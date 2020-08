Tại buổi tiếp thân mật, ông Tô Đình Tuân, Tổng Biên tập báo Người Lao Động đã thông tin đến Ban Giám đốc Công an TP HCM những thành tựu Báo Người Lao Động đã đạt được trong năm qua. Theo đó, Báo Người Lao Động có nhiều kênh thông tin, chuyên mục, đa dạng từ báo in, báo điện tử, truyền thông đa phương tiện, facebook, youtube.

Ông Tô Đình Tuân nhấn mạnh trong thời buổi công nghệ hiện đại, thông tin được đưa rất nhanh trên mạng xã hội nhưng nhiều thông tin chưa chính xác, gây hoang mang dư luận. Do vậy, cơ quan thông tấn báo chí đóng vai trò quan trọng trong việc thông tin chính xác, kịp thời đến người dân. Báo Người Lao Động mong muốn thời gian tới tiếp tục gắn bó, đồng hành với Công an TP HCM, góp phần trong công cuộc bảo vệ an ninh trật tự xã hội của TP HCM”.

Ông Tô Đình Tuân trao tặng Giám đốc Công an TP HCM Lê Hồng Nam biểu trưng chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển" của Báo Người Lao Động

Đại tá Lê Hồng Nam tiếp đoàn Báo Người Lao Động

Tiếp nhận ý kiến này, đại tá Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP HCM nhìn nhận trong thời gian qua còn nhiều vấn đề tồn tại trong lĩnh vực an ninh trật tự nhưng nhìn chung tình hình an ninh trên địa bàn TP HCM được đảm bảo.

"Trong đợt ra quân trấn áp tội phạm vừa qua, lực lượng Công an TP HCM đã đạt được nhiều thành tích; nhiều đối tượng, băng nhóm tội phạm bị bắt giữ, ngăn chặn được nhiều băng nhóm thanh thiếu niên hỗn chiến, nhiều nhóm người nhập cảnh trái phép cũng như giữ vững an ninh, chính trị trên địa bàn mang lại sự bình yên cho người dân TP HCM"- Đại tá Giám đốc Công an TP HCM Lê Hồng Nam nhấn mạnh.

Đại tá Lê Hồng Nam mong muốn trong thời gian tới, Công an TP HCM và Báo Người Lao Động sẽ có nhiều chương trình hợp tác, có nhiều hoạt động tuyên truyền pháp luật, phòng chống tội phạm.

Cùng ngày, Ban Biên tập Báo Người Lao Động cũng đã đến thăm, chúc mừng lãnh đạo, cán bộ Phòng An ninh Chính trị nội bộ, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh; gửi hoa chúc mừng đến Phòng Cảnh sát Kinh tế, Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội, Phòng Cảnh sát Hình sự thuộc Công an TP HCM.