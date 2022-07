Ngày 16-7, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên đã đến thăm, mừng đại thọ nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư nhân dịp cụ tròn 102 tuổi. Ông Nguyễn Đình Tư là tác giả của nhiều cuốn sách nghiên cứu dày dặn về địa danh hành chính, lịch sử vùng đất Nam Bộ và Gia Định - Sài Gòn - TP HCM.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên thăm, mừng đại thọ nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư

Tại đây, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên đã tặng quà chúc mừng sinh nhật nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư. Đồng thời, mong ông Nguyễn Đình Tư tiếp tục có nhiều sức khỏe, sống vui, sống khỏe, tiếp tục lao động, sáng tạo để có những công trình giá trị và vẫn mãi là cây đại thụ, là tấm gương để thế hệ hôm nay và mai sau học tập, noi theo.

Dịp này, nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư đã ký tặng Bí thư Thành ủy TP HCM bộ sách Gia Định - Sài Gòn - TP HCM dặm dài lịch sử (1698 - 2020) và quyển "Những tác phẩm đầu đời của nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư".

Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư là tác giả của nhiều tác phẩm như: Non nước Phú Yên, Non nước Khánh Hòa, Non nước Ninh Thuận, Địa chí hành chính các tỉnh Nam Kỳ thời Pháp thuộc (1859-1954), Đường phố nội thành TP HCM, Nam Kỳ địa hạt tổng thôn danh hiệu mục lục; tác phẩm lịch sử: Chế độ thực dân Pháp trên đất Nam Kỳ (1859-1954). Đặc biệt là cuốn Gia Định - Sài Gòn TP HCM dặm dài lịch sử (1698 - 2020) đã được xuất bản quyển 1, tới đây ông sẽ cho ra mắt quyển 2.