Thể thao

Lộ bằng chứng "thép" của FIFA: Facundo Garces không hề có gốc Malaysia

Quốc An

(NLĐO) - Thêm bằng chứng nguồn gốc của Facundo Garces không có liên quan đến Malaysia. Cầu thủ này đang chờ phán quyết cuối cùng

Trước giờ công bố kết quả kháng cáo từ FIFA, Tạp chí The Wall Pass Journal (TWPJ) của Mỹ đã công bố giấy khai sinh gốc của ông nội trung vệ Facundo Garces. Đây là tài liệu do FIFA thu thập trong quá trình điều tra chứng minh cầu thủ này hoàn toàn không có một tích gốc gác Malaysia như Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) từng tuyên bố.

“Chứng cứ này đã chứng thực 100% Facundo Garcés không phải là người Malaysia. Chính vì thế, bằng chứng của FIFA gần như chính thức bác bỏ mọi tuyên bố về nguồn gốc Malaysia trong dòng họ của Facundo Garces mà FAM đã đưa ra” - TWPJ kết luận.

Lộ bằng chứng "thép" của FIFA: Facundo Garces không hề có gốc Malaysia - Ảnh 1.
Lộ bằng chứng "thép" của FIFA: Facundo Garces không hề có gốc Malaysia - Ảnh 2.

Giấy tờ chứng minh

Theo TWPL, tài liệu này từ cơ quan đăng ký hộ tịch tỉnh Santa Fe (Argentina) và chứng minh ông Carlos Rogelio Fernendez - ông nội của Garces, được sinh ra tại khu phố Villa Maria Selva, TP Santa Fe, Argentina. Mẹ của ông, bà Sebastiana Justa Fernendez , cũng là người Argentina. Như vậy, toàn bộ dòng họ Garces đều mang quốc tịch Argentina, không liên quan gì đến Malaysia.

Trước đó, FAM từng khẳng định ông Fernandez sinh tại Penang (Malaysia) để hợp thức hóa quá trình nhập tịch cho Garces. Tuy nhiên, FIFA đã bác bỏ hoàn toàn thông tin này.

Lộ bằng chứng "thép" của FIFA: Facundo Garces không hề có gốc Malaysia - Ảnh 3.

Facundo Garces hoàn toàn không có gốc Malaysia như FAM khẳng định

Cầu thủ Facundo Garces là một trong 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia bị FIFA cấm thi đấu 12 tháng vì gian lận hồ sơ. Ngoài anh còn có Gabriel Palmero, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon IrazabalHector Hevel .

Bất chấp án phạt, Garces vẫn khẳng định mình vô tội và mong được trở lại thi đấu cho tuyển Malaysia.

Trong buổi họp báo ngày 26-10, Nhiếp chính vương Malaysia Tunku Ismail Sultan Ibrahim cho biết cầu thủ này vẫn giữ tinh thần chuyên nghiệp và chờ đợi phán quyết cuối cùng từ FIFA.

Chuyên gia Malaysia: FIFA ASEAN Cup, cơ hội vàng thu hẹp khoảng cách với Thái Lan và Việt Nam

Chuyên gia Malaysia: FIFA ASEAN Cup, cơ hội vàng thu hẹp khoảng cách với Thái Lan và Việt Nam

(NLĐO) - Trước thông tin về Giải FIFA ASEAN Cup, chuyên gia bóng đá Malaysia cho rằng đây là cơ hội vàng thu hẹp khoảng cách với Việt Nam, Thái Lan.

Truyền thông Malaysia: FAM có thể bị CLB kiện ngược vì bê bối nhập tịch

(NLĐO) - Trước sự im lặng của 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia bị FIFA ra án phạt, truyền thông nước này đã đặt ra giả thuyết CLB chủ quản của họ sẽ kiện ngược FAM.

HLV Malaysia than thở khi “xui rủi” lọt bảng tử thần với tuyển nữ Việt Nam

(NLĐO) - Kết quả bốc thăm SEA Games 33 khiến HLV Joel Cornelli của tuyển nữ Malaysia không khỏi lo lắng khi đội của ông rơi vào bảng “tử thần” với Việt Nam.

Malaysia FAM FIFA Facundo Garces
