2,6 triệu cử tri Thanh Hóa nô nức đi bỏ phiếu bầu cử

Sáng nay 23-5, hòa chung với ngày hội lớn của cả nước, 2,6 triệu cử tri của Thanh Hóa đã nô nức đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.



Theo ghi nhận sáng 23-5, dù mới sáng sớm nhưng thời tiết tại Thanh Hóa rất oi bức, báo hiệu một ngày nắng nóng. Thế nhưng, ngay từ sáng sớm, 2,6 triệu cử tri từ trung tâm TP Thanh Hóa cho tới các vùng miền núi, biên giới xa xôi của Thanh Hóa đã đi bỏ phiếu thể hiện quyền, trách nhiệm của mình để bầu ra những đại biểu ưu tú đại diện cho ý chí, niềm tin của nhân dân.

Tại khu vực bỏ phiếu số 4, phường Quảng Thắng, TP Thanh Hóa, rất đông cử tri đã tập trung về điểm bỏ phiếu để tiến hành các thủ tục tiến hành bầu cử. Ông Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa, tham gia dự lễ khai mạc và bỏ phiếu tại đây.

Đồng bào các dân tộc tỉnh Thanh Hóa nô nức đi bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sáng nay 23-5

Do ngày bầu cử năm nay diễn ra trong lúc dịch bệnh Covid-19 hoành hành khắp nơi, Thanh Hóa cũng là một trong những địa phương đang có trường hợp mắc Covid-19. Vì thế, để đảm bảo an toàn cho cử tri tham gia ngày hội của toàn dân, tại các điểm bỏ phiếu, Tổ bầu cử bố trí các lực lượng quân đội, công an, nhân viên y tế đo thân nhiệt cho cử tri, đề nghị cử tri rửa tay sát khuẩn, đeo khẩu trang.

Các thành viên của Tổ bầu cử cũng yêu cầu cử tri giữ đúng khoảng cách, không tập trung đông tại một khu vực, vào cùng một thời điểm, tổ chức bầu cử một cách trang trọng, đúng quy định.

Còn tại xã biên giới Bát Mọt, huyện Thường Xuân, bản Sa Ná (xã biên giới Na Mèo, huyện Quan Sơn) và thị trấn biên giới Mường Lát, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa), các cử tri (chủ yếu là đồng bào các dân tộc), dù đang bận vào mùa gặt nhưng vẫn đến các điểm bỏ phiếu rất sớm để thể hiện trách nhiệm của mình.

Tại tỉnh Thanh Hóa có 5 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội, 27 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp tỉnh, 259 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện và 3.909 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã để bầu 14 đại biểu Quốc hội, 85 đại biểu HĐND cấp tỉnh, 920 đại biểu HĐND cấp huyện, 13.272 đại biểu HĐND cấp xã.

Hình ảnh 2,6 triệu cử tri tỉnh Thanh Hóa nô nức đi bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026:

Người dân tại khu vực bỏ phiếu số 4, phường Quảng Thắng, TP Thanh Hóa đi bỏ phiếu. Tất cả cử tri đều được kiểm tra sức khỏe, sát khuẩn... khi vào các điểm bỏ phiếu

Ông Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa, chào hỏi cử tri khi tham gia lễ khai mạc và tham gia bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 4, phường Quảng Thắng

Các đại biểu, cử tri tham gia nghi lễ chào cờ

Kiểm tra hòm phiếu

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng bỏ phiếubỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Cử tri TP Thanh Hóa xem xét, lựa chọn những đại biểu ưu tú đại diện cho ý chí, nguyện vọng của người dân để bầu bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Cử tri xã Thạch Lâm, huyện Thạch Thành đi bỏ phiếu

Kiểm tra y tế để phòng chống dịch Covid-19

Các cử tri xem tiểu sử những người ứng cử

Cử tri bản Sa Ná (xã Na Mèo, huyện biên giới Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa) nô nức đi dự ngày hội toàn dân

Cử tri xã Na Mèo thực hiện thủ tục bỏ phiếu

Người dân xã biên giơi Bát Mọt, huyện Thường Xuân

Một người dân bản Khẹo, xã Bát Mọt xem danh sách, tiểu sử các đại biểu ứng cử

Bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

Cử tri huyện biên giới Mường Lát đi bỏ phiếu sáng nay 23-5

Làm lễ khai mạc trước khi bỏ phiếu

Người dân thị trấn Mường Lát, huyện Mường Lát tiến hành bỏ phiếu bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Nam Định có 1,5 triệu cử tri đi bầu cử

Sáng nay, 23-5, hơn 1,5 triệu cử tri tỉnh Nam Định đã đi bỏ phiếu rất sớm để bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Đoàn Hồng Phong, Tổng Thanh tra Chính phủ, đã đến dự, bỏ phiếu bầu tại nơi cư trú là Đơn vị Bầu cử số 2, phường Lộc Hạ, TP Nam Định.

Ông Đoàn Hồng Phong, Tổng Thanh tra Chính phủ bỏ phiếu tại nơi cư trú phường Lộc Hạ, TP Nam Định

Theo thông báo, tại cuộc bầu cử lần này, Nam Định có 3 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, số lượng được bầu 8 đại biểu/14 người ứng cử. Số đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh là 18 đơn vị, bầu 61 đại biểu/104 người ứng cử. Cấp huyện có 586 người ứng cử HĐND để bầu 351 đại biểu; có 9.620 người ứng cử HĐND cấp xã để bầu 5.703 đại biểu.

Nghệ An: Trên 2 triệu cử tri hồ hởi tham gia bầu cử

Tại Nghệ An, ngày 23-5, trên 2 triệu cử tri Nghệ An tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại tất cả các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn toàn tỉnh.

Các đại biểu làm lễ chào cờ trước khi bầu cử.

Được biết, Nghệ An có 5 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội; 26 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh, 216 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện, 3.242 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã và 3.416 khu vực bầu cử. Số đại biểu được bầu tại Nghệ An là 13 đại biểu Quốc hội, 83 đại biểu HĐND tỉnh, 737 đại biểu HĐND cấp huyện và 10.993 đại biểu HĐND cấp xã.

Theo thống kê của Ủy ban Bầu cử tỉnh, tổng số cử tri của Nghệ An là trên 2,2 triệu cử tri, trong đó có 42.696 cử tri của các huyện Kỳ Sơn, Tương Dương, Quế Phong, Con Cuông đã tiến hành bầu cử sớm tại 207 khu vực bầu cử vào ngày 21-5, số cử tri còn lại sẽ tiến hành bầu cử vào ngày 23-5.

Ông Thái Thanh Quý, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, bỏ phiếu bầu cử tại xã Hưng Lộc, TP Vinh, Nghệ An

Người dân hồ hởi tham gia bầu cử

Người dân tham gia bầu cử