Việc phát động nhằm thực hiện Đề án Tăng cường vận tải hành khách công cộng kết hợp kiểm soát phương tiện cơ giới cá nhân tham giam giao thông trên địa bàn TP HCM.



Theo đó, Sở GTVT đề nghị các sở, ngành, UBND các quận, huyện và TP Thủ Đức căn cứ tình hình thực tế, địa bàn quản lý của địa phương hỗ trợ tuyên truyền cho công chức, viên chức, người lao động tham gia giao thông bằng xe buýt và sử dụng ứng dụng "Nào ta cùng buýt" (Go!Bus) khi tham gia giao thông bằng phương tiện này.

Hành khách đón xe buýt tại trạm Bến Thành

Sở GTVT cũng chỉ đạo Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng tổng hợp số liệu của các đơn vị tham gia giao thông từ ứng dụng Go!Bus định kỳ báo cáo về UBND TP HCM và sở

Nhằm tăng cường công tác tác tuyên truyền, khuyến khích sử dụng giao thông công cộng, hiện nay, Sở GTVT đã xây dựng và hoàn thiện ứng dụng Go!Bus kết nối các phương tiện công cộng sử dụng trên Smartphone.

Năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022, do ảnh hưởng của dịch bệnh, sản lượng hành khách đi lại bằng phương tiện công cộng tại TP HCM sụt giảm mạnh. Năm 2021, chỉ đạt 159,6 triệu lượt, giảm 58,6% so với năm 2020 trong đó 53 triệu lượt hành khách đi lại bằng xe buýt, giảm 56,6% so với năm 2020.