Ngày 9-5, UBND, Ban Thường trực Ủy Ban MTTQ Việt Nam huyện Củ Chi (TP HCM) tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa cử tri huyện Củ Chi, huyện Hóc Môn với người ứng Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV tại đơn vị bầu cử số 10.



Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại hội nghị

Các ứng cử viên gồm ông Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước; bà Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy TP HCM, Chủ tịch HĐND TP HCM; Thiếu tướng Phan Văn Xựng, Chính ủy Bộ Tư lệnh TP HCM; ông Trần Đức Cường, Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam; ông Nguyễn Thanh Hiệp, Phó Hiệu trưởng phụ trách quản lý, điều hành Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch.

Tại hội nghị, đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Củ Chi trình bày tiểu sử của các ứng cử viên và sau đó các ứng cử viên trình bày chương trình hành động trước cử tri.

Trước cử tri, các ứng cử viên đều cam kết, nếu được cử tri tín nhiệm lựa chọn làm ĐBQH thì sẽ thực hiện đúng các quy định và làm tròn trách nhiệm của người đại biểu nhân dân, gắn bó với cử tri, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của cử tri, phản ánh kịp thời với Quốc hội và các cơ quan chức năng.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp xúc cử tri huyện Củ Chi

Trình bày chương trình hành động, ứng cử viên Nguyễn Xuân Phúc khẳng định sẽ thúc đẩy cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, giảm thời gian chi phí về thủ tục hành chính. Bảo đảm an toàn, chăm sóc sức khỏe cho người dân, bảo vệ môi trường sinh thái. Đặc biệt, quan tâm đến gia đình chính sách, người nghèo người yếu thế, người có hoàn cảnh khó khăn… chú trọng công tác an sinh xã hội của TP; thúc đẩy các lĩnh vực quốc phòng - an ninh; đối ngoại; cải cách tư pháp; nâng cao hiệu quả, thực chất của công tác thi đua khen thưởng; phát huy vai trò đại đoàn kết dân tộc, khơi dậy lòng yêu nước, nỗ lực vượt khó và khát vọng phát triển của nhân dân…

Tại hội nghị, đa số các cử tri đánh giá 5 ứng cử viên đều là những người ưu tú, có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm công tác và rất tâm huyết, xứng đáng để cử tri gửi trọn niềm tin. Cử tri mong muốn các ứng cử viên nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt lời hứa đối với nhân dân và là cầu nối gắn bó với cử tri, cần nắm được tâm tư nguyện vọng và yêu cầu chính đáng của cử tri. Cử tri cũng mong muốn nếu trúng cử, các ứng cử viên cần thực hiện đúng chương trình hành động đã hứa với người dân.

Bên cạnh đó, các cử tri cho rằng huyện Củ Chi còn khó khăn nên cần quan tâm hỗ trợ nhiều hơn để huyện phát triển, cụ thể là hạ tầng giao thông, phát triển đường cao tốc, đường vành đai, quan tâm đến việc làm, thu nhập của người dân, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, quan tâm đến đời sống của người dân…

Thay mặt các ứng cử viên, ứng cử viên Nguyễn Xuân Phúc trân trọng ghi nhận, tiếp thu các ý kiến của cử tri và cho biết các ứng cử viên sẽ bổ sung các ý kiến của cử tri vào chương trình hành động, sẽ làm việc với TP HCM và huyện Củ Chi để triển khai trong thời gian tới.