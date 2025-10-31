HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Chính trị gia Malaysia tố cáo các cầu thủ nhập tịch lên chính quyền Brazil, Argentina

Quốc An

(NLĐO) - Liên quan đến nhóm cầu thủ nhập tịch Malaysia bị FIFA phạt, cơ quan chức năng Brazil đã chính thức tiếp nhận đơn tố cáo từ một chính trị gia Malaysia.

`Theo tờ Makan Bola, ông Satees Muniandy, Chính trị gia thuộc Đảng Liên minh Quyền Nhân dân Malaysia (URIMAI), đã gửi thư điện tử đến cơ quan chức năng Brazil để yêu cầu xác minh thân phận thật của tiền đạo nhập tịch Malaysia Joao Figueiredo , cầu thủ đang khoác áo CLB Johor Darul Ta’zim (JDT).

“Tôi mong nhận được sự hợp tác và phản hồi khẩn trương từ phía quý cơ quan trong việc điều tra, truy tố hành vi vi phạm pháp luật (nếu có) của cá nhân liên quan” - ông Satees nêu trong nội dung thư.

Theo tài liệu kỹ thuật số từ hệ thống Ombudsman Fala.BR xác nhận đơn của ông Satees đã được tiếp nhận ngày 29-10 , với thời hạn phản hồi muộn nhất là 28-11-2025 .

Malaysia gửi thư tố cáo loạt cầu thủ nhập tịch lên chính quyền Brazil, Argentina - Ảnh 1.

Chính trị gia Malaysia Satees Muniandy đã gửi thư tố cáo đến cơ quan chức năng tại các quốc gia gốc gác của nhóm cầu thủ nhập tịch bị FIFA phát hiện gian lận hồ sơ

Ngoài Brazil, ông Satees cũng đã gửi đơn khiếu nại tương tự đến các cơ quan chức năng của Argentina, Tây Ban Nha và Hà Lan, những quốc gia có liên quan đến hồ sơ của các cầu thủ nhập tịch bị tố gian lận hồ sơ của tuyển Malaysia.

Trước đó, FIFA đã phạt Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) 350.000 franc Thụy Sĩ và phạt cá nhân 7 cầu thủ, bao gồm Figueiredo, mỗi người 2.000 franc, đồng thời cấm thi đấu 12 tháng. FAM và nhóm cầu thủ nói trên hiện đã kháng cáo quyết định này lên FIFA và sẽ sớm có quyết định.

Malaysia gửi thư tố cáo loạt cầu thủ nhập tịch lên chính quyền Brazil, Argentina - Ảnh 2.

Tuy nhiên, sát thời gian công bố quyết định từ FIFA, Tạp chí The Wall Pass Journal của Mỹ đã công bố giấy khai sinh gốc của ông nội trung vệ Facundo Garces thuộc về Argentina.

Đây là tài liệu do FIFA thu thập trong quá trình điều tra chứng minh cầu thủ này hoàn toàn không có một chút gốc gác Malaysia nào như Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) từng tuyên bố.

Điều này khiến cho FAM và 7 cầu thủ nhập tịch thêm phần thất thế trước FIFA.

Tin liên quan

Trọng tài Argentina bị "treo còi" vì một lý do gây tranh cãi có liên quan Chủ tịch AFA

Trọng tài Argentina bị "treo còi" vì một lý do gây tranh cãi có liên quan Chủ tịch AFA

(NLĐO) - Trọng tài Lamolina bị LĐBĐ Argentina (AFA) đình chỉ vì những quyết định tranh cãi ở Giải VĐQG Argentina và có liên quan đến con Chủ tịch AFA.

Malaysia “nín thở” chờ phán quyết, chuyên gia khuyên dừng làm việc vô nghĩa trước FIFA

(NLĐO) - Toàn bộ nền bóng đá Malaysia đang căng thẳng chờ đợi phán quyết của FIFA về đơn kháng cáo án phạt liên quan đến vụ bê bối nhập tịch cầu thủ.

Cựu trợ lý Shin Tae-yong chỉ ra lý do Patrick Kluivert thất bại ở Indonesia

(NLĐO) - Hậu chia tay HLV Patrick Kluivert, cựu trợ lý Shin Tae-yong chỉ ra vấn đề của vị HLV Hà Lan không phải là chuyên môn khiến Indonesia trở nên tệ hại.

