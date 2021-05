Ngày 17-5, các ứng cử viên Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV đơn vị bầu cử số 1 (TP Thủ Đức. TP HCM) đã có buổi tiếp xúc cử tri là sinh viên, giáo viên Đại học Quốc gia TP HCM.

Các ứng cử viên gồm: ông Phan Nguyễn Như Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP HCM; ông Vũ Hải Quân, Giám đốc Đại học Quốc gia TP HCM; ông Nguyễn Thanh Sang, Phó Viện trưởng VKSND TP HCM; ông Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; ông Lê Viết Hải, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình, Chủ tịch Hiệp hội Xây dựng và Vật liệu Xây dựng TP HCM



Ứng cử viên Phan Nguyễn Như Khuê trao đổi với cử tri

Sau khi nghe đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Thủ Đức trình bày tiểu sử của các ứng cử viên ĐBQH khóa XV và các ứng cử viên trình bày chương trình hành động, nhiều cử tri đánh giá cao chương trình hành động của 5 ứng viên.

Tuy nhiên để làm rõ hơn, cử tri Nguyễn Hoài Kim Thái, Đại học Kinh tế Luật TP HCM đặt vấn đề với ứng cử viên Lê Viết Hải về giải pháp cụ thể để cải thiện tình trạng ngập lụt, kẹt xe, hạ tầng giao thông. Cử tri Bùi Hoàng Anh, Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức thì đặt vấn đề giải pháp tạo động lực cho sinh viên học tập đối với ứng cử viên Nguyễn Anh Tuấn.

Ngoài ra, cử tri còn quan tâm đến việc khởi nghiệp của sinh viên, giải pháp để lao động nhập cư có đời sống ổn định, giải pháp giữ vững an ninh chính trị xã hội, giáo dục tư tưởng lối sống cho sinh viên, chính sách hỗ trợ cho người cho thu nhập thấp, phát triển hạ tầng giao thông, giải pháp hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, nhà ở xã hội, chăm sóc sức khỏe tinh thần cho thanh thiếu niên cũng như những hạn chế của nền giáo dục.

Trao đổi với cử tri, ứng cử viên Lê Viết Hải cho biết vấn đề ngập lụt, ô nhiễm môi trường, kẹt xe… trước mắt cần giải quyết là hạ tầng, quy hoạch, thiết kế, kết nối giữa các TP vệ tinh với trung tâm TP HCM.

Trao đổi với cử tri về vấn đề an sinh xã hội đối với lao động nhập cư, ứng cử viên Phan Nguyễn Như Khuê cho rằng việc chăm lo an sinh xã hội là vấn đề chung, vấn đề trách nhiệm của các cơ quan có thẩm quyền và không phân biệt người thường trú hay tạm trú, chính sách đó phải bình đẳng; khi tuyển dụng không nhất thiết đặt vấn đề phải là người thường trú… "Chính sách an sinh xã hội được xem xét thường xuyên, để làm sao tạo ra cho mọi người cuộc sống trật tự, bình an và giảm thiểu được rủi ro" - Ứng cử viên Phan Nguyễn Như Khuê chia sẻ.

Toàn cảnh hội nghị

Về hạn chế của nền giáo dục Việt Nam, ứng cử viên Phan Nguyễn Như Khuê cho rằng cần phải rà soát lại từ cách tổ chức thi, cách xem xét của các hội đồng, cho đến vấn đề thẩm định sách giáo khoa… "Riêng việc giáo dục tư tưởng đạo đức, lối sống trong sinh viên là việc làm cần hết sức bền bỉ, lâu dài bởi thói quen không thể dễ thay đổi mà phải bằng giáo dục thẩm thấu dần dần mới chuyển đổi" - ứng cử viên Phan Nguyễn Như Khuê nói.

Trao đổi với cử tri, ứng cử viên Nguyễn Anh Tuấn ghi nhận ý kiến của cử tri về nút thắt trong giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đạo đức lối sống trong sinh viên, hạn chế tác động xấu đến sinh viên cũng như vấn đề chăm sóc sức khỏe cho thanh thiếu nhi, khởi nghiệp trong sinh viên.

Thay mặt các ứng cử viên, ứng cử viên Vũ Hải Quân ghi nhận ý kiến các cử tri và cam kết các ứng cử viên dù trúng cử hay không cũng sẽ thực hiện đúng chức trách được giao, đúng chương trình hành động đã đặt ra.