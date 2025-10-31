Lộ bằng chứng "thép" của FIFA: Facundo Garces không hề có gốc Malaysia

Trước giờ công bố kết quả kháng cáo từ FIFA, Tạp chí The Wall Pass Journal (TWPJ) của Mỹ đã công bố giấy khai sinh gốc của ông nội trung vệ Facundo Garces. Đây là tài liệu do FIFA thu thập trong quá trình điều tra chứng minh cầu thủ này hoàn toàn không có một tích gốc gác Malaysia như Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) từng tuyên bố.

“Chứng cứ này đã chứng thực 100% Facundo Garcés không phải là người Malaysia. Chính vì thế, bằng chứng của FIFA gần như chính thức bác bỏ mọi tuyên bố về nguồn gốc Malaysia trong dòng họ của Facundo Garces mà FAM đã đưa ra” - TWPJ kết luận.

Giấy tờ chứng minh

Theo TWPL, tài liệu này từ cơ quan đăng ký hộ tịch tỉnh Santa Fe (Argentina) và chứng minh ông Carlos Rogelio Fernendez - ông nội của Garces, được sinh ra tại khu phố Villa Maria Selva, TP Santa Fe, Argentina. Mẹ của ông, bà Sebastiana Justa Fernendez , cũng là người Argentina. Như vậy, toàn bộ dòng họ Garces đều mang quốc tịch Argentina, không liên quan gì đến Malaysia.

Trước đó, FAM từng khẳng định ông Fernandez sinh tại Penang (Malaysia) để hợp thức hóa quá trình nhập tịch cho Garces. Tuy nhiên, FIFA đã bác bỏ hoàn toàn thông tin này.

Facundo Garces hoàn toàn không có gốc Malaysia như FAM khẳng định

Cầu thủ Facundo Garces là một trong 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia bị FIFA cấm thi đấu 12 tháng vì gian lận hồ sơ. Ngoài anh còn có Gabriel Palmero, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel .

Bất chấp án phạt, Garces vẫn khẳng định mình vô tội và mong được trở lại thi đấu cho tuyển Malaysia.

Trong buổi họp báo ngày 26-10, Nhiếp chính vương Malaysia Tunku Ismail Sultan Ibrahim cho biết cầu thủ này vẫn giữ tinh thần chuyên nghiệp và chờ đợi phán quyết cuối cùng từ FIFA.