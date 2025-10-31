HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Trọng tài Argentina bị "treo còi" vì một lý do gây tranh cãi có liên quan Chủ tịch AFA

Quốc An

(NLĐO) - Trọng tài Lamolina bị LĐBĐ Argentina (AFA) đình chỉ vì những quyết định tranh cãi ở Giải VĐQG Argentina và có liên quan đến con Chủ tịch AFA.

Truyền thông Argentina hôm 30-10 đưa tin, trọng tài Nicolas Lamolina đã bị Liên đoàn Bóng đá Argentina (AFA) tạm đình chỉ làm nhiệm vụ sau những quyết định gây tranh cãi trong trận Barracas Central gặp Boca Juniors vào ngày 28-10 thuộc khuôn khổ vòng 16 Giải VĐQG Argentina.

Trận đấu này đã trở thành tâm điểm chỉ trích khi trọng tài Lamolina truất quyền thi đấu của Ivan Tapia ở phút 14, cầu thủ 26 tuổi và con trai Chủ tịch AFA Chiqui Tapia. Ivan bị rút thẻ vàng thứ hai vì pha vào bóng với Leandro Paredes, dù nhiều ý kiến cho rằng án phạt này quá nặng.

Trong khi đó, trọng tài này lại bỏ qua hai pha phạm lỗi nguy hiểm của các cầu thủ Rafael Barrios và Javier Ruiz diễn ra trước đó. Dù vậy, VAR do trọng tài Silvio Trucco điều hành cũng đã xác nhận các quyết định này.

Trọng tài Argentina bị "treo còi" vì một lý do gây tranh cãi - Ảnh 1.

Trọng tài Lamolina bị treo còi vì sau tấm thẻ đỏ cho con trai Chủ tịch AFA (Ảnh: Liga AFA)

Quyết định của trọng tài về tấm thẻ đỏ này đã bị người hâm mộ CLB Barracas Central phản ứng quyết liệt.

Bởi khi mất người, Barracas Central đã bị Boca Juniors lội ngược dòng giành thắng lợi 3-1. Thất bại này khiến Barracas Central rơi xuống vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng với 18 điểm.

Đến hai ngày sau, Giám đốc trọng tài quốc gia Federico Beligoy công bố quyết định "treo còi" Lamolina vì những sai sót trong điều hành trận đấu, song chưa nêu thêm hình thức kỷ luật cụ thể cho vị vua áo đen này.

Điều này tạo nên cuộc tranh cãi nảy lửa trong nền bóng đá Argentina những ngày qua. Thậm chí, dư luận Argentina cho rằng vụ việc có thể liên quan đến yếu tố cá nhân và chính trị hơn là chuyên môn, bởi người bị đuổi khỏi sân là con trai của Chủ tịch AFA, người từng đứng đầu CLB Barracas Central suốt gần 20 năm.


Tin liên quan

Messi dự World Cup 2026, LĐBĐ Argentina mở rộng tầm ảnh hưởng toàn cầu

Messi dự World Cup 2026, LĐBĐ Argentina mở rộng tầm ảnh hưởng toàn cầu

(NLĐO) - LĐBĐ Argentina (AFA) mới đây đã xác nhận siêu sao Lionel Messi sẽ cùng tuyển quốc gia tham dự World Cup 2026, để bảo vệ ngôi vô địch thế giới.

Messi rực sáng tại Monumental, Argentina giúp 3 đội bóng Nam Mỹ dự World Cup

(NLĐO) – Ra sân lần cuối cùng với tuyển Argentina trên sân nhà, Lionel Messi biến trận đấu với Venezuela thành bữa tiệc bóng đá trọn vẹn cho người hâm mộ.

Argentina thắng trận thứ tư liên tiếp, vô đối vòng loại Nam Mỹ

(NLĐO) – Messi chỉ vào sân từ ghế dự bị nhưng Argentina vẫn đánh bại chủ nhà Chile sáng 6-6, nối dài mạch trận toàn thắng kể từ khi có vé dự VCK World Cup.

Argentina LĐBĐ Argentina trọng tài treo còi AFA Nicolas Lamolina
