Trang sẽ trực tiếp bán vé tại các bến do đơn vị quản lý, đồng thời phối hợp cùng doanh nghiệp vận hành bến để hỗ trợ thu phí trong giai đoạn đầu.

Riêng tại các bến do Công ty cổ phần Vinpearl - Chi nhánh Nha Trang quản lý, việc thu hộ sẽ thực hiện sau khi có quy chế phối hợp thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan danh lam thắng cảnh vịnh Nha Trang.

Chính thức thu phí tham quan Vịnh Nha Trang- Ảnh 1.

Khánh Hòa thu phí tham quan vịnh Nha Trang từ 6.000 đồng đến 40.000 đồng tùy tour

Ban quản lý cũng bố trí lực lượng, trang thiết bị tại các bến, công khai mức phí và hướng dẫn chi tiết cho người dân, doanh nghiệp.

Du khách khi tham quan danh lam thắng cảnh vịnh Nha Trang bằng tàu thủy nội địa sẽ phải trả phí (ngoài phân khu bảo vệ nghiêm ngặt). Việc thu phí áp dụng theo lượt, không theo số ngày lưu trú.

Cụ thể, mức thu phí áp dụng đối với Hòn Miễu - Trí Nguyên là 6.000 đồng/lượt; Hòn Tằm, Hòn Tre - Vinpearl và Hòn Một đồng giá 8.000 đồng/lượt; Hòn Mun là 10.000 đồng/lượt. Tour tham quan tổng hợp các tuyến trên là 40.000 đồng/lượt.

Du khách được miễn thu phí là trẻ em dưới 6 tuổi, người khuyết tật, người dân tỉnh Khánh Hòa…

Du khách được giảm 50% mức phí là trẻ từ 6 - 16 tuổi; người trên 60 tuổi; người ở các xã đặc biệt khó khăn; người có công với cách mạng; người thuộc diện chính sách xã hội, học sinh, sinh viên, hộ nghèo...

